История Анель. Казашка пожалела, что вышла замуж за африканца, - Abai.kz

11:16 18.01.2020

"Казашка пожалела, что вышла замуж за африканца" - Обзор казСМИ



"Я поверила в то, что любовь не знает границ". Наша соотечественница рассказала, как вынуждена была бежать на Родину от семьи своего супруга.



Портал Abai.kz публикует рассказ Тогайбая Нурмуратулы о тяжелой судьбе девушки, которая вышла замуж за африканца.



История Анель

- Анель хорошо училась в школе, потом поступила в университет в Алматы на факультет иностранных языков. Отец с матерью были рады, гордились своей дочерью и говорили, что из нее выйдет отличный специалист. Но через несколько лет вдруг все разговоры о ней стихли. Родители при упоминании дочери старались сменить тему.

Показухой на тоях занимаются женщины - обзор казСМИ



Только спустя много лет автор узнал, что же произошло. Оказывается, вопреки родительской воле она вышла замуж за африканца и уехала жить в чужую страну.

Отец с матерью никак не могли смириться с таким исходом и вскоре один за другим ушли из жизни. Как-то спустя долгие годы автор встретил ту самую Анель, сильно повзрослевшую, в Казахстане на одном из тоев. Там-то она и поведала родным о неправильном выборе в жизни и своей тяжелой судьбе.

- Мне говорили, что любовь не знает границ. Я поверила в это. Когда я была студенткой, три моих сокурсницы вышли замуж за афроамериканцев. Мы даже не думали, как огорчаем этим наших родителей. Выйдя замуж за иностранца, я тоже лишила своих отца и мать счастья казахского сватовства.

Казахам нужна школа национального воспитания - Обзор КазСМИ



Родители возлагали на меня надежды, особенно отец, он очень любил меня и верил, что я прославлю его имя…

Чужие традиции

Далее Анель рассказала, что прожив во Франции около двух лет, муж увез ее на родину - в Гвинею-Бисау. Там она узнала, что по местным традициям, если муж принимает решение жениться во второй раз, первую жену он может подарить своему отцу. Оказалось, мужчины имеют там по две и три жены. Так поступил и муж Анель. Недолго думая, она решила сбежать.

- Я вернулась и работают тут, на рынке, ведь нужно растить двоих детей. О судьбе своих сокурсниц ничего не знаю, - завершила рассказ героиня.



8 января 2020

Анар Мұстафина