Дровосека-Байбека будут судить? Алматинский акимат проснулся - кто вырубил все яблоневые сады

11:32 18.01.2020

Накажут ли причастных к вырубке яблонь в Алматы, рассказал представитель акимата



Руководитель управления зеленой экономики Алматы Ержан Сейтенов рассказал о ситуации касательно незаконной вырубки яблоневых садов в южной столице



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Ержан Сейтенов заявил, что будут приняты меры не только в отношении тех, кто вырубил яблони, но и тех, кто уничтожает зеленые насаждения.

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"Яблоневые сады вырубили, но оценку (ущерба) не проводили. Я даже не уверен, что заведено уголовное дело, и будет ли оно доведено до конца", - сказал глава управления зеленой экономики Алматы.

Он отметил, что в законодательстве не предусмотрены меры воздействия в таких случаях, однако дело находится под контролем прокуратуры.

"Сейчас власти города разрабатывают методику оценки ущерба. Если сумма ущерба будет превышать установленную законом, то заведут уголовное дело", - заявил Ержан Сейтенов.

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Как будут проводить оценку ущерба зеленых насаждений и какая ответственность за это грозит, слушайте в аудиофайле.

Напомним, осенью прошлого года жительница Алматы заявила, что неизвестные вырубили апорт и вывезли чернозем из ее сада. Дело вызвало общественный резонанс, и ситуацию взял на контроль президент страны.