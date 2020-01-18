 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ядерная сделка. Ирану поставили евротройку, - "Къ"
11:55 18.01.2020

Москва и Тегеран раскритиковали решение европейских участников ядерной сделки

Как стало известно "Ъ", и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю устное послание о неправомерности задействования механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки. С призывом привести в действие этот механизм, чреватый полным развалом всех еще существующих договоренностей по иранскому атому, к главе МИД ЕС обратились страны "евротройки" - Великобритания, ФРГ и Франция. При этом сделали они это, как выяснилось, в условиях жесткого прессинга: Вашингтон пригрозил ввести 25-процентные пошлины на автомобили из ЕС, если европейцы не усилят давление на Иран.
И. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров вчера заявил о необходимости провести "в ближайшее время" встречу по иранскому ядерному урегулированию - как минимум на уровне политдиректоров от Ирана, РФ, КНР, Франции, Великобритании и ФРГ. Таким образом он отреагировал на то, что назвал "опасным разворотом" - то есть на решение европейских стран задействовать механизм урегулирования споров по ядерной сделке. В МИД Германии вчера заявили, что согласны с инициативой проведения встречи.

О том, что страны "евротройки" впервые запускают механизм по разрешению споров в рамках подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании объявили во вторник. "Учитывая действия Ирана, у нас не остается иного выбора, кроме как официально выразить обеспокоенность тем, что Иран не выполняет обязательства в рамках СВПД",- отмечалось в совместном коммюнике.

"Евротройка" вменяет в вину Ирану нарушение условий сделки, поскольку он в несколько этапов отказался от большей части добровольно взятых на себя ограничений в рамках СВПД.

В свою очередь, в Тегеране объясняют сокращение обязательств по СВПД тем, что США в мае 2018 года вышли из договора и восстановили экономические санкции в отношении Ирана.
Далее вопрос о судьбе сделки должна по идее решать совместная комиссия в рамках СВПД. Ее координатор - высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. И как стало известно "Ъ", после решения "евротройки" Сергей Лавров направил ему устное послание о неправомерности их требований запустить в рамках иранской ядерной сделки механизм по разрешению споров. Устное послание, как правило, оформляется в виде текста, который посол зачитывает адресату или передает как неофициальный документ.
Что нужно знать об иранской ядерной сделке
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Москва таким образом стремится не допустить того, чтобы вопрос о действиях Ирана стал предметом разбирательств в Совбезе ООН - а именно это может стать итогом задействования указанного механизма, описанного в параграфе 36 СВПД. В худшем случае, это может привести к возвращению ранее действовавших в отношении Ирана международных санкций.
Между тем, уже после того как Сергей Лавров выразил протест в связи с действиями европейских коллег, стало известно, что на такие шаги они могли пойти из-за ультиматума со стороны США.
Газета The Washington Post сообщила: американская администрация пригрозила ввести 25-процентные пошлины на автомобили из ЕС, если европейцы не задействуют механизм. В четверг сведения об угрозах со стороны США косвенно подтвердила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, после чего оппозиционные партии в Бундестаге ("зеленые" и "свободные демократы") потребовали расследования, заявив, что речь может идти о нарушении суверенитета ФРГ.
Как Иран снял ограничения со своей ядерной программы
В МИД ЕС утверждают, что по-прежнему намерены работать над "сохранением ядерной сделки, потому что она очень важна". Однако в Тегеране и Москве в это, похоже, не верят. "Европе нельзя доверять. На самом деле эти страны лишь повторяют слова США",- заявил вчера иранский верховный лидер Али Хаменеи, уличив Францию, Германию и Британию в желании "поставить Иран на колени".
"Все должны подчиниться Соединенным Штатам и не торговать с Ираном, а Иран свои обязательства выполнять должен",- возмутился, а свою очередь, Сергей Лавров. "Происходит примерно то, о чем не раз предупреждал президент Путин: он говорил, что на каком-то этапе европейцы воспользуются какой-нибудь ситуацией вокруг Ирана, какими-нибудь следующими действиями Ирана для того, чтобы с облегчением свалить на Иран вину за все, что происходило",- заявил и. о. главы российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ активация механизма разрешения споров была встречена в штыки.
В ведомстве выразили "серьезную озабоченность" безосновательным "нагнетанием обстановки", которое грозит "новой эскалацией вокруг СВПД", в то время как иранская ядерная деятельность "абсолютно прозрачна". "Мы не просто разочарованы, мы встревожены этим шагом, считаем его политически ошибочным, влекущим тяжелые последствия с точки зрения перспектив сохранения СВПД",- заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, предупредив о том, что шансы на сохранение сделки резко снижаются.

Как Европа собиралась создать для расчетов с Ираном механизм обхода американских санкций
В США, однако, придерживаются иной точки зрения. "Иран столкнулся с дипломатическим кризисом по мере углубления его изоляции,- ликовал вчера спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.- Мы были рады решению Великобритании, Франции и Германии по запуску механизма разрешения споров". Сообщения о том, что европейские союзники действовали в соответствии с ультиматумом США, он комментировать не стал.
Жозеп Боррель же Сергею Лаврову пока не ответил. Между тем во вчерашнем интервью Der Spiegel он допустил, что договоренности по иранской ядерной программе - когда-то названными "сделкой века" - уже не спасти.

Галина Дудина, Елена Черненко
№8 от 18.01.2020, стр. 1

Источник - Газета "Коммерсантъ"
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