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Земля раздора: Таджикистан и Киргизия перекроят границы, - И.Кармазин
15:20 17.01.2020

Земля раздора: Таджикистан и Киргизия перекроят границы
Бишкек и Душанбе обменяются спорными территориями. Остановит ли это кровопролитие?

Игорь Кармазин

Таджикистан и Киргизия договорились обменяться спорными территориями. Чересполосица на границе досталась республикам от Советского Союза, в современной истории эти участки не раз становились местом кровавых стычек и даже убийств пограничников. "Известия" разбирались в подробностях переговоров двух стран.

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Переговоры представителей двух стран проходили в приграничном селе Гулистан. Киргизскую делегацию возглавлял вице-премьер Жениш Разаков, таджикскую - его коллега Азим Иброхим.

Чиновники договорились по шести вопросам и подписали протокол. Согласно документу, совместная рабочая группа до 15 февраля согласует демаркационную линию протяженностью 114 км. До 1 марта стороны определят "равные по размеру и значимости" участки для обмена. Отмечается, что перекраивать границы Бишкек и Душанбе будут там, где люди живут "в шахматном порядке".

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После встречи Разаков рассказал, что над демаркацией топографы будут работать совместно. "Технические группы изготовили 134 крупномасштабные карты, осталось подготовить еще пять карт. Фронт работ, инструменты для делимитации госграницы созданы", - отметил вице-премьер Киргизии. По его словам, чересполосно люди живут в населенных пунктах Кок-Таш и Таш-Тумшук. "При возникновении конфликтной ситуации правоохранительным, силовым органам тяжело действовать, так как дома расположены вперемешку", - подчеркнул он.

Стороны также решили усилить контроль силовиков на приграничной территории. На улицах населенных пунктов установят освещение и камеры видеонаблюдения. В случае возникновения конфликтов посмотреть и проанализировать записи смогут и в Душанбе, и в Бишкеке. Освещение также установят на трассе Ош–Баткен–Исфана. Большая ее часть проходит по киргизской территории, но магистраль пересекает и таджикские участки.

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Общая граница Киргизии и Таджикистана составляет 970 км. Чересполосица на границе республикам досталась от Советского Союза. В общем государстве этническому фактору не придавали большого значения. Рубежи чертили исходя из административных и хозяйственных соображений.

После обретения независимости ситуация изменилась. В местах компактного проживания двух народов участились конфликты, которые Душанбе и Бишкек не могут урегулировать. Спорными остаются 70 участков на приграничной территории - на линии соприкосновения Баткенской области Киргизии с Согдийской областью Таджикистана. Чаще всего разногласия возникают из-за межэтнических противоречий и претензий на элементы инфраструктуры - отрезки дорог, пастбищ, водозаборов.

Политикам решить проблемы сложно. В спорах о границе они опираются на карты разных лет советского периода. Пойти на компромисс тоже непросто. Если власти отдадут соседнему государству земли в одном районе, они не смогут объяснить его жителям, что в обмен получили земли в другом месте. Этих жителей не интересует "другое место". С этим, в частности, связано то, что в ходе нынешних переговоров Бишкек и Душанбе решили не передавать СМИ предварительную информацию о работе на границе. И те и другие опасаются недовольства граждан.

Усугубляет ситуацию то, что порядок на границе нужен далеко не всем. Через регион проходит несколько потоков контрабанды. Через киргизскую территорию на юг идут китайские товары и российские горюче-смазочные материалы. В обратном направлении перемещаются афганские наркотики. Государственные структуры обеих стран коррумпированы, хаотизация региона им выгодна.

Последний по времени инцидент на границе произошел в ночь на 10 января 2020 года. По версии Бишкека, граждане Таджикистана закидали камнями машины и дом, принадлежащие киргизам, а потом три часа обстреливали территорию Киргизии, из-за чего женщин и детей пришлось эвакуировать. Таджикские пограничники обвинили в провокации соседей. По данным госкомитета по нацбезопасности Таджикистана, жители сопредельного государства вооружились охотничьими ружьями и "препятствовали проходу граждан".

Самый крупный за последнее время инцидент произошел в сентябре 2019 года. Тогда стороны обвинили друг друга в строительстве несогласованных военных объектов. Между киргизскими и таджикскими военнослужащими произошла перестрелка. По некоторым данным, использовались минометы и гранатометы. С таджикской стороны погибли трое пограничников, 12 человек пострадали. С киргизской стороны погиб боец спецназа, еще 13 человек получили ранения. После конфликта премьер-министры Таджикистана и Киргизии провели переговоры, на которых пообещали не строить на спорной территории военные объекты.

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Слово президентов

О готовности решать спорные вопросы политики двух стран заявили в декабре 2019 года. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков тогда сказал, что часто обсуждает ситуацию с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. "Мы готовы сделать обмен территориями, где это возможно. Переговоры продвигаются, хоть и малыми шагами. Я каждый день интересуюсь обстановкой в приграничных районах Баткенской области. Вопрос находится под моим личным контролем", - отмечал Жээнбеков.

Эксперты, впрочем, высказываются осторожно. "Пока все выглядит так: договорились, что договорятся. Политикам выгодно поднимать приграничную тему. Рахмону в этом году предстоит переизбраться на пост президента. У Жээнбекова положение неустойчивое. Думаю, какие-то локальные споры разрешить удастся, но полного взаимопонимания стороны не найдут еще долго. И Душанбе, и Бишкек все спорное считают своим, поэтому главные сложности начнутся, когда будут обсуждать конкретные участки", - сказал в беседе с "Известиями" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев.

Политолог Никита Мендкович напоминает, что проблемы на границе Таджикистан и Киргизия пытаются решить не первый раз. До этого успеха они не достигали. Хотя есть и позитивные примеры. "Аналогичные трудности долгое время существовали на границе Киргизии и Узбекистана. После 2016 года стороны начали их решать, был произведен и обмен спорными участками. Теперь о столкновениях там мы не слышим. На границе Киргизии и Таджикистана шансы на благополучный исход тоже есть. Слишком долго и остро стоит проблема. И Бишкек, и Душанбе понимают, что решение необходимо", - говорит эксперт.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579263600
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