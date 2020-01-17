Умер ректор Ташкентского Фармацевтического института Иброхим Алимджанов

23:41 19.01.2020

На 61-м году жизни скончался ректор Ташкентского фармацевтического института Иброхим Алимджанов.



Ректор Ташкентского фармацевтического института, доктор медицинских наук, профессор Иброхим Инамович Алимджанов скончался в ночь на 19 января на 61-м году жизни, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным источников "Газеты.uz", профессор страдал хронической ишемической болезнью сердца. Он умер у себя дома в Андижане.

Иброхим Алимджанов родился 15 декабря 1959 года в городе Андижане. В 1982 году окончил Центральноазиатский педиатрический медицинский институт (ныне - Ташкентский педиатрический мединститут). В разные годы работал интерном, ординатором, заместителем главного врача по медицинской части в Андижанской городской детской больнице №2, а также ассистентом, доцентом и заведующим кафедрой Андижанского государственного медицинского института.

В 2012-2018 годы работал проректором по учебной работе и ректором Андижанского государственного медицинского института. С февраля 2018 года занимал должность ректора Ташкентского фармацевтического института.