Глухонемая модель-альбиноска Айгерим Аяпбергенова из Казахстана покоряет мировые подиумы

00:57 20.01.2020

Глухонемая модель из Казахстана покоряет мировые подиумы. На благотворительном мероприятии Натальи Водяновой Love Ball Arabia фэшн-журналисты, эксперты и лучшие манекенщицы планеты единогласно назвали Айгерим Аяпбергенову жемчужиной показа коллекции Ульяны Сергиенко. Она рекламирует одежду, элитные драгоценности и стильные аксессуары, снимается в роликах и клипах. Недавно Айгерим стала лицом бренда Befree.



Айгерим Аяпбергенова родилась в Нур-Султане. Девушка обладает необыкновенной внешностью и идеальной фигурой. У нее белокурые волосы и голубые глаза, пикантность образу придает россыпь веснушек. Айгерим с огромным успехом работает в агентстве Goltsman models. Дизайнеры Айнур Турисбек, Сергей Шабунин и Тамара Ламанукаева постоянно приглашают Аяпбергенову принять участие в показах и неустанно восхищаются ее профессионализмом. Фотографии красавицы неоднократно выходили на страницах журналов Harpers’s baazar, BLVD, Vintage, MINI, Vogue Россия, Elle и L’Officiel. С Айгерим сотрудничают самые известные фотографы, и все они признают, что глухонемота модели никогда не становилась преградой для реализации ярких фэшн-проектов. На съемочной площадке Аяпбергенова не требует к себе особого отношения и работает на равных со всеми, не позволяя себе звездных капризов. В рамах вручения премии Goltsman annual models awards она удостоена званий "Открытие года" и "Модель года".









Айгерим не просто выдающаяся модель, рожденная для подиума, но и замечательный целеустремленный человек. Она занимается плаванием и легкой атлетикой, завоевала 30 медалей на республиканских и международных соревнованиях, учится в Казахской академии спорта и туризма, – рассказывает агент Аяпбергеновой Катрин Гольцман. – Айгерим покорила меня моментально в первый же день нашего знакомства, я сразу поняла, что ее ждет большое будущее в фэшн-индустрии. Она очень ответственная девушка, никогда не подводит. Когда мы прилетели по приглашению Натальи Водяновой на проект Love Ball Arabia, Айгерим внезапно заболела. Ее сильно тошнило, она жаловалась на головную боль и едва держалась от слабости на ногах, но все же мужественно справилась со всеми задачами на многочасовой репетиции. У нее и мысли не возникло отказаться, сославшись на нездоровье. Мы безгранично благодарны первой российской модели с ДЦП Анастасии Аброскиной. Увидев, что Айгерим плохо, она тут же дала ей лекарство, которое быстро помогло. Меня поразила готовность особенных моделей помогать друг другу, они смотрят на других манекенщиц как на подруг и не думают о конкуренции. Похвальное качество, достойное восхищения.



На благотворительном проекте Love Ball Arabia Аяпбергенова представила коллекцию дизайнера Ульяны Сергиенко и произвела фурор. У казахстанской красавицы брали интервью иностранные журналисты, на нее обрушился поток комплиментов, люди из разных уголков планеты поздравляли ее с блестящим дебютом на столь престижном мероприятии, собравшем топовых моделей со всего мира.



– Новый год начался для Айгерим с новых побед. В Санкт-Петербурге она снялась для рекламной компании бренда Befreе, – рассказывает Катрин Гольцман. – В настоящее время мы готовим ее к международному проекту, который пока держим в секрете, чтобы не спугнуть удачу. Как бывшая модель, я суеверна и предпочитаю говорить о том, что уже свершилось. Обещаю, читатели "ЭК" узнают обо всем первыми, как только решатся все организационные вопросы.



– В чем, на ваш взгляд, скрывается секрет головокружительного успеха Айгерим?



– В ее доброте и позитиве. Айгерим смотрит на мир с улыбкой, умеет радоваться каждому дню, никому не завидует и постоянно совершенствуется. Ее девиз "Я слышу вас!". И я точно знаю, что это не красивые слова, а истинная правда. Она на самом деле слышит нас… сердцем.



Татьяна АЛАДЬИНА | Алматы