Монголы. Разделенный народ

14:38 19.01.2020

Народов, разделенных государственными границами, в мире очень много. Это и арабы, поделившиеся в процессе исторического развития на 18 государств. Курды,не имеющие своего государства, разделенные между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. Венгры, значительная часть которых в результате двух мировых войн оказалась за пределами Венгрии - в Румынии, Сербии, на Украине.



Но у монголов ситуация уникальная - в национальном государстве проживает меньшая их часть.



Из 10 млн. монголов в Монголии проживает всего 3 млн. 6 млн. проживает в Китае и около 700 тысяч - в России.



Причины этого разделения лежат лежат за много веков до нашего времени.



На карте оранжевой линией показаны границы Монголской империи в 13-м веке, красным закрашены места современного проживания монгольских народов.



Но империи, как показывает исторический опыт, субстанция непостоянная. Вот и Монгольская империя разделилась на империю Юань (на территории современного Китая и Монголии), Золотую Орду, государство Хулагуидов (на территории современных Турции, Сирии, Армении, Ирака, Ирана, Афганистана и Пакистана), и Чагатайский улус (на территории Средней Азии). Основная часть монголов проживала в империи Юань. И после крушения в 1368-м году империи Юань монгольские императоры вернулись на историческую родину, где царила племенная междоусобица и местные ханы никак не могли договориться между собой. В 1644 году в Китае воцарилась манчжурская династия Цин, которая постепенно завоевывала как Китай, так и Монголию. В 1634 году Эджей-хан признал поражение от манчжуров и вручил им великую печать императора Юань. Земли монголов вошли в состав манчжурской империи Цин. А в 1664 году Пекин нарушил единство монгольской территории: пустыня Гоби была объявлена границей между Внутренней Монголией и Внешней Монголией. Самовольный переход через нее был запрещен, вдоль границы расположились цинские войска.



Монгольская государственность возродилась лишь в 1911 году, когда при поддержке Российской империи 1 декабря Временное правительство Халхи издало манифест за подписью главы монгольских буддистов Богдо-гэгэна, официально объявляющий отмену цинского правления и провозглашающий теократию во главе с Богдо-гэгэном. Сам Богдо-гэгэн 29 декабря был возведен на монгольский престол под титулом Богдо-хан "Многими возведенный".



Правда, в 1918 году, воспользовавшись тем, что в России шла гражданская война, Китай вновь оккупировал Монголию. Но - не было бы счастья, да несчастье помогло - В октябре 1920 года в Монголию из Даурии вошла Азиатская дивизия русского белого генерала Р. Ф. Унгерн-Штернберга. В результате боя 1-4 февраля 1921 года полторы тысячи унгерновцев разбили и разогнали китайский гарнизон Урги; Унгерн объявил о реставрации монгольской монархии. В течение следующего месяца войска Унгерна вместе с монгольскими формированиями очищали территорию страны от покидавших ее китайцев.



Что же касается Внутренней Монголии, то ее князья и буддийское духовенство участвовали в провозглашении независимости и объявили о присоединении к единому монгольскому государству, однако к тому времени большинство ее населения составяляли китайцы, и она осталась в составе Китая.



В 1928 году, после объединения Китая под властью партии Гоминьдан, власти Китайской Республики разделили Внутреннюю Монголию между новообразованными провинциями Суйюань, Чахар и Жэхэ.



В 1931 году японские войска оккупировали китайский Северо-Восток. В 1932 году там было провозглашено государство Маньчжоу-го, в состав которого вошли и земли северной половины современного Автономного района Внутренняя Монголия.



После окончания Второй мировой войны и ликвидации прояпонских марионеточных государств перед монголами встал вопрос об их будущем. 9 сентября 1945 года в Сунид-Юци состоялся Съезд народных представителей аймаков и хошунов Внутренней Монголии. Проходивший три дня съезд провозгласил создание Народной республики Внутренней Монголии и избрал временное правительство. Внимательно следившая за обстановкой коммунистическая партия Китая взяла ситуацию под контроль, и реорганизовала Временное правительство Народной республики Внутренней Монголии в Монгольское автономное правительство.