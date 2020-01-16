Биафра, Амбазония - в Африке зреют новые очаги сепаратизма/государственности, - Н.Кольчугин

13:55 18.01.2020 Очаги сепаратизма и нестабильности в Западной Африке



В регионе созданы все предпосылки для эскалации вооруженного противостояния



Николай Иванович Кольчугин

независимый эксперт по Западной Африке.



Когда взрывают нефтепровод в дельте реки Нигер, немедленный рост цен на углеводороды по всему миру становится своевременным напоминанием о важности этого нестабильного региона. В Нигерии и сопредельных странах Западной Африки продолжается ожесточенная борьба внутренних и внешних сил за власть, территории и природные ресурсы, основным из которых остается нефть. В последние годы к межэтническим и межнациональным военно-политическим группировкам региона добавились радикальные исламистские организации террористической направленности типа "Боко харам".



Конфликты на юге Нигерии



Нигерия, в которой сегодня проживает около 200 млн человек, представлена более чем 250 аборигенными народами и племенами. Тремя крупнейшими этническими группами в стране являются хауса, йоруба и игбо. Вместе с еще тремя группами – фульбе, ибибио и канури – они составляют 70% населения страны. Западная сторона реки Нигер преимущественно населена народом йоруба, восточная – традиционная территория племени игбо. Богатая нефтью дельта реки Нигер является центром всей добычи черного золота в Нигерии и дает стране 80% доходов в госбюджет. В дельту Нигера входят 9 штатов: Кросс-Ривер, Аква-Ибом, Ривер, Байелса, Дельта, Ондо, Абиа, Имо и Эдо, на территории которых проживает более 31 млн человек.



Со времени открытия нефтяных месторождений и до с егодняшнего дня регион дельты Нигера лишен прямых выгод от этого ресурса, который является основным источником пополнения федерального бюджета и бюджетов штатов остальной части страны.



Нигерия является крупнейшим производителем и экспортером нефти в Африке и играет важную роль на мировом нефтяном рынке. В течение десятилетий западные нефтяные компании (Chevron, Shell, Exxonmobil) нещадно эксплуатируют этот район и используют при добыче нефти стандарты, диаметрально противоположные принятым в своих странах, в результате чего загрязняются реки и другие водоемы, уничтожаются традиционные возможности, связанные с рыболовством и сельским хозяйством.



Нигерийцы ожидали, что нефтяные компании, извлекающие огромные доходы из добычи и переработки нефти, будут инвестировать в развитие инфраструктуры и социальной сферы страны и региона. Они пытались обратить внимание нефтепромышленников на проблемы экологии и нищеты местного населения, но, так и не добившись от иностранных владельцев компаний каких-либо встречных шагов, вынуждены были начать с ними партизанскую вооруженную борьбу. Сотрудники нефтяных компаний и объекты нефтяной инфраструктуры стали потенциальной целью для атак повстанцев. Взрываются нефтепроводы, пираты атакуют танкеры, нефть перекачивается на другие суда, Нигерия выходит на первое место в мире по контрабанде этого стратегического сырья. Не брезгуют повстанцы и требованиями выкупов за экипажи судов и возврат кораблей их владельцам.



С 2009 по 2015 год ситуация в дельте Нигера характеризовалась временным затишьем. Президент Нигерии (2007–2010) Умару Яр-Адуа объявил широкую амнистию для участников незаконных вооруженных формирований и пытался решить хотя бы часть наиболее острых экономических и социальных проблем региона.



Его преемник – Гудлак Джонатан (иджо), который возглавлял Нигерию с 2010 по 2015 год, продолжил этот курс во внутренней политике и экономике, но в 2015 году к власти пришел выходец из Северной Нигерии Мухаммад Бухари (фулуани). Были отменены компенсационные выплаты участникам вооруженных формирований, прекратившим борьбу и сложившим оружие, вновь начались карательные операции против повстанцев, что ввергло регион в очередной виток эскалации вооруженного конфликта.



Военно-политические группировки в дельте реки Нигер оказались солидарны с группировками, выступающими за отделение юго-востока Нигерии. Целью этих организаций является проведение референдума по вопросу создания независимого государства Биафра.



Юго-Восток Нигерии (Биафра)



Как и на Ближнем Востоке, Великобритания при создании новых государств не считалась с этническими и национальными особенностями племен и территорий и просто разделила Нигерию на географической карте на шесть геополитических зон по шесть штатов в каждом. Вспыхнувшая в стране в 1967–1970 годах гражданская война за независимость Биафры стала результатом этнических, культурных и экономических противоречий между севером и югом, но вскоре была подавлена при участии Великобритании, несмотря на поддержку, оказанную сепаратистам рядом других стран. До сих пор причины региональной конфронтации не устранены, и стремление к самоопределению за последние 20 лет возродило идею независимости Биафры.



Север Нигерии



На мусульманском севере проживают народности хауса и фулани, заселяя более половины территории страны. Еще 400 лет назад они стремились захватить торговые города своих южных соседей. В настоящее время правительство Нигерии находится в состоянии войны с радикальными исламистскими группировками, которые пытаются создать свой новый халифат, управляемый на основе законов шариата, там, где еще в XVI веке существовал халифат Сокото.



Наибольшую угрозу центральным властям представляют мощная террористическая группировка "Боко харам" и филиал ближневосточной организации "Исламское государство". Любопытно то, что США и их западные союзники могли бы уничтожить лагеря террористов на севере Нигерии, как они это сделали в Сирии и Ираке, однако пока предпочитают не делать этого, используя исторически сложившуюся конфронтацию юга и севера в своих интересах.



Южноафриканская частная военная компания (ЧВК) STTEP в 2016 году за три месяца почти полностью вытеснила "Боко харам" с северо-запада Нигерии, пока Всемирный банк и США не стали оказывать давление на африканские страны, воспользовавшиеся услугами STTEP. Руководитель этой ЧВК Эбен Барлоу заявил: "Мы находимся под обстрелом сил, тайно поддерживающих терроризм, разжигающих хаос и конфликты, но внешне делающих вид, что ведут борьбу с ним. Они маскируют свою политику экономического саботажа и дестабилизации, действуя с целью добычи африканского сырья для транснациональных корпораций". Судя по всему, принцип великих держав времен колониализма "разделяй и властвуй" остается на вооружении у современных "вершителей судеб человечества".



Амбазония



Восточная граница Нигерии соприкасается с Южным Камеруном, где уже несколько месяцев назревает новая война – война Амбазонии. Вооруженная борьба на юго-западе и северо-западе Камеруна имеет долгую историю. Англоязычные территории были насильственно поглощены Францией вопреки обязательной резолюции ООН от 14 декабря 1960 года о предоставлении независимости всем колониальным народам и странам. Великобритания передала англоязычный Южный Камерун под суверенитет Французского Камеруна, а не правительству Южного Камеруна, как того требовали нормы международного права. Мирные протесты учителей и адвокатов Южного Камеруна в 2016 году были подавлены правительством Камеруна, что привело к полномасштабной партизанской войне. Амбазонская война с тех пор стала причиной гибели более 2 тыс. человек, в то время как 530 тыс. стали беженцами, причем большая часть из них бежала в соседнюю Нигерию.



В 2017 году Объединенный фронт Консорциума Амбазонии в Южном Камеруне (Southern Cameroons Ambazonia Consortium United Front, SCACUF) в одностороннем порядке объявил Амбазонию независимой. Амбазония также была принята в Международную неправительственную организацию непредставленных наций и народов, цель которой состоит в защите интересов наций и коренных народов (UNPO), не имеющих собственных государств и/или живущих на оккупированных или спорных территориях. Как правило, организации – члены UNPO не имеют международного представительства или представлены при некоторых международных организациях в качестве наблюдателей. Члены UNPO, вступая в нее, обязуются (но не всегда соблюдают на практике) придерживаться принципа ненасилия в борьбе за свои национальные интересы.



Альянс сепаратистов



Представители Биафры в 2019 году встретились с сепаратистскими силами Камеруна в штате Энугу. На встрече присутствовали премьер-министр правительства Биафры в изгнании и некоторые лидеры других диаспор – сторонников Биафры. Было принято решение о формировании единого фронта сопротивления своим правительствам. Созданный альянс представляет собой существенную угрозу для Нигерии и Камеруна и способен привести к затяжным гражданским войнам. Имея давние исторические корни, эти конфликты делают сепаратистов Биафры и Амбазонии серьезными противниками существующих государств региона. Лидеры сепаратистов имеют схожую идеологию и в конечном счете одну и ту же цель.



Наметившийся альянс представляет собой угрозу для единства и существования как Нигерии, так и Камеруна, поскольку в настоящее время "Боко харам" и западноафриканский филиал "Исламского государства" постоянно расширяются территориально на северо-восток Нигерии, разоряя Северный центр вместе с экстремистами племени фулани.



Основная часть промышленного производства Камеруна, включая его единственный нефтеперерабатывающий завод, где может перерабатываться нефть дельты Нигера, находится в Амбазонском регионе. Следовательно, экономические последствия такого альянса могут поставить под угрозу целостность стран Западной Африки, будущее экономического сообщества западноафриканских государств, общую безопасность и стабильность.



Оценка современного положения



Из-за ежедневных хищений около 200 тыс. барр. нефти Нигерия только в 2016–2017 годах недополучила свыше 105 млрд долл. Меры борьбы правительства Нигерии с контрабандой нефти и пиратством неэффективны ввиду высокого уровня коррупции во всех эшелонах власти, включая центральное правительство. А значит, финансирование контролирующих нелегальный бизнес сепаратистских и террористических группировок региона продолжится и в ближайшие годы. Без устранения коренных причин, вызвавших внутренние и региональные конфликты в Нигерии и Камеруне, преодоление атмосферы хаоса и насилия в Западной Африке невозможно. Пока не будет организовано управление нефтяной отраслью с учетом интересов коренного населения, не будут решены основные проблемы социально-экономического характера, не начнут восстанавливаться экология и инфраструктура, мира в регионе не будет. Нежелание руководств Нигерии и Камеруна выяснять суть конфликтов и предпринимать шаги навстречу протестующему населению только обостряет ситуацию и создает предпосылки к росту сепаратистских настроений и активизации деятельности радикальных исламистских группировок.



В условиях отсутствия доступа к образованию, при высоком уровне безработицы участие в протестных акциях становится все более привлекательным для молодежи. Порою для молодых людей это единственная возможность повышения их социального статуса и заработка. Современные информационные технологии (интернет, мобильная связь) активно используются оппозицией для привлечения молодежи в свои ряды.



Базовые лагеря повстанцев находятся в труднодоступных болотистых областях и мангровых зарослях, вдали от городов, там, где нет дорог. Сама природа предоставляет повстанцам идеальные условия, поэтому разыскивать их и бороться с ними необыкновенно трудно. В этой местности находят укрытие и убежище отряды численностью от 500 до 2000 человек. Будни повстанцы проводят в джунглях, а на выходные возвращаются к семьям, в города и селения.



Отсутствие у групп повстанцев общего лидера исключает возможность его ликвидации или подкупа со стороны правительства или нефтяных компаний, что сильно затрудняет действия правительства в отношении вооруженных групп. Но к масштабным наступательным действиям повстанцы дельты Нигера, Биафры и Амбазонии пока не готовы, их главная проблема очевидна – нужда в оружии. Для развития инициативы повстанцам не хватает ручных и станковых пулеметов, гранатометов, минометов и другого современного вооружения.



Незаконные оружейные поставки 1990-х годов из стран Восточной Европы иссякли. Новых налаженных каналов поставок оружия нет, за исключением незначительных мелкооптовых партий. Здесь сыграла свою роль и программа амнистии 2009 года, когда произошло добровольное разоружение свыше 20 тыс. участников НВФ. Было сдано около 2700 единиц стрелкового оружия, 3,5 млн единиц различных боеприпасов, 18 боевых катеров.



Бывший южноафриканский торговец оружием, а впоследствии один из лидеров дельты Нигера, организовывавший значительные нелегальные поставки оружия в регион, Генри Оках, был арестован в 2010 году в Йоханнесбурге и приговорен к пожизненному заключению. Кроме того, аресты многих международных торговцев оружием, произошедшие в последние годы, также отразились на дефиците оружия в регионе. Партия из 13 контейнеров с оружием из Ирана была конфискована в 2010 году властями Нигерии в порту Лагос.



Проблема снабжения повстанческих отрядов вооружением частично решается покупкой оружия у солдат и офицеров нигерийской армии, продающих его с военных складов. Кроме того, совместно с военными некоторых стран Западной Африки, разработаны логистические маршруты возможных нелегальных поставок вооружений и боевой техники.



Эволюция конфликта



Альянс Биафры, дельты Нигера и Амбазонии демонстрирует продуманную тактику, основанную на внезапных ударах одновременно в нескольких местах. Такая "прозорливость" обнаружилась, когда в регионе стали функционировать хорошо обученные и подготовленные военные профессионалы, координирующие повстанцев и готовящие их к широкомасштабным боевым действиям, обучая навыкам партизанской войны.



Но без сильного союзника, такого, например, как Иран, который может помочь освободительному движению вооружиться на уровне федеральных сил с целью полноценного вооруженного сопротивления, вплоть до наземных обстрелов воздушных целей, обойтись будет крайне сложно.



После целенаправленного авиаудара США, в результате которого погиб высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани, Иран дал клятву жестко отомстить и может не только призвать хорошо вооруженных союзников по всему Ближнему Востоку, но и найти себе сторонников в Западной Африке, где американский бизнес может быть подвергнут атакам.



И если этот логичный союз сложится, будет создан новый исторический момент для развертывания внутригосударственной конфронтации и изменения формы существующих политических, социальных и этнических конфликтов в Западной Африке. Произойдет расширение влияния Ирана на Африканский континент. Все предпосылки для эскалации вооруженного противостояния в регионе созданы и активно поддерживаются как внутри страны, так и внешними заинтересованными сторонами. Главный повод для возможных военных действий – нефть и стратегические морские, сухопутные и воздушные коммуникации. Источник - НГ

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