Стали известны первые договоренности по Ливии в Берлине

19:18 19.01.2020

В проекте итогового документа международной конференции в Берлине предлагается ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня в Ливии, сообщает американский телеканал CNN.



"Мы призываем СБ ООН вводить соответствующие санкции в отношении тех, кто, как было установлено, нарушает договоренности о прекращении огня, государства-члены должны обеспечивать их соблюдение", – приводит телеканал содержание проекта резолюции.

Документ требует "воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или же во внутренние дела Ливии", передает "Интерфакс".



Кроме того, по данным СМИ, проект предлагает сформировать механизм мониторинга за потенциальным мирным соглашением. Также в нем содержится призыв не допускать атаки на нефтяную инфраструктуру страны.

Ранее источник сообщил, что участники конференции по ливийскому урегулированию в Берлине, в том числе Россия и Турция, будут заниматься мониторингом прекращения огня в Ливии.



В воскресенье президент России Владимир Путин прибыл в Берлин, где проходит международная конференция по Ливии. Перед началом конференции он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Канцлер Германии Ангела Меркель тем временем провела встречу с главой Правительства нацсогласия Ливии Фаизом Сараджем и командующим ЛНА Халифой Хафтаром.



Ольга Никитина