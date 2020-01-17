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Марш турецкого на Ливию, - М.Беленькая
16:29 18.01.2020

Президент Эрдоган подтвердил отправку военных в зону конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг подтвердил, что военные страны направляются в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС). Эти слова прозвучали накануне воскресной Берлинской конференции по Ливии на уровне глав государств и правительств. По замыслу властей Германии, она даст возможность "исключить иностранное вмешательство во внутриливийский конфликт" и станет началом политического процесса под эгидой ООН.

"Мы отправляем наши войска для обеспечения выживаемости и стабильности законного правительства Ливии. Осознавая, что безопасность Турции начинается за ее пределами, мы будем продолжать мобилизацию всех наших политических, коммерческих, гуманитарных, дипломатических и военных возможностей для обеспечения стабильности на юге",- заявил Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре.

Президент Турции также упомянул Меморандум о разграничении морских экономических зон в Средиземном море, заключенный в ноябре Анкарой и заседающим в Триполи правительством во главе с Файезом Сарраджем одновременно с соглашением о военном сотрудничестве. "Отныне более не будет законным искать нефть или строить трубопровод между ливийскими и турецкими берегами без получения на то разрешения от Ливии и Турции",- сказал господин Эрдоган. Оба документа вызвали резкую критику ЕС и ряда арабских стран - даже тех, кто больше симпатизирует ПНС в его конфликте с Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который в апреле начал наступление на Триполи. В конце декабря ПНС официально запросило военную поддержку у Анкары, а уже 5 января турецкий парламент одобрил отправку турецких вооруженных сил в Ливию.

Президент Турции не стал конкретизировать, какие силы будут направлены в Ливию и какая роль им отведена. Но, например, в интервью телеканалу CNN Turk от 5 января он пояснял, что турецкие военнослужащие направляются туда в качестве военных советников.

Позднее стало известно, что в Ливии уже находятся 35 турецких военных и около 1 тыс. бойцов сирийской вооруженной оппозиции. По данным сирийской Обсерватории по правам человека, еще 1,6 тыс. проходят обучение в военных лагерях в Турции. 14 сирийцев уже погибли в боях. В то же время, согласно опросу общественного мнения в Турции, 58% граждан страны выступают против размещения турецких военных в Ливии, за - 34%.

"Турция хотела обойтись малой кровью в надежде на то, что самой угрозы развертывания войск будет достаточно, чтобы оказать нужное воздействие на Хафтара. Но так как этого не произошло, можно ожидать и реального военного развертывания. Тем не менее Эрдоган предпочел бы не воевать",- сказал "Ъ" эксперт РСМД Кирилл Семенов.
Неслучайно президент Турции уговорил Россию выступить с совместной инициативой о прекращении огня в Ливии. Обе стороны конфликта согласились с этим предложением, однако переговоры об условиях соглашения о прекращении огня, прошедшие в понедельник в Москве при участии Файеза Сарраджа и Халифы Хафтара, провалились. Командующий ЛНА не стал подписывать документ. По версии российской стороны, он не отказался, а взял время на раздумье и консультации. Сначала речь шла об одной ночи, потом о двух днях, потом сроки исчезли. "Мы никогда и не делали вид, что переговоры в Москве должны быть итоговой встречей, которая бы разрешила все вопросы без исключения. Мы продвигали эту встречу как шаг и вклад в подготовке к предстоящей в Берлине международной конференции",- заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в среду на международной конференции "Диалог Райсина".

Как в Москве прошли переговоры по Ливии
Берлинская конференция пройдет в воскресенье на уровне глав государств и правительств. Свое участие уже подтвердили президенты Турции, Франции, премьер-министры Великобритании и Италии. Со слов турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу известно, что в Берлин должен прилететь президент РФ Владимир Путин. В четверг свое согласие на участие в конференции дали Файез Саррадж и Халифа Хафтар. Приглашение фельдмаршалу привез в Бенгази лично глава МИД ФРГ Хайко Маас. По итогам встречи немецкий министр рассказал, что командующий ЛНА "пообещал соблюдать прекращение огня - независимо от того, что соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве он не подписал". "Это очень важно",- подчеркнул господин Маас.

Еще перед вылетом в Ливию глава МИД ФРГ заявил журналистам, что "в настоящий момент появляется возможность исключить иностранное вмешательство во внутриливийский конфликт и, таким образом, открывается путь к политическому решению и переговорам". Помимо разрешения разногласий между ливийцами в Берлине предстоит найти компромисс между внешними силами, которые активно вмешиваются в ситуацию.
Впрочем, в Берлине не надеются, что им сходу удастся разрешить ливийский конфликт.
Берлинская конференция - не завершение, а начало политического процесса под эгидой ООН. Решение всех ливийских проблем не может произойти в один день",- заявила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

"Хотя московская встреча не привела к оформлению прекращения огня, перемирие, к которому призвали Россия и Турция, все еще сохраняется. Боевые действия в Триполи фактически прекратились. Несмотря на сообщения о боях, не происходит ничего серьезного",- пояснил "Ъ" директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Центра гуманитарного диалога Ромен Гранджан. По его словам, это поможет создать благоприятный климат для проведения конференции в Берлине. "Тем не менее надо помнить, что ситуация очень хрупкая, военные действия могут вспыхнуть в любой момент в отсутствие сильного механизма мониторинга. Но, как минимум, конференция в Берлине может помочь восстановить минимальный уровень консенсуса среди международных игроков, и это станет позитивным сигналом ливийским сторонам конфликта",- добавил эксперт.

Марианна Беленькая
Газета "Коммерсантъ" №7 от 17.01.2020, стр. 5

Источник - kommersant.ru
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