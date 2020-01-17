Протестный фольклор. Как изменились антиправительственные лозунги в Иране?

14:35 19.01.2020 Куанышбек КАРИ



Протестующие в иранских городах выкрикивали лозунги против верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и элитного воинского подразделения. Чем примечательны лозунги, прозвучавшие в ходе последних протестов?



В Иране массовые антиправительственные выступления проходили через каждые десять лет. Однако в последние годы длительность перерыва между протестами значительно сокращается.



ПОЧЕМУ ВЛАСТИ ОПАСАЮТСЯ ПОМИНОВЕНИЯ ПОГИБШИХ?



Перерыв после протестов, начавшихся в декабре 2017 года и завершившихся в январе 2018 года в Иране, был недолгим. Следующие акции прошли в августе и ноябре 2019 года. Во время первых протестов иранцы выступали против дороговизны, жалуясь на социальные проблемы. Во время этих событий погибло более 20 человек, более 1700 были арестованы. После этих событий массовых акций протеста не было, но участились митинги граждан, которые поднимали различные социальные вопросы перед представителями отдельных компаний и министерств.



На акциях протеста в июле - августе прошлого года иранцы выступали против ухудшения экономической ситуации в стране, дороговизны и девальвации национальной валюты. В ноябре иранцы выразили недовольство ростом цен на горючее. По некоторым данным, во время массовых протестов погибло около 1500 человек. Точное число погибших пока не установлено. У родственников погибших во время этих выступлений против роста цен на горючее возникли проблемы с их 40-дневным поминовением. В декабре полиция попыталась помешать провести поминки, запретив собираться большому количеству людей. Одним из погибших во время протестов был 27-летний Пуя Бахтияри. Накануне его поминок полиция арестовала родителей Пуи.



В Иране до 1979 года акции против шаха проходили каждые 40 дней. В день 40-дневных поминок погибших на одних протестах начинались другие протесты. Нынешние власти уделяют пристальное внимание этой проблеме и следят за тем, чтобы похороны не переросли в протесты. Последние выступления иранцев против повышения цен на горючее продолжались с 11 по 16 января этого года.



Демонстрация иранских студентов после акции в память о жертвах гибели самолета Boeing 737. Протестная акция прошла вслед за признанием командования Корпуса стражей исламской революции факта удара ракетами по гражданскому пассажирскому самолету.



11 января Генеральный штаб Ирана признал, что тремя днями ранее в окрестностях Тегерана был сбит украинский пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находились 176 человек. После этого признания протесты, начавшиеся около университетов Амира Кабира, Шарифа и Тегеранского университета, охватили другие города страны. Тысячи протестующих в иранских городах потребовали ухода с поста верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Хаменеи также является главнокомандующим вооруженными силами.



ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛОЗУНГОВ



В Иране ритмичные лозунги в стихотворной форме используются не только в поддержку властей, но и для их критики. Стоит отметить, что лозунги выкрикиваются экспромтом. Особенно часто они стали звучать в последние годы, формируя особый протестный фольклор.



Во время последних протестов повторялись некоторые прежние лозунги. Однако в этот раз их участники, намекая на Хаменеи, использовали слова "бессовестный и нечестный". Этот лозунг звучал в большинстве видеозаписей, размещенных в социальных сетях.



Иранские власти три дня скрывали причину крушения принадлежащего МАУ Boeing 737, и это привело к том, что представителей властей назвали "лживыми". Власти Ирана попытались не только скрыть правду о катастрофе, но и исказить ее. Когда начали приводить конкретные данные о "потерпевшем крушение из-за технического сбоя" самолете, Иран пытался показать, что это целенаправленная политическая кампания против страны. Протестующие решительно осудили действия руководства страны. Вот некоторые новые лозунги против режима:



"Позор, позор! Наш лидер неразумен!", "Смерть лжецам!";

"В отставку командующего вооруженными силами!";

"Вооруженные силы убивают людей, потому что их лидер - невежда!";

"Пришло время уйти Сейеду Али";

"Студенты, разочарованные Сейедом Али, проснулись";

"Не хотим исламской республики!";

"Поддерживать власти - вредить нации";



Вторая часть лозунгов во время последних антиправительственных демонстраций в Иране была направлена против Корпуса стражей исламской революции. Ранее на акциях протеста не было таких лозунгов. Вот некоторые из них против элитного подразделения:



"Диктатор в Корпусе, ты и есть настоящий ДАИШ!";

"Не желаем власти Корпуса!";

"Корпус совершает преступления, лидер их поддерживает";

"Слабый Корпус - пятно на нации, позор!".



Лозунги, звучавшие в некоторых регионах во время последних протестов, указывали на проблемы, характерные для этих областей. К примеру, в Курдистане, который регулярно сталкивается с негативной стороной действующей власти, наряду с другими лозунгами, звучал слоган "Хлеб, работа, свобода!". Лозунг Тебриза - "Смерть насильникам, будь он хоть шахом и лидером (имеют в виду Хаменеи. - Ред.)". Один из лозунгов в Семнане звучал так: "Референдум, референдум - единственный способ спасти Иран". Между тем протестующие в Тегеране и Мешхеде в одном из своих слоганов сегодняшний Иран охарактеризовали как страну, "убившую интеллигенцию" и "захваченную священнослужителями".



На одной из видеозаписей, получивших распространение в соцсети, слышен лозунг "Стражи порядка, наша земля - ваша земля!". В ходе прежних протестов звучал похожий лозунг - "Армия - наши братья! Бог - наш предводитель!". На последних протестах произносили лозунг "Я убью тех, кто убил моего брата". Этот лозунг впервые прозвучал накануне свержения иранского шаха в 1979 году.



ЛОЗУНГИ, НА КОТОРЫЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ ХАМЕНЕИ



Верховный духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи выступил с публичной речью через девять дней после того, как Корпус стражей исламской революции сбил самолет, вылетевший из Тегерана. Во время пятничной проповеди 17 января в Тегеране об авиакатастрофе упомянул лишь во вторую очередь. В начале своей речи Хаменеи говорил о гибели генерала Касема Сулеймани, а затем о ракетном обстреле двух американских военных баз в Ираке. Он назвал дату нападения "исторической".



В своей проповеди верховный лидер Ирана говорил о безопасности региона, назвав Сулеймани "всемогущим командующим в регионе". Охарактеризовав подразделение "Кудс", которым руководил Сулеймани, "солдатами без границ", аятолла Хаменеи заявил, что оно при необходимости отправится в Палестину и Газу и "отдалит от региона войну с другими странами". Он также ответил на звучавшие в ходе массовых протестов лозунги и дал оценку тем, кто рвал портреты Касема Сулеймани.



"Не за Газу, не за Ливан - только за Иран" или "Я против Газы, Сирии, Ирака, Йемена, Ливана, пожертвую жизнью за Иран!" - выкрикивали лозунги протестующие, намекая на то, что Иран поддерживает группы в других странах региона. Верховный лидер Ирана выкрикивавших такие лозунги и тех, кто рвал портреты Сулеймани, назвал "обманутыми иностранными СМИ" и обвинил их в том, что "они не могут бороться за страну".



Особое внимание было привлечено тем, что Хаменеи не принес извинения за сбитый самолет. Говоря о "тяжелом горе", он выразил лишь соболезнования по поводу гибели людей. Между тем он поблагодарил представителей Корпуса стражей исламской революции, которые прокомментировали авикатастрофу лишь спустя три дня.



Аятолла Хаменеи во время пятничной проповеди осудил президента США Дональда Трампа, назвав его "клоуном", и обвинил европейские страны, которые ведут переговоры с Ираном по ядерной программе, в служении США. В ответ на его слова президент США предупредил, что Али Хаменеи должен быть "осторожен в своих высказываниях".



"Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был таким уж и верховным, сделал несколько неприятных заявлений о Соединенных Штатах и Европе. Их экономика рушится, а люди страдают. Он должен быть очень осторожен в своих высказываниях", - сказал Трамп о нем.



Во время недавних протестов в Иране актеры, режиссеры, композиторы и другие деятели искусства отказались от участия в предстоящем фестивале.



11 февраля должен состояться фестиваль искусств, посвященный 41-й годовщине исламской революции. Между тем несколько иранских телевизионных дикторов принесли извинения народу за "распространение ложной информации" на протяжении многих лет и подали в отставку.



Во время пятничных молитв некоторые имамы обвинили их в том, что они "сыграли на руку США".



Кроме мероприятий по случаю 41-й годовщины революции, в феврале в Иране пройдут парламентские выборы. Таким образом, февраль в Иране снова будет питать политическую обстановку в стране.



Ситуация в Иране



3 января 2020 года по приказу президента США Дональда Трампа в районе аэропорта Багдада был ликвидирован Касем Сулеймани, командующим специальным элитным подразделением "Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции, состоявший в "списке террористов". Элитные подразделение, где служил Сулеймани, также входит в число "террористических организаций".

В ночь на 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам США в Ираке, назвав атаку "актом возмездия". Как сообщалось, от ракетной атаки Ирана пострадали 11 американцев. Военнослужащие получили сотрясение мозга.

Рано утром 8 января самолет Boeing-737, принадлежащий авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), потерпел крушение в окрестностях Тегерана. На борту самолета находилось 176 человек. Первоначально сообщалось, что крушение самолета произошло по техническим причинам. Все пассажиры, являющиеся гражданами семи стран, погибли.

9 января СМИ США, со ссылкой на представителя Пентагона и представителя разведки Ирака сообщили, что Иран по ошибке сбил самолет. Президент США Дональд Трамп заявил прессе, что подозревает, что самолет летел над опасным районом и кто-то мог ошибиться. Самолет в небе над Тегераном мог быть сбит непреднамеренно ракетой иранской противовоздушной обороны, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разведки. Официальные лица Ирана в течение нескольких дней подряд опровергали эти обвинения. Тем не менее, в социальных сетях были размещены видео, на которых видно, что по самолету были выпущены ракеты.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана выступил со специальным заявлением, в котором признался,что самолет был сбит Корпусом стражей. В штабе объяснили, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки. В тот же день командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что "всю ответственность за инцидент они берут на себя". Вечером того же дня в иранских городах студенты и молодые люди собрались, чтобы почтить память жертв крушения самолета, позднее эта акция переросла в массовые протесты. Эта политическая акция продолжалась до 16 января.



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Куанышбек Кари - автор блога "Шайхана". Работает на Азаттыке с 2010 года, был главным редактором Алматинского бюро. Окончил бакалавриат факультета журналистики КазНУ имени Аль-Фараби и магистрат факультета персидской литературы Тегеранского университета.



Был корреспондентом во всемирной службе телерадиообъединения Ирана, репортером нескольких казахстанских СМИ в Иране. Работал на должностях корреспондента, заведующего отделом и первого заместителя главного редактора в ряде информационных агентств, газет и журналов в Казахстане. Источник - Радио Азаттык

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