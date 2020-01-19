 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хафтара и Сараджа мирят всем миром, - "НГ"
09:01 20.01.2020

В Берлине встретились лидеры ведущих стран, чтобы попытаться урегулировать ливийский конфликт

Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия" Геннадий Петров
19.01.2020

В воскресенье в Берлине открылась конференция по урегулированию конфликта Ливии, созванная по предложению канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Среди участников конференции – российский президент Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эмманюэль Макрон, британский премьер-министр Борис Джонсон. В конференции принял участие госсекретарь США Майкл Помпео, а также представители Китая, Италии, Египта, Алжира, ОАЭ и Конго. От ливийской стороны приглашены были премьер признанного ООН Правительства национального единства (ПНЕ) Фаиз Сарадж и его противник в продолжающейся гражданской войне генерал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА).
В воскресенье Берлин оказался полностью оккупированным полицией. На улицы выведено 4 тыс. стражей, которые блокировали все подступы к ведомству федерального канцлера, где проходила конференция. Профсоюз полицейских в связи с этим даже выступил с протестом против действий правительства, поскольку он считает, что такие акции должны готовиться заранее и не носить форму реализации мобилизационных планов.
Конференции в Берлине предшествовала неудачная попытка усадить Сараджа и Хафтара за стол переговоров в Москве 13 января. Оба лидера согласились прибыть в российскую столицу, однако их личные переговоры не состоялись из-за отказа Сараджа встречаться со своим оппонентом. Итоговое соглашение о перемирии было подписано только представителями ПНЕ. Хафтар уехал из Москвы, так и не поставив свою подпись под документом. Глава ЛНА говорил о необходимости сначала посоветоваться с лидерами племен. По сообщению арабских СМИ, после отъезда Хафтара из Москвы бои в Ливии, официально прерванные 12 января, возобновились. Впрочем, по приезде в Берлин Владимир Путин заявил, что перемирие в целом соблюдается. "Крупномасштабные боевые действия прекращены. На мой взгляд, это уже очень хороший результат", – сказал он на состоявшейся перед конференцией встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Конференция началась в ведомстве федерального канцлера в 15.30 мск. На момент подписания номера в печать она не закончилась. По сообщению газеты Welt, уже в субботу накануне начала конференции в Берлине было подготовлено совместное заявление, которое будет предложено участникам конференции. В нем помимо всего прочего содержится призыв к иностранным государствам не вмешиваться в ливийскую гражданскую войну. Интернационализация конфликта в этой североафриканской стране – один из факторов, делающих его особенно трудным для разрешения. На стороне ПНЕ Турция, которая уже в начале января приняла решение о посылке в Ливию своих вооруженных сил. Поддержка Сараджа объясняется согласием действующего ливийского правительства о проведении морской границы таким образом, чтобы важнейшие на сегодня газовые месторождения Средиземного моря оказались под турецким контролем. В последние годы, указывает газета, в конфликт оказались вовлечены Италия и Франция, причем на разных сторонах. Если итальянцы поддерживают интересы своего нефтяного концерна Eni и Сараджа, то президент Макрон защищает интересы своей французской нефтегазовой корпорации Total и выступает на стороне Хафтара. Арабские страны в этом конфликте – также по разные стороны баррикад. Если Катар поддерживает Сараджа главным образом деньгами, то Саудовская Аравия и ОАЭ выступают на стороне Хафтара поставками оружия. По данным Welt, саудовские самолеты даже участвуют в бомбардировках позиций ПНЕ.
Власти Турции открыто говорят об участии российской ЧВК Вагнера в боевых действиях на стороне Хафтара. Россия официально это отрицает. ПНЕ также не рассматривает Москву как враждебную сторону, поэтому принимает российские посреднические услуги. Но по прилете в Берлин Сарадж заявил о необходимости размещения в Ливии международных миротворческих сил. По сообщениям СМИ, согласно проекту московской резолюции, право проводить инспекционные поездки в зоне конфликта планировалось оставить за Россией и Турцией. В преддверии берлинской конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с предложением о посылке в случае необходимости военной миссии стран Евросоюза. Однако неясно, ее ли Сарадж имел в виду.
Научный руководитель Института востоковедения РАН академик Виталий Наумкин в беседе с "НГ" отметил, что успех миротворческого процесса в Ливии зависит от того, какие будут задействованы стимулы для убеждения участников конфликта пойти на компромисс, а также от позиции поддерживающих их сторон.
Наумкин вместе с тем призывает не переоценивать важность Берлинской конференции и не связывать с ней завышенных ожиданий. Если по ее итогам удастся продолжить процесс мирного урегулирования, это будет, как считает эксперт, "уже хорошо". Берлинская конференция важна для ФРГ, так как способствует укреплению международного имиджа страны. "Германия пытается играть лидирующую роль в переговорном процессе по Ливии. Прежде ей ничего особенного в этом направлении не удавалось", – сказал Наумкин. Но реальный успех возможен только при учете позиции России. "Без продолжения ее роли в мирном урегулировании прогресса будет трудно достичь", – констатировал эксперт.

Источник - ng.ru
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