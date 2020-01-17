Мирзиеев назначил 13 новых/старых узб-сенаторов

15:46 19.01.2020

Президент назначил 13 сенаторов в дополнение к 84 избранным от столицы и 13 регионов страны. Двое из них - действующие члены правительства. Самый молодой - 25-летний Алишер Саъдуллаев.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 17 января подписал указ о назначении 13 членов Сената Олий Мажлиса в дополнение к 84 сенаторам, избранным от Ташкента, Каракалпакстана и 12 областей.

Согласно Конституции и законодательству, глава государства назначает 16 сенаторов "из числа наиболее авторитетных граждан с большим практическим опытом и особыми заслугами в области науки, искусства, литературы, производства и других сферах государственной и общественной деятельности". Кто будет оставшимися 3 сенаторами, пока неизвестно.

Список сенаторов, назначенных президентом

Шавкат Абдуллаевич Аюпов - директор Института математики имени В. И. Романовского Академии наук Узбекистана;

Эльмира Иркиновна Баситханова - заместитель премьер-министра - председатель Комитета женщин Узбекистана;

Кудратулла Мирсагатович Рафиков - председатель Совета Федерации профсоюзов Узбекистана;

Мир-Акбар Ходжи-Акбарович Рахманкулов - первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте;

Сирожиддин Салохович Саидов - председатель Союза писателей Узбекистана;

Бахтиер Сайфуллаев - министр культуры - ректор Государственной консерватории Узбекистана;

Кувандик Санакулов - генеральный директор государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат";

Содик Солихович Сафоев - первый заместитель председателя Сената;

Алишер Зафар угли Саъдуллаев - первый заместитель советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта;

Содикжон Турдиев - председатель правления Фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана "Нуроний";

Минхажидин Мирзажанович Ходжиматов - руководитель Республиканского центра духовности и просветительства;

Турсинхан Айдарович Худайбергенов - советник президента;

Бехзод Садикович Юлдашев - президент Академии наук.

Выше жирным выделены сенаторы, ранее также назначенные президентом.



Гавхар Зайировна Алимова, заместитель хокима Самаркандской области - председатель комитета женщин, и Танзила Камаловна Нарбаева, председатель Сената, бывшие среди назначенных президентом, избраны сенаторами от Самаркандской области и Ташкента, соответственно.