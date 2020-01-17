 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-глава партии УзЛиДеП Турдиев назначен председателем республиканского правления фонда "Нуроний"
00:47 20.01.2020

Экс-глава Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Содикжон Турдиев назначен председателем республиканского правления фонда "Нуроний", сообщает корреспондент Podrobno.uz.
До этого назначения он работал в должности хокима Джалакудукского района Андижанской области. Эту должность он занял в августе 2017 года, когда покинул пост председателя исполнительного комитета Политического совета Либерально-демократической партии Узбекистана. Турдиев возглавлял УзЛиДеП с 2013 года.

В 2010-2013 годах он был депутатом Асакинского районного Кенгаша народных депутатов (Андижанская область). До 2012 года возглавлял фермерское хозяйство "Асака жилоси". В ноябре 2012 года он был избран председателем Совета фермеров Узбекистана.
С 2015 года был заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Работавший до настоящего времени на должности председателя республиканского правления фонда "Нуроний" Шухрат Жалилов был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Podrobno.uz
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