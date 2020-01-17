Сергей Лавров исполнил обязанности в Узбекистане. Все пошло не по плану.., - Е.Черненко

11:58 18.01.2020

Как у главы российской дипломатии в Ташкенте все пошло не по плану



Двухдневный визит Сергея Лаврова в Ташкент был необычным. Глава российской дипломатии прибыл в Узбекистан в непривычном для себя качестве, не в то время, которое изначально планировалось, и с частично изменившейся повесткой. Впрочем, на главную цель поездки - подготовку государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию - все это не повлияло. По данным "Ъ", он должен состояться в первой половине лета. С подробностями из Ташкента - специальный корреспондент "Ъ" Елена Черненко.

Сергей Лавров прибыл в Ташкент министром, а уже через полчаса получил к своей должности приставку "и. о.", поскольку российское правительство ушло в отставку (см. "Ъ" от 16 января). Принимающая сторона этого явно не ожидала и не успела подстроиться: на рабочей папке главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова значилось "Визит министра иностранных дел Российской Федерации". Исполняющим обязанности Сергея Лаврова хозяева назвали только при подписании программы сотрудничества между МИДами РФ и Узбекистана на 2020–2021 годы.

Впрочем, по поведению самого гостя невозможно было сказать, что для него что-то изменилось или изменится в ближайшем будущем. Эта тема вообще осталась бы за кадром, если бы не вопрос журналистов о его должности и дальнейших планах. Сергей Лавров отшутился: "Все эти годы, сразу после окончания института (МГИМО.- "Ъ"), я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас". Абдулазиз Камилов пожелал ему "исполнять свои обязанности еще многие годы".



Между тем изначально в Ташкенте Сергея Лаврова ждали в воскресенье вечером. Однако визит пришлось сдвинуть: в Москву согласились приехать главы МИД и Минобороны Турции, а также представители обеих сторон ливийского конфликта. С учетом обострения обстановки в Ливии узбекская сторона любезно согласилась принять российскую делегацию в другой день.

Не совсем совпала с изначальными ожиданиями и повестка визита Сергея Лаврова.



По данным информированных источников "Ъ", российская делегация рассчитывала услышать мнение узбекских собеседников о новой стратегии США по Центральной Азии.

Предполагалось, что госсекретарь США Майк Помпео презентует ее 6 января в Ташкенте на встрече с министрами иностранных дел всех пяти центральноазиатских республик. Но у госсекретаря тоже все пошло не по плану. После убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани и ответного обстрела иранцами американских военных баз в Ираке Майку Помпео пришлось отложить свое турне (он собирался также заехать в Казахстан, Белоруссию и на Украину). Скорее всего, оно состоится в конце января-начале февраля.



Впрочем, на главную цель визита Сергея Лаврова эти факторы не повлияли: он приехал подготовить государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию.

По данным "Ъ", он запланирован на первую половину лета. Это будет мероприятие, отдельное от празднований 75-летия победы в Великой Отечественной войне, на которых узбекского лидера тоже ждут.



У сторон высокие ожидания от предстоящего госвизита. В ходе него планируется, в частности, подписать декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Узбекистаном, инициатором которой выступил Ташкент. Как сообщили в МИД РФ, российскими министерствами и ведомствами сейчас прорабатывается еще около 20 двусторонних документов. Их подробно обсудят на запланированном на весну заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Некоторые направления сотрудничества имеют для сторон особое значение.



Так, узбекские власти, по словам источника "Ъ", близкого к МИД Узбекистана, хотели бы от России широкой амнистии для своих трудовых мигрантов.

Несколько сотен тысяч граждан Узбекистана не могут въехать в Россию, поскольку ранее нарушили ее миграционное законодательство. Такое же количество еще находящихся в России нарушителей боятся покинуть ее территорию, опасаясь, что их потом не пустят обратно.

Ташкент хочет гарантий в случае вступления в ЕАЭС

Москва же заинтересована в вовлечении Ташкента в курируемые ею интеграционные процессы на постсоветском пространстве, прежде всего Евразийский экономический союз (ЕАЭС). О том, что Узбекистан (самая многонаселенная страна Центральной Азии) может стать членом организации, включающей Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию, стало известно в сентябре прошлого года. В Ташкенте пока не до конца определились с этим вопросом и сейчас взвешивают все плюсы и минусы.

Накануне визита Сергея Лаврова эксперты Центра экономических исследований и реформ при администрации президента Узбекистана представили первый доклад с оценкой преимуществ и рисков вступления страны в ЕАЭС. Как сообщили в центре, с точки зрения экономической целесообразности участие в ЕАЭС выгодно для бизнеса Узбекистана. "В случае вхождения в союз отечественные производители получат равноправный доступ к рынку нескольких стран, улучшатся условия для трудовых мигрантов, будет получен доступ к российским инвестиционным ресурсам и технологиям",- полагают эксперты.



При этом, по данным источников "Ъ", Узбекистан уже дал понять возможным будущим партнерам по союзу, что хотел бы льготных переходных периодов для ряда своих отраслей (в некоторых случаях до десяти лет).



В российском МИДе же напомнили, что Узбекистан входит в число ведущих экономических партнеров России на постсоветском пространстве. По данным ФТС РФ, взаимный товарооборот в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом более чем на 20%, достигнув $4,4 млрд. На 26,5% увеличился российский экспорт в Узбекистан, до $3,3 млрд. В 2019 году положительная динамика сохранялась (но окончательных данных еще нет). Россия с долей 16,9% сохранила второе место среди ключевых внешнеторговых партнеров Узбекистана после Китая с долей 19%. Сергей Лавров сообщил, что в будущем власти двух стран хотели бы довести товарооборот как минимум до $10 млрд.

Как прошел визит Дмитрия Медведева в Узбекистан в мае 2019 года



Одной из ключевых сфер двустороннего сотрудничества должен стать мирный атом: в 2017–2018 годах Москва и Ташкент принципиально договорились о строительстве "Росатомом" первой в Узбекистане атомной электростанции. Предполагается, что российская компания возведет комплекс из двух энергоблоков поколения 3+ с реакторными установками ВВЭР-1200. Однако переговоры о модальностях контракта еще не завершены. На днях глава "Росатома" Алексей Лихачев сказал журналистам, что заключительные договоренности с Ташкентом должны быть достигнуты в первом квартале текущего года. По данным "Ъ", в ближайшее время он может посетить Узбекистан. Стороны стремятся финализировать контракт до госвизита президента Узбекистана в Россию.



Авторы: Елена Черненко

Газета "Коммерсантъ" №7 от 17.01.2020, стр. 5