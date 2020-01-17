В Ереване найден "самоубитым" экс-глава Службы нацбезопасности Армении Г.Кутоян

|23:50 Узбекистан Мирзиеева как финиш Узбекистана Каримова. Ч. 4, - Б.Мусаев
16:29 Марш турецкого на Ливию, - М.Беленькая
14:03 Сирия. Из-за войны мавзолей аль-Фараби не могут открыть уже 9 лет
13:55 Биафра, Амбазония - в Африке зреют новые очаги сепаратизма/государственности, - Н.Кольчугин
11:58 Сергей Лавров исполнил обязанности в Узбекистане. Все пошло не по плану.., - Е.Черненко
11:55 Ядерная сделка. Ирану поставили евротройку, - "Къ"
11:32 Дровосека-Байбека будут судить? Алматинский акимат проснулся - кто вырубил все яблоневые сады
11:25 Китай оснастит новейшие истребители боевыми лазерами
11:18 В Алматы арестована за коррупцию верхушка Алатаусокого райакимата - аким и подакимник
11:16 История Анель. Казашка пожалела, что вышла замуж за африканца, - Abai.kz
10:44 Каз-теннисистка Лена Рыбакина выиграла турнир ранга WTA в австралийском Хобарте
09:54 Канат Джумабаев вновь назначен исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
09:47 Православие в Китае. Совсем не шелковый путь к русской вере, - Cофия Скловская
08:37 Макрона с трудом эвакуировали из театра в Париже, осажденного протестующими
01:03 "Дороги судьбы". Вышли в свет мемуары В.Власова - экс-посла России в Киргизии
01:00 Ближневосточная "прохоровка": иранские "чифтены" против иракских Т-62
00:57 Как гегемония доллара превратилась в капкан для США, - А.Запольскис
00:55 Global Times: Китай собирается демонтировать экономическое оружие США
00:53 Надолго ли перемирие в китайско-американской тарифной войне? - В.Павленко
|22:35 Узбекистан Мирзиеева как финиш Узбекистана Каримова. Ч. 3, - Б.Мусаев
22:15 Профессия – убивать. Истинные причины событий на Ближнем Востоке, - C.Кожемякин
21:15 Аким казахского Туркестана Аюпов установил, что его городишко имеет возраст - 2800 лет!
21:09 Зеленский не принял отставку премьера Украины Гончарука. Коломойша не разрешил
20:27 Циркачи. Павлодарского облакима Булата Бакауова все-таки изловили и арестовали на два месяца
18:59 Туристы переносят китайский вирус в другие страны, - Suddeutsche Zeitung
18:50 "Слуги [каломойского] народа". Как работает новая УкрРада, - К.Скоркин
17:52 Швейцария вернет Туркменистану конфискованные у туркменских коррупционеров $1,3 миллиона
15:20 Земля раздора: Таджикистан и Киргизия перекроят границы, - И.Кармазин
15:17 Неувядаемая узб-гимнастка Оксана Чусовитина создает спортивно-театрализованное шоу "Мой путь"
15:15 Эрдоган вводит войска в Ливию защищать тюрков кероглу. Вот как надо работать с диаспорой!
15:14 Поможет ли конституционная реформа в России интеграции постсоветского пространства? - В.Павленко
15:11 В Ташкенте С.Лавров откушал лагмана… последний раз в ранге главы РосМИДа?
09:26 В Узбекистане наманганских учителей "просят" предоставить копии паспортов всех родственников. На кой?
08:16 Германия сообщила о согласии Хафтара на перемирие в Ливии
08:00 ВерхСуд Киргизии пересмотрит дело сидящего пожизненно вождя узбекского восстания Азимжана Аскарова
07:55 Операция "Преемник", или Мишустин Кремль, - П.Шипилин
07:52 АфганПравительство отвергло мирные инициативы Талибана, как отнюдь не мирные
07:39 Малоизвестные подробности о новом премьер-министре России и его семье
07:34 Жогорку Кенеш раздора. Как изменился шестой созыв КырПарламента за пять лет, - Д.Подольская
02:20 Пять стран потребовали от Ирана компенсации за сбитый Boieng
01:18 В России начинается эпоха пертурбаций, - Мих.Хазин
00:54 Маленькая страна-2. Дочка начальника ГУИН Киргизии Насбекова назначена зампредом Высшей аттестационной комиссии (ВАК)
00:48 Грозный 17 век. Как русские воевали с телеутами, - Я.Пилипчук
00:43 Эрдоган готов устроить "вторую Сирию". Глава Турции объявил об отправке войск в Ливию
00:41 США и Израиль опять бомбят Сирию и Ирак, - "НГ"
00:22 Ленин рядом с Назарбаевым. Караганда в ожидании переименований
00:21 300 елбасанцев - верный кадровый резерв Казпрезов или спиногрызы-прилипалы?
|В Ереване найден "самоубитым" экс-глава Службы нацбезопасности Армении Г.Кутоян
09:40 19.01.2020
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
Георгий Кутоян был найден мертвым с огнестрельным ранением. Он два года руководил Службой национальной безопасности и был отправлен в отставку после смены власти в стране
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство "Новости - Армения" со ссылкой на Следственный комитет республики.
У погибшего обнаружили огнестрельное ранение.
Издание "Грапарак" со ссылкой на источники пишет, что Кутоян совершил самоубийство.
Кутоян возглавлял СНБ с февраля 2016 года, его на этот пост назначил президент Серж Саргсян, который сейчас находится под следствием. В мае 2018 года, когда в стране сменилась власть, Кутояна отправили в отставку. До назначения главой СНБ он был помощником Саргсяна по правовым вопросам.
Кутояну было 38 лет, он родился в Ереване в 1981 году. Окончил юридический факультет Ростовского государственного университета, а также аспирантуру в Институте философии и права Национальной академии наук Армении.
С 2005 года работал в Генпрокуратуре Армении, в 2006–2007 годах занимал пост старшего советника в аппарате омбудсмена по правам человека. В 2008 году покинул госслужбу и стал адвокатом. В 2011 году Саргсян назначил его своим помощником.
Георгий Тадтаев