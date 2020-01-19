Восхождение пустых Укр-голов, или Протоколы Гончарука, - А.Каневский

00:30 20.01.2020

Антон КАНЕВСКИЙ | 19.01.2020



Кризис киевского режима, этап первый

Первый за время правления Владимира Зеленского правительственный кризис разрешился – президент Украины не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Поводом для написания премьером заявления об отставке стало появление в Интернете записей, сделанных во время совещания Гончарука с группой сотрудников. Собравшиеся обсуждали, как объяснить президенту высокий курс гривны (сами они толком не понимают, отчего это происходит), и премьер сказал, что президент "обладает примитивным представлением об экономических процессах". Мол, как с помощью слайдов и примеров с салатом оливье убедить Зеленского в том, что резкое укрепление курса гривны – это замечательно. При этом Гончарук признает, что, будучи юристом по образованию, он "в экономике – профан".



Записи стали достоянием гласности на фоне того, что перед Зеленским по-прежнему стоит и становится все более острой проблема подтверждения того, что он реальный, а не номинальный глава государства, а это подразумевает не только понимание экономики, но и способность управлять людьми, процессами, выказывать политическую волю.

С появлением "пленок Гончарука" для Зеленского наступил момент истины, тем более что отношения кабмина и офиса президента давно не являются безоблачными. Банковую раздражает все более демонстративная независимость премьера и его команды, а также результаты их работы. Известно, что у Зеленского уже готовилась смена нескольких наиболее "неудачных" министров.



Воспользовавшись поводом отправить в отставку Гончарука (а значит, весь кабмин), Зеленский мог бы продемонстрировать, "кто в доме хозяин", и основательно перестроить власть, привести в новый состав правительства других людей, преподать урок откровенным саботажникам.

А примеры саботажа долго искать не нужно. Едва в президентском новогоднем обращении прозвучали слова о том, что "не важно, под каким памятником назначать свидания", как Институт национальной памяти направил городским властям Каховки предписание снести легендарную Тачанку – один из самых известных монументов на Украине, представляющий художественную ценность и ставший символом не только Каховки, но и всей Херсонской области.

Даже при Порошенко на тачанку не покушались. Для меня нет сомнений, что сформированная при Порошенко команда "института беспамятства" продолжает прежний курс и сознательно дискредитирует президента в глазах его избирателей.



Конечно, смена правительства Гончарука была бы непростой задачей: у того есть поддержка и внутри страны, и за рубежом (этих людей справедливо считают ставленниками Сороса и близких к нему кругов). Для такого хода нужно было искать поддержку в Раде, как и при утверждении нового кабмина. Однако сила политического деятеля в том и заключается, что он не только плывет по течению, но и принимает непростые решения, добиваясь проведения их в жизнь. Однако у Зеленского пошли другим путем. Якобы состоялся разговор Зеленского с премьером, в ходе которого президент "деликатно посоветовал Гончаруку заниматься выполнением своих непосредственных обязанностей". Предполагалось, что ослабленный "кассетным скандалом" премьер станет более восприимчив к пожеланиям президента.



Однако Гончарук сыграл на обострение, подав "хитрое" заявление об отставке – ведь по Конституции отставку правительства рассматривает Верховная рада, а заявление было подано президенту (Гончарук заявил, что президент, если посчитает нужным, сам передаст его в Раду).

По всем признакам заявление было подано не для того, чтобы уйти, а для того, чтобы остаться и укрепить свои позиции. И желаемый результат был получен. "Я получил от вас заявление об увольнении. В связи с последним конфликтными ситуациями или со скандалом... я решил предоставить вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень беспокоят общество", – заявил Зеленский на встрече с Гончаруком вечером 19 января.



Среди "некоторых вещей" – новая концепция заработных плат в министерствах и государственных компаниях (недавно громкий скандал вызвали огромные премии, которые члены кабмина выписали сами себе). Зеленский также попросил Гончарука "найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств, согласно их профессиональными данными". Кроме того, президент заявил о необходимости провести реорганизацию некоторых министерств, ранее объединенных в одно. "Я думаю, вначале это было правильное решение, потому что у нас профессиональный кадровый голод, поэтому мы объединяли некоторые министерства... но время показало, что некоторые министерства должны быть разделены".

Звучит так, что Зеленский "смилостивился" над премьером. Однако ведомства, которые президент предложил разделить, – те, в которых офис президента и так планировал замену руководства. Все указывает на то, что Гончарук отказался отдавать кого-либо из своей команды, согласившись лишь сократить сферу ответственности некоторых людей.



Комментарии большинства наблюдателей в соцсетях относительно решения Зеленского мы не можем привести "по соображениям нравственности". И такие комментарии сами по себе – сильнейший удар по шаткому авторитету президента. Фактически Гончарук продемонстрировал, что сидит прочно (кстати, за несколько часов "неопределенности" МВФ выступил с заявлением в его поддержку). Более того: украинский премьер, вынырнувший из неоткуда, стал восприниматься как самостоятельная, значимая фигура.



Можно предположить, что теперь Гончарук будет демонстрировать все большую независимость от Банковой, что еще больше расшатает структуру власти в Киеве. И Порошенко уже на низком старте – едва вспыхнул "кассетный скандал", он заявил о поддержке Гончарука. Украинскую власть ждет полоса разброда и шатания, и слабым звеном здесь будет президентская составляющая.

Снова напомню, что команда Гончарука – это птенцы Сороса. Что же касается уровня их знаний, то для решения задач, которые перед ними поставлены, подбирают, как правило, пустые головы.