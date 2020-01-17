Экс-глава партии УзЛиДеП Турдиев назначен председателем республиканского правления фонда "Нуроний"

00:47 20.01.2020

Экс-глава Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Содикжон Турдиев назначен председателем республиканского правления фонда "Нуроний", сообщает корреспондент Podrobno.uz.

До этого назначения он работал в должности хокима Джалакудукского района Андижанской области. Эту должность он занял в августе 2017 года, когда покинул пост председателя исполнительного комитета Политического совета Либерально-демократической партии Узбекистана. Турдиев возглавлял УзЛиДеП с 2013 года.



В 2010-2013 годах он был депутатом Асакинского районного Кенгаша народных депутатов (Андижанская область). До 2012 года возглавлял фермерское хозяйство "Асака жилоси". В ноябре 2012 года он был избран председателем Совета фермеров Узбекистана.

С 2015 года был заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Работавший до настоящего времени на должности председателя республиканского правления фонда "Нуроний" Шухрат Жалилов был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.