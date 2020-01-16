Аким казахского Туркестана Аюпов установил, что его городишко имеет возраст - 2800 лет!

21:15 17.01.2020

Аким Туркестана сделал историческое заявление

Sputnik. Возраст Туркестана может достигать 2 800 лет, уверен аким города Рашид Аюпов. Это предположение проверят специалисты из ста стран мира, результаты станут известны в ноябре 2021 года.



Глава Туркестана встретился с представителем ЮНЕСКО Дмитрием Воякиным и генеральным директором Института археологии имени Алькея Маргулана Бауыржаном Байтанаевым.

"Известный археолог и представитель ЮНЕСКО считают, что Туркестану не менее 2 200 лет", - рассказали в пресс-службе акимата Туркестана.



Туркестан может войти в число одних из самых древних городов мира наряду с Самаркандом, отметил аким.

"Если смотреть на древний город с точки закона урбанистики, то возраст может достигать 2 800 лет. Акимат отправил предложение на рассмотрение два месяца назад. В этом году будут проведены все работы, до осени следующего года вопрос будет рассмотрен специалистами из ста стран мира. В ноябре 2021 года результаты будут подведены и, надеемся, утверждены", - сказал глава города Рашид Аюпов.

Майкл Бэй снял фильм о Тургистане

Недавно Аюпов обратился к американскому режиссеру Майклу Бенджамину Бэю, который снял фильм "Призрачная шестерка". В кино фигурирует вымышленная страна Тургистан, аким беспокоится, что имиджу Туркестана может быть нанесен урон.

Туркестан – духовная столица Казахстана

В 2000 году Туркестан отметил 1 500-летний юбилей.

В июне 2018 года город стал областным центром Туркестанской области. Официальная презентация Туркестана в новом статусе ожидается в октябре 2020 года. Население города – 165 тысяч человек.

В исторических источниках город был известен как Ясы, Шавгар, с XVI века – под современным названием.

В XVI - XVIII веках Туркестан был столицей Казахского ханства. Здесь проходили торжественные церемонии возведения на престол казахских ханов, сюда направлялись посольства из соседних государств.

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Город был не только резиденцией казахских правителей, здесь проводились собрания высшей казахской знати по решению важнейших государственных вопросов.

Туркестан был "второй Меккой" для мусульман Центральной Азии и располагался на стыке кочевой и оседлой культур, на пересечении торговых путей, имел мощные крепостные стены.

В Туркестане расположен мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, он был построен в период правления эмира Тимура (Тамерлана).