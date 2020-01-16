В Алматы арестована за коррупцию верхушка Алатаусокого райакимата - аким и подакимник

11:18 18.01.2020

По подозрению в коррупции задержан экс-аким Алатауского района Алматы

Его заместитель так же подозревается в коррупции.



Антикоррупционной службой по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены экс-аким Алатауского района Алматы, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

Его заместитель, а также руководитель отдела культуры и развития языков аппарата акима данного района также подозреваются в преступлении.

Их подозревают в хищении в 2019 году бюджетных средств в крупном размере, выделенных по госпрограмме "Развития регионов до 2020 года".



Также проводится следствие по фактам получения заместителем акима района посредством банковского перевода на карточный счет взятки в сумме 500 тыс. тенге от представителя подрядной организации за общее покровительство, служебный подлог путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений - о выполнении фактически невыполненных работ.



Аким района и его заместитель задержаны и водворены в ИВС ДП г.Алматы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В отношении руководителя отдела культуры акимата процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.

Новый аким Алатауского района был назначен накануне.