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|Оперился! В Узбекистане под одного из зятьев президента создается новая авиакомпания Humo Air
00:59 20.01.2020
В Узбекистане будет создана новая авиакомпания Humo Air, заявил сегодня в ходе выступления на заседании Политического совета Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Абдулла Арипов.
По его словам, авиакомпания будет осуществлять внутренние рейсы, при этом она сможет предоставить билеты по сниженной цене. Реализация этого проекта была инициирована главой государства.
Планируется, что новая авиакомпания начнет свою деятельность в этом году.
Напомним, что Узбекистан с 19 по 20 февраля планирует провести один из крупнейших в мире авиационных форумов. Возможно, новая компания будет официально представлена на этом мероприятии.
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Темир Исаев