В Ереване найден "самоубитым" экс-глава Службы нацбезопасности Армении Г.Кутоян

09:40 19.01.2020

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении



Георгий Кутоян был найден мертвым с огнестрельным ранением. Он два года руководил Службой национальной безопасности и был отправлен в отставку после смены власти в стране





В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство "Новости - Армения" со ссылкой на Следственный комитет республики.



У погибшего обнаружили огнестрельное ранение.



Издание "Грапарак" со ссылкой на источники пишет, что Кутоян совершил самоубийство.



Кутоян возглавлял СНБ с февраля 2016 года, его на этот пост назначил президент Серж Саргсян, который сейчас находится под следствием. В мае 2018 года, когда в стране сменилась власть, Кутояна отправили в отставку. До назначения главой СНБ он был помощником Саргсяна по правовым вопросам.



Кутояну было 38 лет, он родился в Ереване в 1981 году. Окончил юридический факультет Ростовского государственного университета, а также аспирантуру в Институте философии и права Национальной академии наук Армении.



С 2005 года работал в Генпрокуратуре Армении, в 2006–2007 годах занимал пост старшего советника в аппарате омбудсмена по правам человека. В 2008 году покинул госслужбу и стал адвокатом. В 2011 году Саргсян назначил его своим помощником.



Георгий Тадтаев