Фазенда ЕлбаИзауры. Динара Назарбаева расширяет свои владения... в Швейцарии

01:30 20.01.2020 Новое приобретение дочери Назарбаева в Швейцарии и "стратегия" ее отца



Динара Кулибаева, средняя дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.



На этой неделе западные СМИ написали о покупке Динарой Кулибаевой, средней дочерью бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, земельного участка, примыкающего к ее прошлогоднему приобретению - старинному замку Бельрив. В международной прессе комментируют также предложенные президентом России Владимиром Путиным реформы по "сценарию" Назарбаева, рассказывают о судившемся с Казахстаном бизнесмене из Канады и о преследуемых в Синьцзяне этнических казахах.



ДОЧЬ НАЗАРБАЕВА РАСШИРИЛА ВЛАДЕНИЯ В ШВЕЙЦАРИИ

Средняя дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева купила в Швейцарии земельный участок за 44 миллиона франков (около 45 миллионов долларов), написала на этой неделе швейцарская газета La Tribune de Genève. Недвижимость расположена в коммуне Коллонж-Бельрив в кантоне Женева, сообщает издание. Земля примыкает к территории роскошного замка Бельрив, который Кулибаева приобрела в прошлом году.



По информации газеты, участок площадью около полутора гектаров куплен у резидента Монако Марка Серсока. Построенный в 17-м веке замок Бельрив, исторический объект национального значения, дочь экс-президента Казахстана, который в марте прошлого года ушел в отставку, но сохранил широкие полномочия, приобрела у того же владельца.



Швейцарская пресса писала в прошлом году, что братья Серсок - наследники бывшего верховного комиссара ООН по делам беженцев Садруддина Ага-хана, сына принца Ага-хана III, имама мусульман-исмаилитов, - рассчитывали продать замок за 120 миллионов франков, но долго не могли найти покупателя. В итоге объект был продан за 62 миллиона франков Динаре Кулибаевой. Тогда же пресса писала, что Серсоки продают два земельных участка в кантоне Женева. Кулибаева, состояние которой американский журнал Forbes оценил в прошлом году в 3,2 миллиарда долларов, стала, вероятно, владелицей одного из этих участков.



В 2009 году Кулибаева купила в этой же европейской стране виллу в коммуне Аньер почти за 75 миллионов франков.

Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев, глава национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и руководитель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, являются одними из богатейших людей в Центральной Азии. Через свою компанию АЛМЭКС чета контролирует крупнейший в Казахстане Народный банк. В рейтинге миллиардеров журнала Forbes Кулибаевы занимали в прошлом году 715-ю строчку.



ПУТИН ПРИМЕРЯЕТ "СЦЕНАРИЙ НАЗАРБАЕВА"?

Многие западные СМИ написали о возможном использовании в России "казахского сценария" в связи с выдвинутыми российским лидером инициативами изменить Конституцию. В американском журнале Atlantic, рассказывая о предложениях Путина по проведению реформ в преддверии истечения его четвертого президентского срока, провели параллели с опытом Назарбаева, который сложил с себя полномочия в прошлом году, но по-прежнему контролирует государственный аппарат, будучи пожизненным председателем влиятельного Совета безопасности и лидером правящей партии.



"Назовите это стратегией Назарбаева: ряд изменений с нынешним лидером на вершине правительственной пирамиды, хотя и несколько отошедшим на задний план, но все еще твердо стоящим у руля. Когда президент соседнего Казахстана Нурсултан Назарбаев в 79 лет объявил об отставке, он сохранил за собой председательство в Совете безопасности, который контролирует полицию и вооруженные силы; остался главой партии "Нур Отан", которая доминирует в парламенте, и ожидает, что новый президент будет согласовывать ключевые назначения на посты министров. В дополнение к этому у Назарбаева есть столица, переименованная в его честь; он присвоил себе титул "елбасы", или "лидер нации", и поставил свою дочь во главе сената страны. Назарбаев, в свою очередь, последовал примеру китайского Дэн Сяопина, который постепенно отказался от всех правительственных должностей, но вплоть до 1989 года сохранял имеющий наибольшее значение пост председателя Центральной военной комиссии", - пишет Atlantic.



Президент России Владимир Путин приветствует бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Москва, 7 сентября 2019 года.



Если в 2000-е годы высокие рейтинги Путина были связаны с экономическим ростом - благодаря хорошим внешним условиям и ценам на углеводороды, - то в 2010-х Путин "сместил основы легитимности своего режима с экономического роста на усиление репрессий внутри страны и агрессию за рубежом", отмечается в статье. Москва пошла на аннексию Крыма, затем поддержала сепаратистов в Восточной Украине и вмешалась в конфликт в Сирии. Путин предстал "президентом военного времени и защитником осажденной врагами России".



Американское издание пишет, что "вариант Назарбаева", пожалуй, стоит того, чтобы попытаться его воплотить в России. Но если такой сценарий нанесет удар по рейтингу Путина, то соседям России "нужно быть настороже": в стремлении удержаться у власти нынешний президент России может оказаться не прочь пойти на "еще один Крым", считает Atlantic.



"ПОБЕДА" КАНАДСКОГО БИЗНЕСМЕНА НАД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАЗАХСТАНА



В канадском журнале Maclean"s вышла статья "Этот канадец выиграл миллионы в юридической борьбе с Казахстаном. Стоило ли это усилий?", в которой рассказывают о многолетней тяжбе канадского бизнесмена Пола Кэррола с Нур-Султаном.

"Несмотря на то, что он выиграл, отмечать Полу Кэрроллу нечего, - пишет Maclean"s. - Борьба привела его в залы судебных заседаний в Вашингтоне, Стокгольме и Лондоне. Казалось, что Казахстан всегда одерживал верх, но только до тех пор, пока команда юристов Кэрролла не убедила международных арбитражных судей, что неясный двусторонний договор доказывает, что они с самого начала были правы".



29 октября канадцу назначили компенсацию за ущерб - почти 53 миллиона долларов. И все же Кэрролл был разочарован: он взыскивал более миллиарда долларов в виде потерянной прибыли. По мнению бизнесмена, эта компенсация "не стоит" продолжавшихся 21 год споров.

Пол Кэрролл отправился в Казахстан на поиски золота. Его заявка на разработку золотого месторождения не была одобрена, и он увидел новую возможность в урановой промышленности. В 1996 году его компания World Wide Minerals начала управлять операциями Целинного горно-химического комбината в Степногорске (Акмолинская область), который в то время испытывал большие финансовые трудности. Компания предоставила Казахстану миллионы долларов, чтобы оживить деятельность комбината и покрыть невыплаченную заработную плату и пенсии. В свою очередь, говорит Кэрролл, Казахстан согласился дать компании разрешение на экспорт урана за рубеж. Однако в 1997 году, к удивлению Кэрролла, правительство отказалось предоставить экспортную лицензию. В течение года World Wide прекратила свою деятельность, и Кэрролл заявил, что казахи "выгнали" его из страны.



Правительство Казахстана утверждает, что отказ в предоставлении лицензии продиктован национальными интересами. Министерство юстиции заявило, что World Wide "начала периодически нарушать условия соглашения о доверительном управлении, не выплачивая зарплату работникам" в апреле 1997 года, работа многих цехов была приостановлена, "запасы угля были исчерпаны, что вызвало нарастание социального напряжения среди населения", в Степногорске была "провалена подготовка к отопительному сезону".

Однако Кэрролл утверждает, что его компания фактически вдохнула жизнь в Степногорск и погасила часть долгов по зарплате и пенсиям.



В деле, похоже, рано ставить точку. В своем пресс-релизе министерство юстиции Казахстана заявило, что в настоящее время оно "рассматривает" возможность обжаловать решение и подать апелляцию, дело может занять еще года два. Министерство также назвало окончание арбитражного разбирательства "значительным успехом" для республики", учитывая относительно небольшие выплаты компенсации.

В ПОИСКАХ РАВНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА

На англоязычном сайте Eurasianet.org в статье "Казахстан рассматривает возможности изменений на рынке труда, чтобы подавить недовольство" комментируют жалобы на неравные условия труда и зарплаты казахстанских и иностранных рабочих.

"Неравенство в оплате труда между местными и иностранными работниками уже давно стало горячей проблемой в Казахстане, поэтому правительство пытается решить этот вопрос, хотя пока без большого успеха", - пишет Eurasianet.org.



После правительственного обзора инвестиционных проектов 361 иностранный работник получил заработную плату, сопоставимую с заработной платой местных сотрудников на эквивалентных должностях. Министерство труда и социальной защиты заявило 14 января, что квота для привлечения иностранной рабочей силы сокращена на 40 процентов в этом году, менее чем до 30 тысяч человек. Как отмечают многие онлайн-комментаторы, все это не обязательно означает, что казахстанские рабочие будут получать более высокую заработную плату.

Проблема наиболее остро стоит в Западном Казахстане, "где обычные люди видят мало пользы от нефтяных богатств своего региона". В статье приводят случай с дракой на нефтяном месторождении в Атырауской области, вспыхнувшей после того, как иностранный работник опубликовал в соцсетях "провокационную" фотографию с местной девушкой. Мало кто сомневался, что причиной насилия является недовольство неравной оплатой и условиями труда.



Президент Касым-Жомарт Токаев во время поездки в Атырау сказал, что местным рабочим зачастую не хватает опыта и квалификации, и предложил обучать их.

"Предшественник Токаева Нурсултан Назарбаев, покинувший свой пост в прошлом году, применял больше кнут, чем пряник, когда речь заходила о трудовых отношениях. В результате жестких действий полиции против бастующих нефтяников в городе Жанаозен на западе Казахстана в конце 2011 года погибло более десятка людей. За этим последовало ужесточение и без того суровых законов о профсоюзных объединениях", - пишет Eurasianet.org.



В ноябре пресс-служба Токаева сообщила, что он призвал главу китайской компании CNPC Вана Илина привести уровень оплаты труда казахстанских рабочих в соответствие с выплатами иностранным сотрудникам. После антикитайских акций в сентябре прошлого года китайские официальные лица заявили, что Казахстану выгодны совместные с Пекином проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства и логистики. Это подчеркивает, что Казахстан в инвестициях из-за рубежа отдает "решающую роль" Китаю, отмечает издание.



ЗАДЕРЖАНИЯ КАЗАХОВ В СИНЬЦЗЯНЕ



На сайте британского новостного агентства BBC в видеосюжете "Казахские мусульмане в китайских лагерях" показывают истории нескольких этнических казахов, побывавших в "лагерях перевоспитания" в Синьцзяне.

"С 2017 года тысячи казахстанских мусульман содержались в печально известных "лагерях перевоспитания". Вернувшиеся в Казахстан говорят, что в течение нескольких месяцев тюремного заключения их пытали, избивали и делали неизвестные инъекции. Этнические казахи, а также уйгуры и другие мусульманские меньшинства веками жили и свободно перемещались через китайско-казахскую границу. Однако на фоне продолжающегося подавления Китаем ислама Пекин сейчас обвиняют в том, что он лишает свободы казахов из соседней страны", - пишет ВВС.

Около миллиона мусульман, включая уйгуров и казахов, были задержаны в сотнях "лагерей" на западе Китая, говорится в видеоролике. Китай называет эти учреждения образовательными центрами и утверждает, что люди идут туда добровольно. Однако свидетельства многочисленных очевидцев указывают на пытки и принудительный труд.

Об историях героев видеоролика Орынбеке Коксебеке и Гульзире Ауельхан Азаттык рассказывал ранее.



Посольство Китая в Лондоне сказало ВВС, что подобные утверждения являются "голословными слухами" и что все "добровольно обучаемые" были освобождены.

"Однако это не означает, что они вернулись домой", - пишет ВВС. Связи с тысячами этнических казахов нет. Казахстанское общественное объединение "Атажұрт еріктілері" публикует многочисленные обращения граждан Казахстана, которые пытаются найти своих родственников в Синьцзяне.



Власти Казахстана избегают критиковать Китай, который вкладывает в экономику страны миллиарды долларов и реализует в Центральной Азии амбициозные проекты. Официальные лица в Нур-Султане заявляли ранее, что в "лагерях" в Китае нет этнических казахов.



18 янв. 2020

Анна КЛЕВЦОВА См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - rus.azattyq.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579473000

Новости Казахстана

- Кадровые перестановки

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2019 года №1012

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития животноводства

- Дарига Назарбаева: При Сенате будет создан Совет по АПК

- Елбасы встретился с председателем Верховного суда Жакипом Асановым

- Телеграмма соболезнования родным и близким Героя Социалистического Труда Ибрагима Жангуразова

- Рассмотрены поправки в Соглашение с РФ по вопросу создания космического ракетного комплекса "Байтерек"

- Работники Серебрянского завода в ВКО лишены средств к существованию

- Телеграмма соболезнования

- Без возражений

