 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 17.01.2020
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Канат Джумабаев вновь назначен исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
09:54 18.01.2020

Елбасы назначил Джумабаева Каната на новую должность
Он назначен исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Джумабаев Канат получил новую должность, передает zakon.kz.

Исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы назначен Джумабаев Канат Несипбаевич, - сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Джумабаев Канат Несипбаевич родился в 1965 году.
Выпускник Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова. Окончил школу подготовки специалистов для внешнеэкономической деятельности Московского Государственного института Международных отношений МИД СССР. Ранее он работал председателем правления ТОО "КазАстыкТранс", в системе Управления делами президента Республики Казахстан, с 2014 года был президентом АО "ЛОК "Алатау". Имеет большой опыт работы в государственных органах и частном бизнесе как в Республике Казахстан, так и за рубежом.
С декабря 2016 года по 25 марта 2019 года был исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
С 25 марта 2019 года был заместителем исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
Ранее должность исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан занимал Исекешев Асет Орентаевич, назначенный помощником Президента – секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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