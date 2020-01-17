Зеленский не принял отставку премьера Украины Гончарука. Коломойша не разрешил

21:09 17.01.2020

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом глава государства заявил в пятницу, 17 января, в ходе встречи с главой кабмина.

"Во-первых, хочу поблагодарить вас за эту встречу. Во-вторых, я получил от вас заявление сегодня об увольнении в связи с последними конфликтными ситуациями, или со скандалами, как угодно, скажем так, с очень неприятной ситуацией", - приводит слова Зеленского "Интерфакс".



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Украинский лидер заявил Гончаруку, что тот знает, какое у него к нему и к правительству "личное отношение".

"Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество", - сказал президент.



Он также подчеркнул, что не считает членов кабмина нечестными или непрофессиональными, но попросил премьера "найти слабые места и заменить". При этом он не исключил кадровых изменений среди министров.

Гончарук, в свою очередь, заявил, что до 4 февраля будет подготовлен промежуточный отчет о деятельности правительства. Он пообещал представить его в парламенте.

Премьер Украины подал прошение об отставке 17 января после появления в интернете аудиозаписи, на которой некто с голосом, похожим на его голос, критикует "примитивное понимание" Зеленским экономических процессов. Украинские СМИ отмечали, что в записи также звучат голоса министра финансов Украины Оксаны Маркаровой и замглавы Нацбанкa страны Екатерины Рожковой. Речь шла в том числе о "пустом месте" в голове украинского лидера.



Согласно конституции Украины, кандидатуру на должность главы правительства представляет президент, а решения о назначении и отстранении принимает рада. В случае отставки премьера кабинет министров распускается.

Во время выступления в Верховной раде в этот же день Гончарук не упомянул эту запись напрямую, но сказал, что в последнее время вокруг правительства "много атак и манипуляций", которые осуществляются, чтобы посеять раздор внутри команды и создать видимость того, что якобы кто-то не уважает президента. "Это неправда. Наша сильная позиция в том, что мы одна команда, которой и хотим оставаться", - сказал политик



Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук при этом назвал решение премьера дешевым пиар-ходом.



17 января 2020,