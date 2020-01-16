 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 18.01.2020
01:03  "Дороги судьбы". Вышли в свет мемуары В.Власова - экс-посла России в Киргизии
01:00  Ближневосточная "прохоровка": иранские "чифтены" против иракских Т-62
00:57  Как гегемония доллара превратилась в капкан для США, - А.Запольскис
00:55  Global Times: Китай собирается демонтировать экономическое оружие США
00:53  Надолго ли перемирие в китайско-американской тарифной войне? - В.Павленко
Пятница, 17.01.2020
22:35  Узбекистан Мирзиеева как финиш Узбекистана Каримова. Ч. 3, - Б.Мусаев
22:15  Профессия – убивать. Истинные причины событий на Ближнем Востоке, - C.Кожемякин

21:15  Аким казахского Туркестана Аюпов установил, что его городишко имеет возраст - 2800 лет!
21:09  Зеленский не принял отставку премьера Украины Гончарука. Коломойша не разрешил
20:27  Циркачи. Павлодарского облакима Булата Бакауова все-таки арестовали на два месяца
18:59  Туристы переносят китайский вирус в другие страны, - Suddeutsche Zeitung
18:50  Слуги каломойского народа. Как работает новая УкрРада, - К.Скоркин
17:52  Швейцария вернет Туркменистану конфискованные у туркменских коррупционеров $1,3 миллиона
15:20  Земля раздора: Таджикистан и Киргизия перекроят границы, - И.Кармазин
15:17  Неувядаемая узб-гимнастка Оксана Чусовитина создает спортивно-театрализованное шоу "Мой путь"
15:15  Эрдоган вводит войска в Ливию защищать тюрков кероглу. Вот как надо работать с диаспорой!
15:14  Поможет ли конституционная реформа в России интеграции постсоветского пространства? - В.Павленко
15:11  В Ташкенте С.Лавров откушал лагмана… последний раз в ранге главы РосМИДа?
09:26  В Узбекистане наманганских учителей "просят" предоставить копии паспортов всех родственников. На кой?
08:16  Германия сообщила о согласии Хафтара на перемирие в Ливии
08:00  ВерхСуд Киргизии пересмотрит дело сидящего пожизненно вождя узбекского восстания Азимжана Аскарова
07:55  Операция "Преемник", или Мишустин Кремль, - П.Шипилин
07:52  АфганПравительство отвергло мирные инициативы Талибана, как отнюдь не мирные
07:39  Малоизвестные подробности о новом премьер-министре России и его семье
07:34  Жогорку Кенеш раздора. Как изменился шестой созыв КырПарламента за пять лет, - Д.Подольская
02:20  Пять стран потребовали от Ирана компенсации за сбитый Boieng
01:18  В России начинается эпоха пертурбаций, - Мих.Хазин
00:54  Маленькая страна-2. Дочка начальника ГУИН Киргизии Насбекова назначена зампредом Высшей аттестационной комиссии (ВАК)
00:48  Грозный 17 век. Как русские воевали с телеутами, - Я.Пилипчук
00:43  Эрдоган готов устроить "вторую Сирию". Глава Турции объявил об отправке войск в Ливию
00:41  США и Израиль опять бомбят Сирию и Ирак, - "НГ"
00:22  Ленин рядом с Назарбаевым. Караганда в ожидании переименований
00:21  300 елбасанцев - верный кадровый резерв Казпрезов или спиногрызы-прилипалы?
00:16  В Казахстане опять дебатируют вопрос о перебросе стока Сибирских рек в Арал
00:15  Дети замерзают на уроках из-за "лимита отопления". В родной области каз-карачун-президента Токаева
00:12  В Ташкенте начался снос бывшего "военного городка" на улице Паркент-2
00:10  Мы не клоуны, мы профаны. УкрПравители опять опозорились
Четверг, 16.01.2020
23:56  Умер сын и соавтор Джона Толкиена - Кристофер
21:43  Павлодарская интрига. КазКНБ завел-таки уголовное дело на облакима Бакауова
21:35  Бишкек. Нападение на Болота Темирова. Журналист опознал одного из подозреваемых
21:26  Официальные лица США по-прежнему "лгут" про прогресс в Афганистане – SIGAR
20:50  СовБез Казахстана возглавил скользкий как обмылок младшежузовец племени "тама" Асет Исекешев
20:47  В СУАР вспышка эпидемии птичьего гриппа штамма H5N6
20:45  Кыргызстан рассматривает вопрос обмена территориями с Таджикистаном
20:20  В Узбекистане сочиняют " Национальную стратегию по правам человека". Палка по почка бить - а-я-я-й
20:12  РосХакеры взломали украинскую газовую компанию, находящуюся в центре импичмента Трампа, - New York Times
20:08  Своим новым техническим премьером Путин удивил всех, - Die Welt
15:42  Ничто не вечно пред войной: о чем договорились Китай и США, - Н.Портякова
15:41  Мятежный просит бури: захватит ли Хафтар Триполи до воскресенья
14:56  Пахать не пробовали? Дарига Назарбаева удручена стагнацией казахстанского АПК
14:47  МВД Узбекистана сообщило о спецоперации по задержанию "джихадистов", но выглядит она как инсценировка
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как гегемония доллара превратилась в капкан для США, - А.Запольскис
00:57 18.01.2020

Как гегемония доллара превратилась в капкан для США

О немедленном переходе на золотой динар пока речи еще нет, однако варианты уже рассматриваются вполне серьезно. Так что фактически речь идет лишь о факторе времени, противопоставить которому американцы уже не могут ничего. Вопрос не в том, когда унция пробьет отметку в 2 или 10 тысяч долларов. Речь идет о том, когда доллар вообще утратит статус мировой валюты

АЛЕКСАНДР ЗАПОЛЬСКИС

Золото подорожало. После иранской ракетной атаки на американские авиабазы в Ираке фьючерс в Нью-Йорке взлетел до 1574,3 доллара за тройскую унцию. Правда, потом, когда Трамп успокоил общественность, что войны с Ираном начинать не намерен, цены несколько просели, но все равно 1590 долларов превосходят максимум, державшийся с мая 2016 года.

Происходящее едва ли можно считать случайным совпадением. Соединенные Штаты еще сохраняют уверенность в контроле над событиями. Как бы там ни было с ракетным ударом, Иран продолжает оставаться под американскими санкциями, режим которых Вашингтон пообещал усилить еще больше. Пример со швейцарским трубоукладчиком показывает, что резервы у американцев, в принципе, еще есть.

Более того, именно контроль над деньгами становится главным силовым инструментом Белого дома в обеспечении сохранности мировой гегемонии. Так, в частности, Трамп прямо заявил правительству Ирака: хотите вывода американских войск - заплатите. Дорого. Во-первых, компенсацию за все инвестиции на восстановление экономики, полученные от США за весь период.

Во-вторых, оплатите расходы за построенные военные объекты в стране. В-третьих, поделитесь половиной выручки от продажи иракской нефти. А не то "будет по-плохому".

Президент США открытым текстом указал, что на коррсчетах в США Центральный банк Ирака держит 35 млрд долларов, которые "в случае чего" могут быть заблокированы. Таким образом, Багдад лишится шестой части годового ВВП или примерно половины национального годового бюджета.

И ведь таки может. Достаточно вспомнить до сих пор продолжающуюся историю с 200 миллиардами долларов бывшего шаха Ирана, которые Америка отказывается возвращать на протяжении более 33 лет. Более того, по решению американского суда 2,7 млрд из них направлены на выплату компенсаций жертвам теракта 2001 года в Нью-Йорке.

В общем, контроль над деньгами - это серьезная власть, позволяющая принуждать окружающих, пусть даже себе в ущерб, к проведению политики, выгодной для Америки.

Как пример - история с прозрачным намеком руководству как бы французской компании Total: или срочно сворачиваете свой бизнес в Иране, теряя там по меньшей мере 2,5 млрд долларов уже накопленных инвестиций, или минфин США закрывает вам доступ на американский финансовый рынок, обеспечивающий вас более чем 80% оборотного и кредитного капитала. Взвесив аргументы, совет директоров Total принял "правильное" решение, и компания из Ирана ушла.

Именно таким образом Вашингтон пока довольно успешно блокирует попытки Европы вернуть геополитическую субъектность. Тем же способом Америка принуждает Японию кредитовать американский внешний долг. Аналогичным приемом США принуждают к встраиванию в свой экономический кластер Центральную и Южную Америку.

Но, похоже, угроза внаглую забрать силой деньги Ирака оказалась последней соломинкой, переломившей хребет верблюду. Остальные страны, прежде всего в Юго-Восточной Азии, примерили аналогичную угрозу на себя и всерьез задумались.

Золотой запас Малайзии составляет 38,88 тонн и находится дома, а вот 105,42 млрд долларов валютных резервов лежат на коррсчетах в США. Пакистан на таких же счетах держит 15,42 млрд, Индия - 461,16 млрд, Турция - 142,54 млрд, Катар - 54,28 млрд.

Ну, и далее по списку. Чем дальше, тем больше у многих стран накапливается трений с Вашингтоном. Где гарантия, что точно так же Америка не попытается забрать деньги у них?

И хотя ультиматум Ираку Дональд Трамп озвучил только сейчас, после обострения вследствие иранского ракетного удара, очевидность расклада, так сказать, заинтересованным лицам становилась очевидной еще в прошлом году. Даже без сколько-нибудь крупных потрясений цена за унцию желтого металла в течение 2019 года тихо подросла сразу на 18%.

Ну, а финальным аккордом, судя по всему, стал Мусульманский саммит в Малайзии (декабрь 2019, Кула-Лумпур), где, кроме разных прочих вопросов, премьер-министр страны обозначил необходимость перехода на расчеты в золоте во взаимной торговле. Идею поддержали Катар, Турция и Иран.

Это если считать высказавшихся публично. Сколько оказалось согласившихся молча - история пока умалчивает. Но тогда, в декабре, на золотых котировках событие не отразилось почти никак, в то время как сейчас, стоило Трампу лишь озвучить угрозу в адрес Багдада, рынок качнулся.

Причем эксперты подозрительно дружно заговорили о вполне реальной вероятности выхода цены к отметке 1900, а не исключено и до 2000 долларов за унцию. Есть основания полагать, что "некоторые дальновидные и серьезные инвесторы", не выпячивая процесс публично, приступили к объемной скупке свободного золота.

Безусловно, некоторая его часть уходит в руки спекулянтов, но, судя по всему, львиную долю забирает интервенция центральных банков. Как раз всерьез задумывающихся если не о прямых расчетах золотом, то по крайней мере о целесообразности возврата к золотому стандарту.

Для Америки такой сценарий означает крушение финансовой гегемонии с геополитическим капканом в одном стакане. Не угрожать Вашингтон уже не сможет. Монополия на доллар осталась последним действенным козырем сохранения власти. Но тем самым он все сильнее мотивирует остальных из долларового мира как-либо уйти. Тем более что список стран, уже находящихся под его санкциями или стоящих почти на грани их введения, постоянно расширяется. Так что терять им становится почти нечего.

Конечно, о немедленном переходе на золотой динар пока речи еще нет, однако варианты уже рассматриваются вполне серьезно. Так что фактически речь идет лишь о факторе времени, противопоставить которому американцы уже не могут ничего. Вопрос не в том, когда унция пробьет отметку в 2 или 10 тысяч долларов. Речь идет о том, когда доллар вообще утратит статус мировой валюты.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579298220
Новости Казахстана
- Кадровые перестановки
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2019 года №1012
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития животноводства
- Дарига Назарбаева: При Сенате будет создан Совет по АПК
- Елбасы встретился с председателем Верховного суда Жакипом Асановым
- Телеграмма соболезнования родным и близким Героя Социалистического Труда Ибрагима Жангуразова
- Рассмотрены поправки в Соглашение с РФ по вопросу создания космического ракетного комплекса "Байтерек"
- Работники Серебрянского завода в ВКО лишены средств к существованию
- Телеграмма соболезнования
- Без возражений
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  