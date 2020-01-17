Фотографии задержания опасных джихадистов в Ташкенте оказались фальшивкой

15:53 19.01.2020

1. Скриншот сообщения о задержании джихадистов на сайте МВД

2. Сообщение пресс-службы андижанских правоохранителей о проводимых тренировках



Размещенная на официальном сайте МВД Узбекистана фотография якобы задержания и обезвреживания (совместно с сотрудниками СГБ) религиозно-экстремистской группы "джихадистов", которые "выполняли поручения членов террористической организации, нашедших убежище в Сирии, и вели среди населения противозаконную агитацию", оказались фальшивыми, сообщила 15 января независимая служба американского радио BBC.



Напомним, ранее в СМИ и соцсетях была растиражирована информация пресс-службы МВД, которая опровергала факт принадлежности вышеупомянутого снимка к "учебно-тренировочным", настаивая на том, что это самый настоящий фрагмент операции задержания "джихадистов" - на данный момент ссылка не открывается, почему - догадаться не сложно).



При этом, со слов издания, представитель пресс-службы МВД уведомил, что "в последнее время ведомство стремится размещать исключительно правдивые снимки с места событий".



Однако благодаря многочисленным комментариям, оставленным пользователями под публикацией, выяснилось, что данная фотография является устаревшей - она была сделана вовсе не в Ташкенте, и не в начале текущего января, как утверждали оперативники, а в Андижанской области в марте минувшего года, во время тематических тренировок силовых органов.



На сей счет в сети имеется даже скриншот публикации от 18 марта 2019 года на узбекском портале Kun.uz, с комментариями пресс-службы Андижанского областного ОВД с места тренировочной практики на предмет профессионально-боевой подготовки силовиков.



Детально проанализировав два идентичных снимка, журналисты пришли к логическому выводу - на деле лежавших на земле с вывернутыми за спину руками "джихадистов-террористов", которых-де разоблачили доблестные узбекские правоохранители 7 января в столице, не существовало и в помине.



И, как предполагала в своей недавней публикации на эту тему AsiaTerra, действительно, "вышеописанное похоже на очередную фабрикацию, ради новых "звездочек" и должностей".



Исходя из вышесказанного, напрашивается краткое резюме: имитация бурной деятельности в борьбе с врагами очень выгодна власти, не устающей периодически напоминать недовольным гражданам о необходимости дорожить мирным небом...



Статья по теме:



МВД Узбекистана сообщило о спецоперации по задержанию джихадистов, но выглядит она как инсценировка



Соб. инф