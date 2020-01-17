В Йемене ракета хуситов поразила мечеть на военной базе Мариб - 70 "груз 200"

23:18 19.01.2020

Жертвами ракетной атаки в Йемене стали 70 военных



В Йемене не менее 70 солдат правительственных сил в субботу были убиты в результате ракетной атаки, предположительно осуществленной контролирующей столицу страны вооруженной группировкой хуситов.

Удар был нанесен по военному лагерю в провинции Мариб. Утверждается, что ракета попала в мечеть во время молитвы. Точное число жертв не подтверждено, Оно может быть большим, чем называемые источниками 70 погибших. Признанный международным сообществом президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади назвал удар "трусливой и террористической" атакой, подчеркнув, что за действиями хуситов - радикальной шиитской группировки - стоит Иран. Самого Хади в кровопролитной гражданской войне в Йемене поддерживает Саудовская Аравия и ряд других стран региона.



Война в Йемене с 2014 года, по оценкам ООН, унесла жизни уже более 100 тысяч человек. Независимые наблюдатели обвиняют обе стороны в военных преступлениях: при бомбежках коалиции во главе с Саудовской Аравией гибли мирные жители, как и при ракетных ударах хуситов, целью которых зачастую становится Саудовская Аравия. Эр-Рияд обвиняет хуситов и стоящий за ними Иран также в ракетных ударах по нефтяным объектам компании Aramco, которые в прошлом году привели к перебоям в работе нефтеперерабатывающих заводов и кратковременному скачку цен на нефть.