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|В Алматы арестована за коррупцию верхушка Алатаусокого райакимата - аким и подакимник
11:18 18.01.2020
По подозрению в коррупции задержан экс-аким Алатауского района Алматы
Его заместитель так же подозревается в коррупции.
Антикоррупционной службой по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены экс-аким Алатауского района Алматы, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.
Его заместитель, а также руководитель отдела культуры и развития языков аппарата акима данного района также подозреваются в преступлении.
Их подозревают в хищении в 2019 году бюджетных средств в крупном размере, выделенных по госпрограмме "Развития регионов до 2020 года".
Также проводится следствие по фактам получения заместителем акима района посредством банковского перевода на карточный счет взятки в сумме 500 тыс. тенге от представителя подрядной организации за общее покровительство, служебный подлог путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений - о выполнении фактически невыполненных работ.
Аким района и его заместитель задержаны и водворены в ИВС ДП г.Алматы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В отношении руководителя отдела культуры акимата процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке.
Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.
Новый аким Алатауского района был назначен накануне.