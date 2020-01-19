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Москва проигрывает нефтегазовую войну на всех фронтах, - Вл.Мухин
08:59 20.01.2020

Одна из причин смены правительства РФ может быть связана с неудачами страны на рынке углеводородов

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
19.01.2020

Бойцы армии Халифы Хафтара взяли под контроль важнейший для экспорта нефти порт. Фото Reuters
Начавшаяся в Берлине конференция по Ливии при любом исходе не будет для Москвы выигрышной. Этот вывод связан с военными, геополитическими и экономическими факторами. В 2020-м и следующих годах Россию, если не произойдет экстраординарных событий в мире, а также во внутренней и внешней политике РФ, с высокой вероятностью ожидают неприятности, связанные с насыщением глобального нефтегазового рынка за счет конкурентов. А значит, с уменьшением доходов бюджета.
Где и в чем возможны проигрыши РФ на нефтегазовых фронтах? Во-первых, речь идет о нефтяных проектах в Ливии. Именно поэтому президент Владимир Путин поехал 19 января в Берлин на конференцию по проблемам Ливии. Вряд ли можно согласиться с главой МИДа Сергеем Лавровым, заявившим в пятницу, что "соглашение о прекращении огня в Ливии пока соблюдается". В этот день ливийские СМИ сообщили об активных боях арабских племен, входящих в Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара, которые штурмом взяли один из ключевых объектов – порт Зутина, откуда экспортируется ливийская нефть. После этого Хафтар заявил о закрытии нефтяных терминалов Восточной Ливии, контролируемых силами ЛНА. Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation – NOC) объявила в связи с этим о форс-мажоре. Там оценили сокращение поставок нефти в 800 тыс. барр. в сутки, а финансовые убытки – примерно в 55 млн долл. в сутки. Ранее добыча нефти в Ливии оценивалась в 1,3 млн барр. в день.

Сокращение ливийского рынка нефти на первый взгляд выгодно для РФ. Объяснимо прозвучавшее 11 января заявление Путина о том, что, если в Ливии и есть российские наемники из частных военных кампаний (ЧВК Вагнера), "они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают". Однако именно российские ЧВК, действующие на стороне ЛНА, пытаются реализовать интересы РФ в регионе. Их роль не только в получении доли от ливийского нефтяного бизнеса, но и в поддержании политического режима, лояльного Москве. Загвоздка в том, что хотя большинством нефтяных терминалов на востоке Ливии владеют силы, подконтрольные ЛНА, плату за продажу углеводородов получает NOC. Эта компания располагается в Триполи и находится под контролем воюющего с Хафтаром признанного международным сообществом правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сараджем. И от нее ЛНА, поддерживаемая российскими ЧВК, получает пока мизер.

Если победит Хафтар, экспорт ливийской нефти возобновится в полных масштабах. Фирмы, которые поставляли для ЛНА российских наемников, получат какую-то выгоду. Однако насыщение мирового рынка ливийской нефтью при сопутствующих факторах снизит цены на нее. Вряд ли это будет выгодно Москве. Если победит ПНС или будет заключен долгосрочный мир, интересы РФ в Ливии будут реализовываться еще хуже. И это также будет способствовать снижению мировых цен на нефть.
Во-вторых, Россия пока не может помешать началу реализации договора Турции с ПНС о владении углеводородными богатствами Восточного Средиземноморья, но пытается это делать. Именно и поэтому тоже Москва негласно поддерживает Хафтара, который выступил против такого договора.
То же самое (но в свою пользу) делает сейчас Турция, поставляя в Ливию вооружения, военнослужащих и наемников из Сирии, воевавших против РФ и режима Башара Асада.

В субботу ливийские соцсети сообщили о поставках в аэропорт Митига в Триполи для сил ПНС зенитно-ракетных комплексов ПВО MIM-23 Hawk (это устаревшие американские противовоздушные комплексы), а также радиолокационной станции AN/MPQ-64 Sentinel 3D, принадлежащих армии Турции. Несмотря на возраст, эти средства ПВО способны эффективно обнаруживать и поражать боевые самолеты и беспилотники, в том числе российского (советского) производства, имеющиеся в распоряжении ЛНА. Одно это обстоятельство говорит о том, что война в Ливии продолжится.

Если Турция и ливийское правительство в лице Фаиза Сараджа одержат победу или в стране наступят мир и согласие, есть большая вероятность, что новая власть в Триполи поддержит строительство газопроводов из Восточного Средиземноморья в Европу. И конечно, российский "Турецкий поток" Анкаре станет почти не нужен.
В-третьих, проигрыш России в попытках доминировать на европейских газовых рынках виден уже сейчас. Как сообщает Reuters, американская компания Noble Energy и израильские Delek Drilling и Ratio начали добычу газа на гигантском месторождении "Левиафан" в израильском секторе Средиземного моря. Топливо уже транспортируется в Египет, откуда через несколько месяцев его в виде СПГ начнут поставлять в Европу. Об этом в субботу заявил министр энергетики Израиля Юваль Штайниц. Запасы "Левиафана" – 535 млрд куб. м. Кроме того, подобное месторождение "Зохр" в Средиземном море уже осваивает Египет. Возможные объемы поставок сжиженного газа на основе этих месторождений – 6–10 млрд куб. м газа в год. Кроме этого, как отмечает Юваль Штайниц, "газ из "Левиафана" и менее крупного соседнего месторождения "Тамар" (238 млрд куб. м) планируется подавать и прямо в Европу по газопроводу EastMed, который намерены построить Израиль, Кипр и Греция через Средиземное море".

Таким образом, эти месторождения Израиля и Египта становятся конкурентом открывшегося в этом году трубопровода "Турецкий поток". Но у "Турецкого потока" есть другие конкуренты. В июле 2019 года в Турции запущен Трансанатолийский газопровод (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline – TANAP), в начальной стадии его проектная мощность должна составить 16 млрд куб. м газа в год. В дальнейшем запланировано увеличение пропускной способности TANAP до 23 млрд куб. м до 2023 года, затем 31 млрд куб. м до 2026 года.

"Конфликтное состояние с Украиной, война в Донбассе, проблемы Крыма создают опасности для надежной транспортировки российского газа через ее территорию в Европу, – сказал "НГ" военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. – В случае обострения ситуации Киев при определенных условиях (активизации военных действий на юго-востоке страны, дальнейшей гибридной помощи ему со стороны США и НАТО и т.п.) может перекрыть вентиль на российском газопроводе. Этот вывод весьма актуален после того, как США ввели санкции против строительства трубопровода "Северный поток – 2" и запланировали сред ства на противодействие этому проекту в своем военном бюджете".

В то же время, как отметил "НГ" член-корреспондент Академии военных наук полковник Эдуард Родюков, настораживают ухудшающиеся отношения России с Белоруссией. "Проблемы дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства и невозможность пока договориться об оптимальных ценах на нефть побуждают Минск идти на шаги, которые могут не лучшим образом сказаться на эффективности обороны двух братских республик, – говорит эксперт. – Ряд СМИ опубликовали информацию, что якобы Белоруссия намерена потребовать вывести российские военные объекты из страны".

Родюков считает, что "одна из причин смены российского правительства может быть связана с неудачами страны в долгосрочном планировании углеводородных проектов за рубежом, а также ошибками в разрешении внешнеполитических проблем со своими союзниками и партнерами".

Источник - ng.ru
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