Сирия. Из-за войны мавзолей аль-Фараби не могут открыть уже 9 лет

14:03 18.01.2020

Дамаск – культурный и религиозный центр Ближнего Востока. Но затянувшаяся война мешает дальнейшему развитию столицы Сирии. Препятствует она и работе культурно-исторического центра имени аль-Фараби, строительство которого финансировал Казахстан. Он закрыт уже 9-ый год. Научная экспедиция "По следам предков" посетила этот центр, передает корреспондент "Хабар 24".



На этом месте свой вечный покой обрел великий философ и ученый Востока Абу Наср аль-Фараби. Уроженец города Отырар, что находился на территории современной Туркестанской области, последние несколько лет перед смертью прожил в Дамаске, в средние века центре исламского мира. В 2007 году Казахстан начал здесь строительство культурно-исторического центра в память о заслугах аль-Фараби. Через 4 года работу завершили. Но из-за нестабильной ситуации в Сирии сооружение до сих пор закрыто.









Сапар Искаков, руководитель научной экспедиции "По следам предков": - В этом году исполняется 1150 со дня рождения великого мыслителя аль-Фараби. Запланирован целый комплекс мероприятий. Надеемся, что ситуация будет, наконец, стабильной, гражданская война закончится и комплекс будет открыт.



Еще одна из причин, по которой уникальный комплекс, не может распахнуть свои двери для посетителей, – право собственности. Пока им не обладает ни Казахстан, ни Сирия.



Сулейман Зайдех, руководитель культурно-исторического центра имени аль-Фараби: - Скоро должна быть решена проблема открытия этого культурного центра. Надо обязательно, чтобы люди или представители казахского правительства, приехали сюда и посмотрели этот комплекс.



Интерес к сооружению испытывают и местные жители. В Дамаске чтят второго учителя мира, ученое сообщество изучает его научные труды. Во многом о Казахстане население узнало, изучая личность аль-Фараби.



Сахиб ал-Нахас, почетный консул Сирии в РК: - Когда Казахстан начал строить этот центр, у жителей Дамаска еще больше вырос интерес к фигуре аль-Фараби. Узнавая о великом мыслителе, многие стали больше интересоваться Казахстаном, как вашей культурой, так и историческим становлением. Например, как ваша страна стала развиваться после обретения независимости, о вашей миролюбивой политике, как живет ваш народ. До этого простые жители, если это, конечно, не ученый, не знали так много об аль-Фараби и Казахстане.



За вклад в продвижение общих исторических и культурных ценностей представители казахстанской экспедиции вручили нагрудный знак губернатору Дамаска.



Адель аль-Олаби, губернатор Дамаска: - В Сирии высоко ценят научные труды аль-Фараби. Поэтому не только в Дамаске известно его имя, в других городах нашей страны также есть несколько школ и улиц, названных в его честь. Это говорит о том, что наши государства сотрудничали еще с глубоких времен. В наши дни Нур-Султан выступает как площадка для переговоров по установлению мира в Сирии.



Дружеские отношения между Казахстаном и Сирией имеют глубокие исторические корни. Кроме аль-Фараби на земле Дамаска также покоится и султан Бейбарс.



Авторы: Камилла Тастанбекова, Талгатбек Абдикожа, Самат Бекбатыров.