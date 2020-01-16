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Дороги судьбы . Вышли в свет мемуары В.Власова - экс-посла России в Киргизии"Дороги судьбы". Вышли в свет мемуары В.Власова - экс-посла России в Киргизии
01:03 18.01.2020

Экс-посол РФ в КР Валентин Власов прислал "ВБ" сенсационные воспоминания

Александр Тузов

Возглавлявший с 2006 по 2012 годы посольство России в Бишкеке Валентин Власов недавно прислал из Москвы корреспонденту "Вечернего Бишкека" замечательный подарок - новенькую книгу воспоминаний "Дороги судьбы. Из записок кавказского пленника" с авторским автографом.

В соответствии с названием самая ударная часть воспоминаний посвящена тяжелейшему жизненному испытанию. 1 мая 1998 года полпред правительства РФ в Чечне Власов был захвачен группой чеченских боевиков на трассе Ростов-Баку, в районе станицы Ассиновская, предположительно, бандой Бауди Бакуева. Только спустя более полугода, 13 ноября 1998 года, после длительных переговоров Власов был освобожден. В плену он находился в жутких нечеловеческих условиях, в крохотном подвале, вместе с тоже захваченными чеченскими бандитами английской журналисткой Камиллой Карр и ее другом волонтером Джоном Джеймсом.

Много страниц посвящены и воспоминаниям о работе в комсомольских и партийных органах во власовском родном городе Архангельске и в Узбекистане, зампредседателя Центризбиркома Российской Федерации в Москве и послом России на Мальте.

Самые интересные для кыргызстанцев – 62 страницы убористого текста о работе Власова послом в Кыргызстане.

Оказывается, поначалу не обошлось без казуса. На заседании коллегии МИДа РФ министр Сергей Лавров вдруг представил Власова как кандидата на должность посла… в Казахстане! Повисла неловкая пауза, и Лавров поспешил исправиться. "Подтверждение, какая нагрузка постоянно давит на министра, еще и не так зарапортуешься!", философски отмечает Власов.

Еще Власов пишет, что в России немало людей, которые даже не знают, что есть такая страна Кыргызстан, но знают писателя Айтматова.

Власов благодарен судьбе за неоднократные встречи с Айтматовым, они встречались и на мероприятиях, проводимых посольством, и в госрезиденции № 2 на Иссык-Куле, на территории которой у Айтматова была дача. Власов и Айтматов вместе купались в озере, вели долгие разговоры, в том числе и о дипломатии.

Власов признается, что его поражала сила Айтматова. Он мог зайти в воду, по 40 минут плавать и после сказать, что это норма при возрасте больше 70 лет! Супруга подтверждала, его хобби – плавание.

Несколько раз Власов смотрел в бишкекском театре имени Арсена Умуралиева спектакль на кыргызском языке по айтматовскому "Материнскому полю". Перевод Власову был не нужен, каждый раз со слезами на глазах переживал за судьбу героев.

Конечно, в воспоминаниях Власова очень много и о политике. Множество самых разных неожиданных подробностей о президентах Бакиеве, Отунбаевой, Атамбаевой, премьер-министрах Исабекове, Айдаралиеве, Чудинове, Усенове, главах МИДа Джекшенкулове, Карабаеве, Сарбаеве, Казакбаеве, о деятелях типа Максима Бакиева и Оксаны Малеваной. О российских военных объектах в Панфиловском районе и на Иссык-Куле, близ города Майлуу-Суу и в Канте. На авиабазе "Кант" Власов даже однажды на свой страх и риск совершил в качестве второго пилота полет на легендарном Су-25!

Завершается же власовская "кыргызская сага" о шестилетней командировке в страну Ала-Тоо стихами. Надо полагать, что автор - сам Власов:

"Уплыву в закат в каруселях, Кыргызстан ближе к сердцу запрячу.
Не поверишь, но он и доселе Для меня очень многое значит.
Для меня он – воздух полынный, Тучи в небе, утро, рассвет.
Для меня он – теплые встречи, на зеленой Иссык-Кульской воде".

Источник - Вечерний Бишкек
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