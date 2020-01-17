Свадьба встала в $6,5 млн. Экс-жена Абрамовича вышла замуж за грека-олигарха

07:52 19.01.2020

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером



Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов. Об этом пишет газета Daily Mail.

Свадебные торжества проходили на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии в отеле Kulm, который принадлежит семье жениха. В числе приглашенных оказались дизайнер Стелла Маккартни, американская актриса Кейт Хадсон и британская принцесса Беатрис.

Российская телеведущая Ксения Собчак не смогла присутствовать на церемонии и поздравила Жукову в Instagram.



Пара расписалась в октябре прошлого года.

Дарья Жукова и Роман Абрамович развелись в 2017 году. В браке у них родились двое детей - сын Аарон-Александр (в 2009 году) и дочь Лея (в 2013 году)