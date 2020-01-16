Канат Джумабаев вновь назначен исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

09:54 18.01.2020

Елбасы назначил Джумабаева Каната на новую должность

Он назначен исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы



Джумабаев Канат получил новую должность, передает zakon.kz.



Исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы назначен Джумабаев Канат Несипбаевич, - сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.



Джумабаев Канат Несипбаевич родился в 1965 году.

Выпускник Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова. Окончил школу подготовки специалистов для внешнеэкономической деятельности Московского Государственного института Международных отношений МИД СССР. Ранее он работал председателем правления ТОО "КазАстыкТранс", в системе Управления делами президента Республики Казахстан, с 2014 года был президентом АО "ЛОК "Алатау". Имеет большой опыт работы в государственных органах и частном бизнесе как в Республике Казахстан, так и за рубежом.

С декабря 2016 года по 25 марта 2019 года был исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

С 25 марта 2019 года был заместителем исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Ранее должность исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан занимал Исекешев Асет Орентаевич, назначенный помощником Президента – секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан.