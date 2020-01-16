Профессия – убивать. Истинные причины событий на Ближнем Востоке, - C.Кожемякин

22:15 17.01.2020 Профессия - убивать. Истинные причины событий на Ближнем Востоке



События на Ближнем Востоке обострили ситуацию и повысили вероятность международного конфликта. Анализ наталкивает на вывод о заранее написанном сценарии, цель которого - окончательно изолировать Иран и ослабить влияние других противников США.



Кровавый расчет



Убийству командующего спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и его последствиям посвящены сотни материалов. Поэтому, не останавливаясь подробно на самих событиях, уделим главное внимание их подоплеке и мотивам действующих лиц.



Первое, что следует подчеркнуть, - это холодный расчет Вашингтона. Вопреки навязываемой трактовке, Дональд Трамп и его окружение не реагировали на события постфактум, а заранее сконструировали и саму ситуацию, и свою реакцию. Вспомним, что стало формальной точкой отсчета. 27 декабря западные СМИ сообщили об обстреле американской базы в районе иракского Киркука. В результате погиб гражданский сотрудник, несколько военнослужащих пострадали. Экстраординарным инцидент не был. В районе Киркука сосредоточены остатки "Исламского государства", здесь регулярно совершаются нападения на силовиков и мирных жителей. Да и обстрелы американских объектов - не редкость. Серия таких атак произошла, например, в сентябре прошлого года.



Теперь же США моментально возложили вину на иракскую шиитскую организацию "Катаиб Хезболла". Будучи частью Сил народной мобилизации, она внесла большой вклад в разгром ИГ. Но для Вашингтона это не является заслугой. Силы народной мобилизации поддерживаются Ираном, и американские власти вешают на них ярлык "экстремистов" и требуют разоружения.



Спустя всего два дня США разбомбили базы "Катаиб Хезболла". Погибли по меньшей мере 25 человек, больше полусотни пострадали. Неизбирательный удар был сознательной провокацией. В Белом доме не могли не понимать, что он вызовет волну гнева. Так и произошло. В Багдаде возмущенные жители осадили американское посольство. Растиражированные мировыми СМИ кадры дали США повод для дальнейших действий. В ночь на 3 января их беспилотники нанесли удар по багдадскому аэропорту. Помимо Сулеймани, были убиты замглавы Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.



Преступление стало беспрецедентным даже для США, обычно прикрывающих беззаконие фиговыми листочками резолюций Совбеза ООН. Этим не преминула воспользоваться оппозиция в лице Демократической партии. Недавно она инициировала процедуру импичмента, а теперь получила возможность обвинить Трампа в нарушении обещания не ввязываться в конфликты за рубежом. И действительно, новая интервенция идет вразрез с предвыборной тактикой президента. Выступая в роли человека, исправляющего ошибки демократов, он не устает заявлять о выводе войск то из Афганистана, то из Сирии. Да и на этот раз, хладнокровно распорядившись об уничтожении стольких людей, Трамп после ответного удара Ирана надел маску миролюбивого политика, не желающего войны и предлагающего переговоры.



Мотивация преступления



Как разрешить этот парадокс? Только предположив, что Вашингтону, не заинтересованному в серьезном конфликте, нужно было любой ценой и именно сейчас спровоцировать вспышку насилия.



Во-первых, тем самым Трамп мог помочь близкому союзнику - премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Последний переживает не лучшие времена. Его партия "Ликуд" в очередной раз не смогла сформировать парламентское большинство, и в марте страну ждут третьи за последний год выборы. Опасность потерять пост главы правительства - не единственная головная боль. Против Нетаньяху выдвинуты обвинения в коррупции. Сейчас премьера спасает иммунитет, но прокуратура требует начать судебный процесс до новых выборов. Поэтому 1 января Нетаньяху призвал парламент гарантировать ему защиту. "Я хочу быть лидером Израиля еще много лет, чтобы добиться исторических успехов", - заявил он.



Дестабилизация международной обстановки выгодна Нетаньяху, поскольку может подтолкнуть колеблющихся политиков к его поддержке. В свою очередь глава кабмина мог посулить Трампу помощь еврейской общины и еврейского лобби на выборах.



В пользу израильского следа говорят и другие признаки. Начиная с ноября, когда Нетаньяху предъявили обвинения, члены его правительства и правые издания принялись особенно сильно раздувать "иранскую угрозу". Упор делался на "враждебные действия" "Аль-Кудс" в Ираке и Сирии. Министр обороны Нафтали Беннет сыпал зловещими намеками об "очень подходящем времени, чтобы положить конец иранскому присутствию". Ему вторил начальник генштаба Авив Кохави, грозивший, что "израильская армия действует открыто, скрытно и негласно по всему региону, чтобы сорвать планы Ирана… даже под угрозой войны в Сирии и Ираке". За три дня до убийства Сулеймани состоялись телефонные переговоры Нетаньяху с госсекретарем США. Премьер поблагодарил Майка Помпео "за важные действия против Ирана", а тот заявил о "решительных мерах для защиты от иранских угроз". Очевидно, тогда и было принято окончательное решение о судьбе генерала.



Во-вторых, провоцированием Ирана на ответные меры США и Израиль хотят разжечь его распри с соседями, прежде всего с Саудовской Аравией. Это не первая попытка. Напомним, в сентябре на нефтяные объекты королевства были совершены атаки. Вашингтон сразу обвинил Иран. То же самое, хотя и с колебаниями, сделал Эр-Рияд.



Недавний доклад ООН разбил эту лживую конструкцию. Эксперты опровергли причастность Тегерана к производству использованных при нападении беспилотников, добавив, что йеменские хуситы также не располагают подобным оружием.



США столкнулись и с другими неприятностями. На последней сессии Генассамблеи ООН президент Ирана Хасан Роухани предложил соседям заключить своеобразный пакт о ненападении. Обеспечивая безопасность судоходства, договор должен строиться на уважении суверенитета и недопущении вмешательства внешних сил. В продолжение инициативы Роухани направил послание королю Салману. В качестве посредников урегулирования выступили премьер-министр Пакистана Имран Хан, посетивший обе столицы, а также власти Кувейта и Ирака.



Усилия дали плоды. В декабре появилась информация о секретных консультациях двух стран. Тогда же они подписали соглашение об обеспечении безопасности иранских паломников во время хаджа. В Йемене существенно - на 80 процентов - снизилась интенсивность саудовских авиаударов, стороны конфликта обменялись пленными. Наметилось восстановление отношений Эр-Рияда с Дамаском. В королевстве побывала делегация Сирийского союза журналистов, Саудовская Аравия рассматривает возможность возобновления работы своего посольства.



"Нью-Йорк таймс" и другие ведущие издания посвятили серию материалов "новой стратегии" Эр-Рияда, готового начать прямые переговоры с Тегераном. Безусловно, что тенденцию и возможности противодействия ей обсуждали и в Белом доме.



Настоящей сенсацией стало заявление иракского премьер-министра Аделя Абделя Махди. Выступая 5 января перед парламентом, он сообщил, что Сулеймани прибыл в Багдад для обсуждения ирано-саудовского диалога. В день гибели генерал должен был встретиться с Махди и передать ему ответ Тегерана на ранее поступившее предложение Эр-Рияда обсудить пути снижения напряженности.



Ставка на войну



Третьим мотивом высокопоставленных убийц стало усиление давления на Иран. Он избежал краха, который ему сулили враги. В ноябре стало известно об открытии гигантского нефтяного месторождения, автоматически увеличившего запасы страны на треть. И хотя санкции вызвали сокращение нефтяного экспорта, добыча сохраняется на высоком уровне. Она обеспечивает рост производства в нефтеперерабатывающей, в частности нефтехимической, промышленности. Положительную динамику демонстрирует металлургия. Только за март - октябрь экспорт стали и железной руды в Китай вырос на 150, а в Пакистан - на 400 процентов.



Крепнут экономические связи с соседями. По новой ЛЭП Кархе-Эль-Амара иранская электроэнергия поставляется Ираку. В рамках создания региональной транспортной сети восстановлено движение по автотрассе Абу-Кемаль (Сирия) - Аль-Каим (Ирак), в Сирии начато строительство железной дороги Дейр-эз-Зор - Абу-Кемаль. Она станет частью магистрали, которая соединит иранский порт Бендер-Хомейни и сирийский порт в Латакии. Последним по соглашению с Дамаском управляет Тегеран.



Устроив вооруженные провокации, США усилили санкции. Их наложили на два десятка металлургических предприятий Ирана. А объявленное Тегераном снятие ограничений по "ядерной сделке" использовано для внесения раздора в его и без того натянутые отношения с ЕС. В совместном заявлении Великобритании, Франции и Германии вина за срыв соглашения возложена на Иран, хотя сами они не предприняли никаких усилий для его сохранения. В результате товарооборот Тегерана с ЕС рухнул на 75 процентов, а иранский экспорт в Европу - на 94 процента.



Мерами удушения США и их союзники пытаются спровоцировать внутреннюю нестабильность. "Я поддерживаю вас с самого начала президентства, и моя администрация продолжит поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашей смелостью", - обратился Трамп к участникам митингов в Иране. Его советник Рудольф Джулиани пошел еще дальше, заявив: "Есть условия для очередной успешной революции". За участие в оппозиционной демонстрации в Тегеране был задержан британский посол Роберт Макэр. Свой вклад вносят и базирующиеся на Западе спутниковые телеканалы, вещающие на персидском языке и призывающие к свержению иранского правительства.



Наконец, демонстрацией возможностей Вашингтон послал сигнал внешним силам. Минувший год вывел отношения региона с Китаем на новый уровень. В сентябре о присоединении к проекту "Один пояс - один путь" объявил Ирак. С участием Пекина в провинции Салах-эд-Дин строится электростанция, подписан контракт на возведение сети школ, больниц и жилых комплексов на юге страны. Все крепче позиции КНР в нефтяном секторе. Багдад передал ей ряд месторождений, прежде разрабатывавшихся американским гигантом "ЭкссонМобил". "В то время как Вашингтон зациклился на иранских амбициях, вмешалась куда более грозная сила", - предупредил американский журнал "Дипломат".



О шести крупных совместных проектах в рамках "Пояса и пути" объявил президент Сирии. Обсуждается создание китайско-кувейтского инвестфонда объемом в 10 млрд долл. В целом Китай стал крупнейшим торговым партнером и инвестором региона.



Но основным союзником Пекина остается Тегеран. Подписанное в августе соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает инвестирование в иранскую экономику, прежде всего в нефтегазовую и транспортную сферы, 400 млрд долл. Строительство и модернизация магистралей и трубопроводов сыграет ключевую роль в развитии "Пояса и пути", а с учетом договоров между Ираном, Ираком и Сирией создаст новую трансъевразийскую транспортную сеть.



Огромное значение имеет присоединение Тегерана к Китайско-пакистанскому экономическому коридору. Этот вопрос обсуждался в декабре во время визита иранской делегации в Карачи. Согласно плану, на первом этапе транспортными артериями будут связаны два порта: пакистанский Гвадар и иранский Чабахар. Среди последующих проектов следует выделить газопровод из Ирана в Китай, который позволит поставлять топливо в обход санкций и минуя такие участки, как Ормузский и Малаккский проливы. Другими словами, США лишатся рычагов давления как на Тегеран, так и на Пекин.



Нервозность Вашингтона подстегивает рост политического веса КНР. 28-30 декабря в Аравийском море прошли военно-морские учения Ирана, Китая и России, на переговорах в последний день года Тегеран и Пекин осудили давление США и стремление к однополярному миру. Убийство Сулеймани КНР назвала "военной авантюрой".



Обеспокоенность США проявилась в ноябрьской публикации Джеймстаунского фонда - одного из "мозговых центров" американской политики. Он предупредил, что проект китайско-иранского экономического коридора перечеркнет попытки изолировать Тегеран и полностью изменит экономический и геополитический расклад в регионе. Предотвратить это может только дестабилизация. "Учитывая напряженные отношения Ирана с Саудовской Аравией и США, нет никаких гарантий, что он не столкнется в ближайшем будущем с военным конфликтом. При таком сценарии все инвестиции Китая будут поставлены под угрозу", - резюмировал фонд.



Судя по всему, в Вашингтоне доклад не только изучили, но и взяли на вооружение. Для сохранения господства капитал готов к убийствам, провокациям и войнам.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579288500

Новости Казахстана

- Кадровые перестановки

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2019 года №1012

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития животноводства

- Дарига Назарбаева: При Сенате будет создан Совет по АПК

- Елбасы встретился с председателем Верховного суда Жакипом Асановым

- Телеграмма соболезнования родным и близким Героя Социалистического Труда Ибрагима Жангуразова

- Рассмотрены поправки в Соглашение с РФ по вопросу создания космического ракетного комплекса "Байтерек"

- Работники Серебрянского завода в ВКО лишены средств к существованию

- Телеграмма соболезнования

- Без возражений

