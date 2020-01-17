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|Свадьба встала в $6,5 млн. Экс-жена Абрамовича вышла замуж за грека-олигарха
07:52 19.01.2020
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов. Об этом пишет газета Daily Mail.
Свадебные торжества проходили на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии в отеле Kulm, который принадлежит семье жениха. В числе приглашенных оказались дизайнер Стелла Маккартни, американская актриса Кейт Хадсон и британская принцесса Беатрис.
Российская телеведущая Ксения Собчак не смогла присутствовать на церемонии и поздравила Жукову в Instagram.
Пара расписалась в октябре прошлого года.
Дарья Жукова и Роман Абрамович развелись в 2017 году. В браке у них родились двое детей - сын Аарон-Александр (в 2009 году) и дочь Лея (в 2013 году)