Кашмиру совет не нужен. СБ ООН не решит старейший конфликт в Азии, - С.Строкань

00:33 20.01.2020 Совет Безопасности ООН отверг инициативу Китая начать обсуждение кашмирской проблемы, призвав Индию и Пакистан урегулировать конфликт на двусторонней основе. Пекин оказался в полном одиночестве, после того как Россия заняла единую позицию с другими членами Совбеза, продемонстрировав редкое несогласие с Пекином. Уже после визита в Индию глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос должен быть решен на прямых переговорах Дели и Исламабада. На этом фоне новый главком сухопутных сил Индии Манодж Нараване сообщил о готовности армии в случае получения приказа "восстановить контроль над оккупируемыми Пакистаном территориями Кашмира". С подробностями из Дели - корреспондент "Ъ" Сергей Строкань.



Пекин совсем один



Состоявшееся на завершающейся неделе закрытое заседание Совбеза ООН, в ходе которого его члены провели неформальную дискуссию по кашмирской проблеме в разделе "разное", после непродолжительной паузы вернуло в международную повестку старейший территориальный конфликт в Азии с участием двух соседних ядерных держав - Индии и Пакистана.



С предложением вынести кашмирский вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН выступил Китай, за последние месяцы выдвинувший подобную инициативу уже в третий раз. С августа прошлого года, когда индийское правительство приняло нашумевшее решение отменить 370-ю статью конституции и изменить статус приграничного с Пакистаном штата Джамму и Кашмир, Китай обвиняет Индию в дестабилизации региона, поддерживая своего давнего союзника - Пакистан.

Однако обсуждение в Нью-Йорке продемонстрировало упорное нежелание членов СБ ООН внять аргументам Пекина, после чего в Дели заявили о достигнутом международным сообществом "глобальном консенсусе" по Кашмиру.



По сравнению с предыдущими заседаниями Совбеза поддержка индийской позиции, состоящей в том, что кашмирский вопрос должен решаться исключительно на двусторонней основе, стала гораздо более четкой и недвусмысленной.

Показательной в этом смысле оказалась позиция бывшей метрополии, для которой Индия, до 1947 года еще не разделенная на два враждующих государства, была крупнейшей колонией. Как сообщили индийские дипломатические источники, знакомые с ходом дискуссии в Нью-Йорке, по ходу обсуждения постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс дважды высказалась за то, чтобы Дели и Исламабад решали кашмирскую проблему самостоятельно, а не на платформе ООН.

В связи с этим собеседники "Ъ" в Дели обращают внимание на то, что в августе прошлого года, когда было только объявлено об изменении статуса штата Джамму и Кашмир, превращенного в две союзные территории (административная единица, меньшая, чем штат), позиция Лондона была гораздо более сдержанной.

Весьма символично, что редкое несогласие со своим ближайшим стратегическим партнером Пекином продемонстрировала и Москва, в кашмирском вопросе занявшая единую позицию со своими западными оппонентами в Совбезе.



После своего визита в Дели глава МИД РФ Сергей Лавров, принявший там 15 января участие в международной конференции Raisina Dialogue и встретившийся с индийским премьером Нарендрой Моди, высказался против обсуждения кашмирской проблемы в СБ ООН. "Мы всегда выступаем за то, чтобы кашмирский вопрос был решен на прямых переговорах между Индией и Пакистаном в соответствии с теми декларациями и соглашениями, которые эти две стороны принимали",- напомнил Сергей Лавров в минувшую пятницу на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Комментируя обсуждение в Совбезе ООН, опрошенные "Ъ" дипломаты и эксперты в Дели называют его самой значительной победой индийской дипломатии по кашмирскому вопросу, достигнутой за последние месяцы. "Мы рады тому, что многие наши друзья призвали задействовать существующие двусторонние механизмы для решения вопросов, возникающих между Индией и Пакистаном",- не скрывал своего удовлетворения постоянный представитель Индии при ООН Сайед Акбаруддин.



Кризис в отношениях Дели и Исламабада перерастает в глобальный



По его словам, в Пекине должны извлечь "правильные уроки" из неформальной дискуссии в Нью-Йорке, в то время как Исламабад, чтобы избегать дипломатических конфузов, "в будущем должен направить свою энергию на что-нибудь позитивное". Индийская сторона продолжает обвинять Исламабад в поддержке "трансграничного терроризма" в Кашмире, настаивая, что "дипломатия и террор несовместимы".

"Постоянные попытки Пекина поднять в Совбезе ООН вопрос об отмене 370-й статьи конституции Индии, лишившей Джамму и Кашмир его прежнего статуса, вызывали закономерные возражения Индии. Однако состоявшееся на прошлой неделе обсуждение в Совете Безопасности ООН показало, что ни один член Совбеза, кроме Китая, не желает интернационализации кашмирской проблемы. Индия считает, что, действуя подобным образом, Пекин пытается поддержать своего главного союзника и клиента Исламабад. Однако при этом в Дели надеются, что Китай не позволит разногласиям по Кашмиру перечеркнуть позитивную траекторию индо-китайских отношений, обозначившуюся в последние месяцы",- пояснил "Ъ" известный индийский эксперт, главный редактор India Writes Network Маниш Чанд.



Угроза угрозе рознь



Возникшая на заре независимости Индии и Пакистана, проблема Кашмира остается "старейшим конфликтом в повестке дня ООН". Из трех индо-пакистанских войн Кашмир был причиной двух - в 1947-м и 1965-м. Причем первая война вспыхнула сразу после того, как обе страны обрели независимость после раздела британской Индии. Тогда Пакистан сумел оккупировать треть Кашмира. Еще одну часть - 38 тыс. кв. км горного района Аксай-Чин - после вторжения 1962 года отобрал у Индии Китай.

Так Кашмир оказался разделенным сразу между тремя государствами Азии, а кашмирская проблема, соответственно, стала затрагивать интересы около 40% населения Земли.



Пакистанский премьер нашел успокоение в Пекине

Отношения Дели и Пекина, имеющих неурегулированный территориальный спор после войны 1962 года, в ходе которой Китай оккупировал часть индийской территории, на протяжении десятилетий оставались напряженными. Так, летом 2017 года в регионе опасались нового вооруженного противостояния между Дели и Пекином, после того как на территории оспариваемого сторонами плато Доклам китайские строители стали прокладывать дорогу, несмотря на протесты Бутана. Имеющая союзнические отношения с Бутаном Индия тогда ввела на территорию королевства свои войска, а Пекин в ответ усилил свою военную группировку на плато. Только через два с половиной месяца удалось договориться об отводе войск и завершить войну нервов.

Впрочем, несмотря на неурегулированный территориальный спор и острые разногласия по Кашмиру, в отношениях Индии и Китая наблюдаются определенные признаки нормализации. В октябре прошлого года, уже после изменения статуса штата Джамму и Кашмира, председатель КНР Си Цзиньпин посетил с неформальным визитом Индию. "Мы решили, что будем с благоразумием преодолевать наши разногласия и не позволим им перерасти в распри. Мы будем по-прежнему деликатно относиться к беспокоящим нас вопросам, и наши отношения будут способствовать миру и стабильности в мире",- заявил тогда индийский премьер Нарендра Моди.



"Несмотря на то что отношения с Пакистаном и Китаем остаются двумя главными вызовами безопасности Индии, ставить на одну доску эти проблемы нельзя. В отношениях с Пекином действуют многочисленные механизмы диалога, благодаря которым, несмотря на наличие давнего территориального спора и возникающую время от времени напряженность, на границе Индии и Китая за последние тридцать лет не пролетела ни одна пуля. Однако с Пакистаном таких механизмов не существует, диалог не ведется, в связи с чем террористические атаки в Кашмире, совершаемые с территории соседнего государства, продолжаются. При этом Исламабад остается для Пекина главным инструментом давления на Индию",- пояснил "Ъ" бывший заместитель главкома, также занимавший должность главы индийской военной разведки, генерал-лейтенант в отставке Рави Сахни.

Отвечая на вопрос "Ъ", сколь серьезной остается для Дели угроза со стороны Китая, глава МИД Индии Cубраманиям Джайшанкар назвал отношения с Пекином "одним из главных вызовов", который требует ответственного подхода обеих сторон.



"Мы соседи и должны научиться жить рядом друг с другом. Подъем Китая стал одной из самых впечатляющих историй успеха последних десятилетий. Однако еще одной глобальной историей успеха в XXI веке стал подъем Индии. В свое время Дэн Сяопин заметил, что, когда Индия и Китай смогут выступать вместе, наступит новый век Азии. Перефразируя его формулу, Нарендра Моди заявил, что, если Индия и Китай не смогут выступать вместе, век Азии не наступит. Но для того чтобы этот век наступил, необходимо желание обеих сторон",- пояснил "Ъ" глава индийской дипломатии.



Между тем пока дипломаты ищут точки соприкосновения, военные предпочитают держать порох сухим. Новый начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Манодж Мукунд Нараване, назначенный на свой пост 30 декабря прошлого года, предупредил, что индийская армия должна быть готова воевать сразу на двух фронтах - северном (китайском) и западном (пакистанском). По словам господина Нараване, максимальная угроза столкновения существует в имеющем стратегическое значение районе Сиачена и долине Шаксгама (участок Кашмира, контролируемый Китаем).



Сразу после вступления в должность генерал Нараване заявил о том, что индийские вооруженные силы имеют "различные планы" по проведению операций на подконтрольной Пакистану части Кашмира и готовы к "выполнению любой задачи", фактически допустив возможность нанесения упреждающих ударов по лагерям террористов. При этом свое самое резонансное заявление генерал Нараване сделал накануне 72-й годовщины вооруженных сил Индии, отмечавшейся 15 января. Сославшись на принятую еще в 1994 году резолюцию индийского парламента о том, что разделенный между Индией и Пакистаном Кашмир является индийской территорией, новый индийский главком сообщил: "Если парламент захочет, чтобы оккупируемый Пакистаном Кашмир принадлежал нам, и мы получим такой приказ, мы предпримем необходимые для этого действия".



Сергей Строкань



от 19.01.2020, Источник - "Коммерсантъ"

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