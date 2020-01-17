 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 20.01.2020
01:30  Фазенда ЕлбаИзауры. Динара Назарбаева расширяет свои владения... в Швейцарии
00:59  Оперился! В Узбекистане под одного из зятьев президента создается новая авиакомпания Humo Air
00:57  Глухонемая модель-альбиноска Айгерим Аяпбергенова из Казахстана покоряет мировые подиумы
00:47  Экс-глава партии УзЛиДеП Турдиев назначен председателем республиканского правления фонда "Нуроний"
00:39  Иран проиграл. Сотрясание воздуха воззваниями к отмщению и - ничего.., - Авигдор Эскин
00:37  XXI век, однако. Барымтачей (скотокрадов) в Восточном Казахстане будут отслеживать беспилотниками
00:33  Кашмиру совет не нужен. СБ ООН не решит старейший конфликт в Азии, - С.Строкань

00:30  Восхождение пустых Укр-голов, или Протоколы Гончарука, - А.Каневский
00:20  Россия и Иран делят "американскую нефть" на северо-востоке Сирии, - Ибрагим Хамиди
Воскресенье, 19.01.2020
23:41  Умер ректор Ташкентского Фармацевтического института Иброхим Алимджанов
23:22  В восточно-казахстанском Серебрянске забастовал противогазный завод
23:18  В Йемене ракета хуситов поразила мечеть на военной базе Мариб - 70 "груз 200"
21:14  Запущен процесс развала Британии, - П.Акопов
19:57  Схвачен предполагаемый убийца ташкентского кутюрье Григоряна
19:18  Стали известны первые договоренности по Ливии в Берлине
15:53  Фотографии задержания опасных джихадистов в Ташкенте оказались фальшивкой
15:46  Мирзиеев назначил 13 новых/старых узб-сенаторов
14:41  Таинственный рунический камень из Река указывает на глобальную катастрофу
14:38  Монголы. Разделенный народ
14:36  Что реально кроется за экономическими "успехами" Трампа? - Дж.Стиглиц
14:35  Протестный фольклор. Как изменились антиправительственные лозунги в Иране?
14:30  Игра в кости, или Как может закончиться мировая история, - Д.Уськов
09:40  В Ереване найден "самоубитым" экс-глава Службы нацбезопасности Армении Г.Кутоян
07:52  Свадьба встала в $6,5 млн. Экс-жена Абрамовича вышла замуж за грека-олигарха
00:15  Иран, Россия и Китай формируют события на Ближнем Востоке , - С.Шакарянц
00:14  Почему бы Петропавловск не переименовать в Потанин (или Ботай), а Павлодар – в Баянаул? - Н.Нуртазина
Суббота, 18.01.2020
23:50  Узбекистан Мирзиеева как финиш Узбекистана Каримова. Ч. 4, - Б.Мусаев
16:29  Марш турецкого на Ливию, - М.Беленькая
14:03  Сирия. Из-за войны мавзолей аль-Фараби не могут открыть уже 9 лет
13:55  Биафра, Амбазония - в Африке зреют новые очаги сепаратизма/государственности, - Н.Кольчугин
11:58  Сергей Лавров исполнил обязанности в Узбекистане. Все пошло не по плану.., - Е.Черненко
11:55  Ядерная сделка. Ирану поставили евротройку, - "Къ"
11:32  Дровосека-Байбека будут судить? Алматинский акимат проснулся - кто вырубил все яблоневые сады
11:25  Китай оснастит новейшие истребители боевыми лазерами
11:18  В Алматы арестована за коррупцию верхушка Алатаусокого райакимата - аким и подакимник
11:16  История Анель. Казашка пожалела, что вышла замуж за африканца, - Abai.kz
10:44  Каз-теннисистка Лена Рыбакина выиграла турнир ранга WTA в австралийском Хобарте
09:54  Канат Джумабаев вновь назначен исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
09:47  Православие в Китае. Совсем не шелковый путь к русской вере, - Cофия Скловская
08:37  Макрона с трудом эвакуировали из театра в Париже, осажденного протестующими
01:03  "Дороги судьбы". Вышли в свет мемуары В.Власова - экс-посла России в Киргизии
01:00  Ближневосточная "прохоровка": иранские "чифтены" против иракских Т-62
00:57  Как гегемония доллара превратилась в капкан для США, - А.Запольскис
00:55  Global Times: Китай собирается демонтировать экономическое оружие США
00:53  Надолго ли перемирие в китайско-американской тарифной войне? - В.Павленко
Пятница, 17.01.2020
22:35  Узбекистан Мирзиеева как финиш Узбекистана Каримова. Ч. 3, - Б.Мусаев
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Оперился! В Узбекистане под одного из зятьев президента создается новая авиакомпания Humo Air
00:59 20.01.2020

В Узбекистане будет создана новая авиакомпания Humo Air, заявил сегодня в ходе выступления на заседании Политического совета Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Абдулла Арипов.
По его словам, авиакомпания будет осуществлять внутренние рейсы, при этом она сможет предоставить билеты по сниженной цене. Реализация этого проекта была инициирована главой государства.

Планируется, что новая авиакомпания начнет свою деятельность в этом году.
Напомним, что Узбекистан с 19 по 20 февраля планирует провести один из крупнейших в мире авиационных форумов. Возможно, новая компания будет официально представлена на этом мероприятии.
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Темир Исаев

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Источник - Podrobno.uz
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