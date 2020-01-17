В восточно-казахстанском Серебрянске забастовал противогазный завод

23:22 19.01.2020

Работники Серебрянского завода в ВКО лишены средств к существованию

На востоке страны шумят работники единственного в Казахстане предприятия по выпуску респираторов и противогазов. С осени прошлого года люди не получают зарплату. С руководством, взявшим предприятие в аренду у государства, люди связаться не могут. Поэтому просят власти помочь



Елена Назирова, 16 января 2020



На востоке страны шумят работники единственного в Казахстане предприятия по выпуску респираторов и противогазов. С осени прошлого года люди не получают зарплату. С руководством, взявшим предприятие в аренду у государства, люди связаться не могут. Поэтому просят власти помочь.

Производители респираторов, лепестков и противогазов говорят, что им буквально перекрыли кислород. Рабочие Серебрянского завода неорганических производств возмущены: их лишили средств к существованию. Три месяца до ноября люди работали за обещания о зарплате, пока не закончилось сырье. Надеялись они еще и на половину оплаты за время простоя до конца года. Но денег так и не увидели.

Александр Гурьев:

– Сейчас мы находимся вообще в подвешенном состоянии. В каком смысле? Старые договора у нас закончились. Новые… Нас и не уволили, и не продлили. На что живем? В долг. Занимаем. Долгов уже скоро будет больше, чем зарплата.

Несколько лет предприятие на грани закрытия. Для его сохранения были созданы особые условия банкротства, а имущественный комплекс в итоге перешел к государству, в Фонд проблемных кредитов. Затем завод взял в аренду инвестор, и какое-то время он работал. Но в итоге в ноябре закрылся последний цех, а люди остались не у дел.

Галина Иванова:

– Пока мне сестра помогает. Кормит. А так у меня долг за отопление – 24 тысячи. Я не знаю, чем рассчитываться. В начале октября нам дали за июль месяц. Теперь нам деньги не дают с августа месяца. Нам должны уже за пять месяцев. Нам ничего не обещают. Нам везде все закрывают. Мы ходили и в полицию, и в суд ходили. Суд нас отправляет к нотариусу.

Работникам завода даже не на что купить уголь на зиму. Наталья Ермолаева ходит охранять свое жилье. Женщина перебралась к родным, так как в доме холодно, печь топить нечем.

Наталья Ермолаева:

– У меня условий нет, чтобы создать – угля, дров купить. Я ушла к отцу в квартиру, потому что там тоже нужно платить за отопление, за воду, за все. Чтобы здесь долги не делать, он меня туда забрал.

Чиновники утверждают, что разбираются в проблеме. Говорят, семь лет власти области пытаются сохранить уникальное производство. А пока успокаивают, работодатель ищет деньги и инвестора, консультируют рабочих, подбирают им новые места. Но ничего пока не гарантируют.

Сергей Гордиенко, аким г. Серебрянска:

– Есть вакансии, 32 вакансии неквалифицированного труда, которые вплоть до центра занятости… где вот улицы подметать, тротуары подметать с оплатой минимальной – 42 500. Есть предприятия здесь недалеко, где даже будут их специальности востребованы. Но пока работники относятся к этому настороженно, потому что там условия гораздо хуже.

Ситуацию уже взяла на контроль областная инспекция труда. Подключены и правоохранительные органы.

Бакытбек Кизатов, руководитель управления государственной инспекции труда ВКО:

– Мы провели проверку, соответственно, и выявили задолженность по заработной плате перед 69 работниками в сумме 19,6 млн тенге. И выдали, соответственно, предписание со сроком исполнения. Кроме того, материал мы еще передали для возбуждения уголовного дела органам полиции. Сейчас уголовное дело возбуждено в отношении руководителя предприятия.

Завод неорганических производств – одно из немногих существующих предприятий в городе. Еще недавно там работали 112 человек. Сейчас осталось порядка 70. Отток людей наблюдается и в самом Серебрянске. Жителей уже меньше 10 тысяч. А это значит, что город может потерять свой статус и стать сельским населенным пунктом. И этот скандал с невыплатой зарплат – лишнее тому подтверждение.