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|XXI век, однако. Барымтачей (скотокрадов) в Восточном Казахстане будут отслеживать беспилотниками
00:37 20.01.2020
Барымтачей в ВКО будут выслеживать с воздуха
На вооружение полицейских Семея поступят квадрокоптеры. С их помощью стражи порядка планируют бороться с кражами скота.
Максат Зекенов / Информационный центр города Семея
Беспилотники планируют использовать для охраны госграницы в Казахстане
В конце прошлого года депутаты городского маслихата поставили на вид начальнику управления полиции Семея Максату Зекенову плохую раскрываемость краж скота. В ответ главный полицейский города сообщил, что в целях борьбы с барымтачами ходатайствовал перед акиматом о покупке беспилотников. Дескать, летательные аппараты помогут инспектировать местность, по которой сложно передвигаться на машине. И вот стало известно, что на днях полицейские получат три беспилотника.
Тем временем в полиции Великобритании действует целое дрон-подразделение. С помощью беспилотников местные стражи порядка патрулируют леса и прибрежные зоны, снимают уличные происшествия, а также проводят поисково-спасательные операции. Под работу дронов в Туманном Альбионе подведена законодательная база: сделанные ими снимки имеют юридическую силу и нередко используются как доказательство в суде.
Активно используют дроны и в полиции США. Находясь в участке, оператор беспилотника наблюдает за событиями в режиме реального времени и координирует действия своих коллег "в поле". Кроме того, программное обеспечение дронов постоянно обновляется, и сегодня некоторые модели позволяют с высоты птичьего полета вычислить носителей оружия, а также автоматически распознавать агрессивное поведение людей в толпе.
17 Января 2020 Автор: Илья МИЛЛЕР |