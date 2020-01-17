Схвачен предполагаемый убийца ташкентского кутюрье Григоряна

19:57 19.01.2020

Предполагаемый убийца известного ташкентского дизайнера Наримана Григоряна задержан и помещен под стражу



Предполагаемый убийца известного ташкентского дизайнера Наримана Григоряна задержан и помещен под стражу, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Ташкентской городской прокуратуры.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (Умышленное убийство). О личности задержанного в сообщении прокуратуры не сообщается.



Напомним, что во вторник, 14 января, в 11:50, в дежурную часть УКД ОВД Яшнабадского района поступило сообщение об обнаружении тела мужчины (1985 год рождения) с признаками насильственной смерти. Тело Григоряна было обнаружено в арендуемой им квартире по улице Чигил.

Для раскрытия преступления создана специальная оперативная группа из квалифицированных специалистов, предпринимаются все необходимые меры для выяснения всех обстоятельств и обнаружения убийцы.

Нариман Григорян – дизайнер и хореограф, обладатель звания прорыв года (2015) и лучший дизайнер вечерних нарядов (2017). Участник международных показов и Fashion Week, а также конкурсов и фестивалей. Является обладателем премии Art dress на международном конкурсе в Турции в городе Бодрум.

Владелец сети бутиков-шоурумов одноименного бренда в Ташкенте. В 2018 году открыл свою линию свадебных платьев "от кутюр" и салон "bride by NG".