 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что реально кроется за экономическими "успехами" Трампа? - Дж.Стиглиц
14:36 19.01.2020

Project Syndicate: что реально кроется за экономическими "успехами" Трампа?

Чтобы получить более полное представление об экономическом здоровье страны, нужно начать с изучения здоровья ее граждан. Если они счастливы и процветают, они будут здоровы и будут жить дольше. В этом отношении США занимают нижние строчки рейтинга среди развитых стран.

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Два года назад лишь немногие корпоративные лидеры США были обеспокоены изменением климата или расстроены из-за женоненавистничества и фанатизма американского президента Дональда Трампа. Однако большинство корпоративных лидеров указывало на снижение налогов для миллиардеров и корпораций и с нетерпением предвкушало действия администрации Трампа, направленные на дерегулирование экономики. Дерегулирование позволило бы предприятиям больше загрязнять воздух, участвовать в финансовых махинациях, которые привели к кризису 2008 года, увеличить уровень употребления опиоидов среди американцев, заставить большее количество детей есть пищу, вызывающую диабет, пишет американский экономист Джозеф Стиглиц в статье для издания Project Syndicate.

Сегодня многие корпоративные боссы все еще говорят о продолжающемся росте ВВП и рекордных ценах на акции. Но ни ВВП, ни индекс Dow Jones не являются идеальными индикаторами экономической ситуации. Ни то, ни другое не говорит нам о том, что происходит с уровнем жизни простых граждан, или как обстоят дела с устойчивостью.

Чтобы получить более полное представление об экономическом здоровье страны, нужно начать с изучения здоровья ее граждан. Если они счастливы и процветают, они будут здоровы и будут жить дольше. В этом отношении США занимают нижние строчки рейтинга среди развитых стран. Ожидаемая продолжительность жизни в США, и без того относительно низкая, продолжала падать в течение первых двух лет президентства Трампа, а в 2017 году смертность среди граждан среднего возраста достигла самого высокого уровня со времен Второй мировой войны. Это не удивительно, потому что ни один президент США не прикладывал столько усилий, чтобы лишить как можно больше американцев медицинской страховки. Миллионы человек лишились медицинской страховки, а процент незастрахованных увеличился всего за два года президентства Трампа с 10,9% до 13,7%.

Среди причин снижения продолжительности жизни в США называют смерть от отчаяния, чрезмерное употребление алкоголя, передозировку наркотиков и самоубийство. В 2017 году - последний год, по которому имеются достоверные данные - уровень смертности из-за перечисленных выше причин почти в четыре раза превысил уровень 1999 года.

Трамп может быть хорошим президентом для 1% граждан США, особенно для 0,1%, но это не так для всех остальных. В случае полного внедрения политики по снижению налогов, запущенной в 2017 году, произойдет увеличение налогов для большинства домашних хозяйств.

Сейчас средняя заработная плата работающего полный рабочий день мужчины (а тех, кто работает полный рабочий день, можно назвать счастливчиками) по-прежнему более чем на 3% ниже, чем 40 лет назад. Также не удалось достигнуть особого прогресса в сокращении расового неравенства: в третьем квартале 2019 года средний недельный заработок чернокожих, работающих полный рабочий день, составил три четверти от уровня заработка белых рабочих.

Аналогичным образом торговые войны Трампа, несмотря на все громкие обещания, не привели к уменьшению торгового дефицита США: в 2018 году он оказался на четверть выше уровня 2016 года. Даже дефицит в торговле с Китаем увеличился почти на четверть по сравнению с 2016 годом. И несмотря на пресловутые обещания Трампа вернуть рабочие места в США, рост занятости в промышленности оказался ниже, чем при его предшественнике, Бараке Обаме, в период после 2008 года, и все еще заметно ниже докризисного уровня. Даже уровень безработицы, достигший 50-летнего минимума, маскирует экономическую неустойчивость. Несмотря на то, что уровень занятости среди мужчин и женщин трудоспособного возраста продолжает расти, он до сих пор остается значительно ниже, чем в других развитых странах. Темпы создания новых рабочих мест также заметно ниже, чем при Обаме.

Даже судя по ВВП, экономика Трампа отстает. Рост в прошлом квартале составил всего 2,1%, что намного меньше обещанных Трампом 4%, 5% или даже 6%. Темпы роста ВВП оказались даже ниже 2,4% - среднего показателя роста ВВП в течение второго срока Обамы. Все это не случайно, поскольку бренд Трампа - это неопределенность, волатильность и предвзятость, тогда как для роста нужны доверие, стабильность и уверенность.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579433760
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