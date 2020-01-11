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Россия и Иран делят "американскую нефть" на северо-востоке Сирии, - Ибрагим Хамиди
00:20 20.01.2020

Сирийские власти заключили новые контракты с российскими и проиранскими компаниями на восстановление нефтетранспортной системы страны и геологоразведку нефтяных и газовых месторождений на сирийском участке шельфа Средиземного мора. Согласно информации "Аш-Шарк Аль-Аусат", контракты были подписаны Министерством нефти и минеральных ресурсов Сирии, с одной стороны, и компанией, принадлежащей влиятельному сирийскому бизнесмену Мухаммеду Бараа аль-Катирджи, который находится под американскими санкциями, с другой стороны. Судя по всему, соглашения включают в себя строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 120 000 баррелей в день вблизи российской военно-морской базы Тартус и модернизацию региональной системы транспортировки энергоресурсов для увеличения ежесуточной добычи нефти до 520 000 баррелей. Следует также упомянуть о специальных налоговых льготах для двух иностранных компаний.
Правительство Сирии заключило контракты с двумя российскими нефтяными компаниями, несмотря на то, что большинство нефтяных и газовых месторождений до сих пор находятся под контролем курдо-арабских "Сирийских демократических сил" (СДС), поддерживаемых международной коалицией во главе с США.

В прошлом месяце президент Сирии Башар Асад передал законопроекты на рассмотрение в парламент страны. В итоге, Народный совет Сирии одобрил законопроекты о создании нефтеперерабатывающей компании Rusafa Refinery (Русафа НПЗ) в Ракке, расширении нефтетранспортной системы и строительстве нефтяного терминала в Тартусе. Соглашение о создании компании Rusafa Refinery было подписано между Министерством нефти и минеральных ресурсов Сирии и Генеральной организацией переработки и распределения нефтепродуктов во главе с Аднаном Салехом, с одной стороны, и сирийской компанией Arvada во главе с Мухаммедом Бараа аль-Катирджи и ливанской Sallizar Shipping SAL во главе с Мухаммедом Аднаном аш-Шихаби, с другой стороны.

Сирийский бизнесмен Мухаммед Бараа аль-Катирджи входит в расширенный состав Конституционного комитета Сирии, который начал свою работу в ноябре прошлого года. Напомним, основная цель работы комитета - подготовка конституционной реформы в стране. Ранее стало известно, что Европейский союз расширил санкционный список по Сирии, включив в черный список ряд сирийских бизнесменов. Таким образом, под действие европейских санкций попал, в частности, член Конституционного комитета Сирии Мухаммед аль-Катирджи.

Интересно, что недавно член Народного совета Сирии Хусам аль-Катирджи, брат Мухаммеда аль-Картиджи, подвергся критике из-за утечки видео, на котором он разъезжает на роскошном автомобиле между двух колонн вооруженных людей, приветствовавших его. Позже Хусам извинился за свое поведение перед коллегами и президентом Сирии Башаром Асадом.

Семья аль-Катирджи основала крупнейший в стране холдинг, который занимается торговлей зерном и нефтью, осуществляя перевозки между районами, которые находятся под контролем СДС и районами, контролируемые силами Асада. Это сделало основателей холдинга самыми богатыми людьми в стране. Кроме того, ходят слухи, что семья аль-Катирджи предоставила правительству Дамаска кредиты на сумму более 300 миллионов долларов.

Нефтяное соглашение

Первое соглашение предусматривает создание совместной частной компании Rusafa Refinery, в состав учредителей которой входят правительство и компания аль-Катирджи. Она будет заниматься строительством нового нефтеперерабатывающего завода для переработки тяжелой нефти, работать над модернизацией нефтеперерабатывающих станций, а также контролировать подготовку вышеупомянутого завода для поэтапного оснащения и введения в эксплуатацию. Предполагается, что новый нефтеперерабатывающий завод будет построен в провинции Ракка, а его мощность составит 60 000-120 000 баррелей в день.

В соглашении упоминаются обязательства правительства Сирии, которое должно будет обеспечивать нефтяную компанию излишками сирийской нефти по согласованным с ней ценам, а также предоставлять льготы и транспортные средства для иностранных работников, так как занятость населения страны составляет не менее 90%.
Согласно договору, начальный капитал компании составит 10 миллиардов сирийских фунтов. Доля правительства в натуральном выражении составит 15%, а остальные 85% акций будут переданы во владение частной компании. В соглашении говорится: "Акции, активы, прибыль, дивиденды, транзакции и все виды деятельности компании освобождаются от любых налогов и сборов, включая подоходный налог". Таким образом, компания не только освобождается от уплаты налогов, но и будет извлекать выгоду из всех льгот, которые не предусмотрены в этом соглашении.

Контракт на модернизацию Тартуса

Во втором соглашении говорится о развитии и расширении нефтяного терминала Тартус, создании новой нефтетранспортной системы, восстановлении и поддержании существующей НТС. Стороны договора могут заключать контракты с правительством Сирии и частными компаниями, а также пользоваться соответствующими льготами.

План проекта включает создание новой нефтетранспортной системы и дополнительных резервуаров для хранения нефти, а также восстановление существующей НТС, которая простирается от западного Ирака до восточной Сирии и Тартуса. Также в нем содержится подробная информация по развитию Тартуса и порта, включая восстановление нефтетранспортной системы для транспортировки тяжелой нефти между Тель-Адасом и Хомсом. Напомним, что вышеупомянутая НТС имеет протяженность 559 км и пропускную способность 271 000 баррелей в день, но трубопроводы не эксплуатировались с этой пропускной способностью из-за существующих повреждений.
Нефтетранспортная система для транспортировки легкой нефти простирается от границ Ирака до Банияса, что составляет примерно 466 км. Она простирается от первой нефтеперекачивающей станции в Ираке до района Аль-Милия, а далее углубляется к Хомсу на 22 км. Сирийская НТС также включает в себя нефтепровод Киркук, который был построен в 1961 году. Напомним, что он простирается от первой нефтеперекачивающей станции в Ираке до региона Аль-Любайда и имеет протяженность по территории Сирии - 424 км (от границы Ирака до Аль-Любайды 392 км, а оттуда еще 32 км до сирийско-ливанской границы). Там нефтепровод разветвляется на два направления. Одна ветвь протяженностью 96 км идет в Банияс. По имеющейся информации: вторая нефтеперекачивающая станция была разрушена в начале апреля 2013 года, а третья - 21 мая 2015 года.

Согласно договору, планируется строительство трубопровода для транспортировки тяжелой нефти с пропускной способностью 120 000 баррелей в день, а также восстановление нефтетранспортной системы для транспортировки легкой нефти, которая имеет протяженность 466 км и пропускную способность 400 000 баррелей в день. Также существует амбициозный проект по созданию новой нефтетранспортной системы для транспортировки тяжелой нефти с пропускной способностью 300 000 баррелей в день и еще одной для легкой нефти с пропускной способностью 1 миллион баррелей в день.
Соглашение также предусматривает строительство в Тартусе девяти резервуаров для хранения нефти объемом 40 000 м3 и шести резервуаров объемом 20 000 м3, которые помогут увеличить общую вместимость нефтехранилищ до трех миллионов баррелей за счет использования площади, принадлежащей государственной компании.

Парламент Сирии одобрил несколько законопроектов, в том числе заключение контрактов с российскими компаниями "Меркурий" и "Вилада" о геологоразведке и добыче нефти и газа. Министр нефти Сирии Али Ганем заявил, что контракты на проведение геологоразведочных работ направлены на увеличение разведанных запасов топлива, разработку новых месторождений и укрепление отношений с дружественными странами, которые поддерживали Сирию. По его словам, во главе этого списка стоят Россия и Иран, они получат лучшие коммерческие условия по сравнению с контрактами, заключенными в течение последних лет.

По имеющейся информации, сирийские власти передали порт в Латакии в аренду Тегерану, а Москва получила контроль над портом Тартус. Кроме того, российские власти ведут переговоры с правительством Сирии о реконструкции международного аэропорта Дамаска. Россия также сообщила о создании новой авиабазы в городе Камышлы, где ранее находилась база США. Американские военные покинули ее после решения президента США Дональда Трампа перебросить войска к востоку от Евфрата, чтобы защитить нефтяные месторождения и продолжить следить за "спящими ячейками" ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России - прим.ред).

Ибрагим Хамиди (إبراهيم حميدي)
Оригинал публикации: روسيا وإيران تتقاسمان "النفط الأميركي" شمال شرقي
سوريا
11/01/2020
Asharq al-Awsat (Саудовская Аравия):

Источник - inosmi.ru
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