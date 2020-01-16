Швейцария вернет Туркменистану конфискованные у туркменских коррупционеров $1,3 миллиона

17:52 17.01.2020

Швейцария возвращает 1,3 миллиона долларов конфискованных денег в Туркменистан. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел Швейцарии.

"В соответствии с политикой репатриации незаконно приобретенных активов, Швейцария возвращает в Туркменистана около 1,3 миллиона долларов США, которые были конфискованы в Швейцарии. Эти средства будут направлены на проект по здравоохранению Программой Развития ООН (ПРООН)", говорится в официальном заявлении.



Сообщается, что соответствующее соглашение было подписано в Берне 15 января между Швейцарией, Туркменистаном и ПРООН. В рамках проекта на репатриированные 1,3 миллиона долларов будет закуплены лекарства для лечения туберкулеза.

В официальном сообщении говорится, что эти деньги были конфискованы в рамках стратегии Швейцарии по борьбе с незаконным обогащением политически ангажированных лиц. Это первый известный случай, когда незаконно приобретенные туркменскими политиками деньги конфискуются и возвращаются в Туркменистан. Но о коррупционных делах за пределами Туркменистана, связанных с туркменским чиновниками, сообщалось и ранее.



В декабре прошлого года в Германии начали рассматривать дело бывшего гендиректора дочернего предприятия немецкой компании MAN, связанного с многомиллионными взятками бывшему руководству государственной корпорации "Туркменнефть". По данным немецкой прокуратуры, между 2002 и 2007 годами компания MAN в качестве взяток заплатила чиновникам правительства Туркменистана 8,4 миллиона евро.



В 2010 году другая немецкая компания Daimler обвинялась в даче взяток высшим туркменским чиновникам. В частности, было установлено, что в феврале 2000 года автомобилестроительный концерн Daimler подарил тогдашнему президенту Туркменистана Сапармураду Ниязову на день рождения бронированный автомобиль Mercedes стоимостью в 300 тысяч евро. В то время компания проводила переговоры по продаже десятков люксовых автомобилей правительству Туркменистана. Производитель автомобилей Mercedes в 2010 году только в США заплатил штраф в 185 миллионов долларов за коррупционные махинации.