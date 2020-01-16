Каз-теннисистка Лена Рыбакина выиграла турнир ранга WTA в австралийском Хобарте

10:44 18.01.2020

Казахстанская теннисистка выиграла турнир WTA обыграв китаянку

В финале турнира призовой фонд превышает 250 тысяч долларов.



Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA в австралийском Хобарте, сообщает zakon.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В финале турнира, призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов, казахстанская теннисистка обыграла четвертую сеяную китаянку Чжан Шуай со счетом 7:6 (9:7), 6:3. Встреча продолжалась один час и 30 минут.

20-летняя Рыбакина является 30-й ракеткой мира, а 31-летняя Шуай занимает 40-е место в рейтинге WTA. Ранее теннисистки между собой не встречались.

В первом круге турнира в Хобарте Рыбакина обыграла Тамару Зиданшек из Словении со счетом 6:1, 6:4, а во втором взяла верх над француженкой Ализе Корне - 7:5, 6:3. В четвертьфинале представительница Казахстана встречалась с австралийкой Лизетт Кабрерой и смогла вырвать у нее волевую победу - 6:7, 7:6, 7:5, а в полуфинале переиграла Хизер Уотсон из Великобритании - 6:3, 4:6, 6:4.

Для Рыбакиной победа на турнире WTA стала второй в карьере. Первый титул она выиграла в июле 2019 года, когда стала победительницей Открытого чемпионата Бухареста по теннису (BRD Bucharest Open).

Напомним, в обновленном рейтинге WTA впервые в карьере Рыбакина вошла в ТОП-30 теннисисток мира, а также стала первой ракеткой Казахстана, лишив этого звания Юлию Путинцеву. В следующем рейтинге Рыбакина впервые приблизится вплотную к ТОП-25 сильнейших теннисисток мира.