 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Циркачи. Павлодарского облакима Булата Бакауова все-таки арестовали на два месяца
20:27 17.01.2020

Специализированный следственный суд Павлодара санкционировал арест Булата Бакауова сроком на два месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе заседания прокурор сообщил, что Бакауов подозревается по статье 362 часть 4 пункт 3 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, других лиц или организаций". Санкция по данной статье предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Гособвинение попросило заключить Бакауова под стражу на 2 месяца до 16 марта 2020 года. По словам прокурора, эта мера пресечения запрашивается в связи с тем, что находясь на свободе подследственный может воспрепятствовать объективному расследованию или скрыться.

Сам Булат Бакауов заявил, что не согласен с предъявленным обвинением.Ходатайство о заключении под стражу рассмотрел судья следственного суда Павлодара Балтабай Дунбекбаев. Он постановил арестовать Булата Бакауова на два месяца. Ранее сообщалось, что Бакауова заподозрили в превышении должностных полномочий. Комитет нацбезопасности 15 января провел следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу.Рассылка с информацией о задержании акима Павлодарской области появилась в социальных сетях и мессенджерах вечером 15 января. Мужской голос на аудио сообщал, что Бакауова якобы задержали на одном из совещаний. Позже пресс-служба акима области выступила с заявлением, что никакого официального подтверждения этой информации нет, и попросила воздержаться от поспешных выводов."Я в шоке" - заместитель акима Павлодарской области сделал заявлениеБулат Бакауов был назначен акимом Павлодарской области в марте 2016 года, его полномочия были продлены в июле 2019 года. Трудовой стаж начинал рабочим, водителем автогаража совхоза "Советский Казахстан" Железинского района в 1988 году. Был главой крестьянского хозяйства "Бакауов" Железинского района, занимался предпринимательской деятельностью.С 2011 по 2014 годы был акимом города Аксу, позже работал акимом Павлодара.

Источник - Tengrinews.kz
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