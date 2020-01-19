 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иранский парламент зачищают от реформистов, - И.Субботин
09:03 20.01.2020

Десятки соратников Рухани не допущеных к выборам в меджлис

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

19.01.2020

В преддверие выборов в парламент Ирана (меджлис) (21 февраля) в стране обостряется конфликт реформистов и консерваторов. Члены Совета стражей Конституции (ССК), надпарламентского органа, обвинили президента Хасана Рухани в подрыве национального единства и создании напряженности. Ранее он высказал недовольство тем, что Совет стражей, в котором преобладают "ястребы", лишил десятки депутатов-реформистов права баллотироваться в меджлис.
Представитель президентской администрации Али Рабия заявил, что Совет стражей оскорбил Рухани, назвав президента сторонником "проекта по подрыву национального единства". Высказывание принадлежит пресс-секретарю ССК Аббасу Али Кадходаю, высмеявшему попытку президента вмешаться в процесс допуска кандидатов на выборы парламента.
Как известно, Рухани является представителем условно реформистского лагеря иранской элиты, выступающего за преобразования и взвешенные переговоры с Западом. Именно члены этой группы больше всех пострадали от решений ССК, который решает, допускать ли кандидатов к участию в гонке.

На несправедливость недавно указал сам Рухани. "Все те, чьи кандидатуры одобрены Советом стражей конституции, принадлежат к одной (политической. – "НГ") фракции – к сторонникам жесткой линии", – сказал президент. Его выступление дало старт перепалке с ССК, который сразу же обнародовал официальное заявление, в котором обвинил Рухани в недостаточной информированности. "Для должностного лица плохо говорить без изучения вопроса", – говорится в сообщении надпарламентского органа. Официально он запретил десяткам кандидатов, большинство которых составляли политики -реформисты, баллотироваться в меджлис из-за проблем с законом. Распространенным обвинением служит коррупция.
"Этот путь никак не связан с выборами", – говорил Рухани, добавив, что своим предвзятым подходом к допуску кандидатов ССК превращает все население Ирана в оппозицию. Для убедительности президент сослался на пример убитого 3 января командующего силами "Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, который был беспартийным, однако, как указал Рухани, ладил со всеми политическими фракциями в стране. "Давайте применим философию Сулеймани на практике", – призвал президент. Однако это высказывание о национальном единстве не понравилось ССК. Орган отметил, что в нынешней ситуации заявления официальных лиц Исламской Республики должны звучать более продуманно.

Примечательно, что духовный лидер Ирана великий аятолла Али Хаменеи, которого давно считают покровителем условно консервативных кругов иранской политической элиты, не стал вмешиваться в конфликт Рухани и ССК, который разгорелся почти за пять недель до выборов в парламент. Наблюдатели обращают внимание на то, что Хаменеи во многом занял позицию наблюдателя перед лицом надвигающегося голосования. Да и те, кто мог бы публично поддержать Рухани, не так многочисленны. Несмотря на то что в публичных выступлениях иранский президент в последние месяцы приблизился к риторике "ястребов", те, кто составляют ядро власти, продолжают рассматривать его как инструмент, а не как союзника.
Radio Farda, кроме того, обращает внимание на фотографии с последних публичных выступлений иранских лидеров, включая пятничную молитву в Тегеране 17 января. Они свидетельствуют, что даже бывшие высокопоставленные чиновники из числа консерваторов сидят, как правило, в первых рядах, в то время как реформистов либо нет, либо они занимают дальние места. Не исключено, что терять позиции постепенно будет и сам Рухани, на которого регулярно возлагают ответственность за кризисные ситуации. Так, протесты, начавшиеся в ноябре 2019 года в связи с повышением цен на льготный бензин, продемонстрировали, что президент Ирана стал фактически главной мишенью обвинений в провале экономической политики.

К нынешним выборам в парламент будет приковано особое внимание. Попытки иранского руководства использовать силовые меры для подавления "топливных" антиправительственных выступлений усилили призывы к тому, чтобы бойкотировать голосование в меджлис. В результате большинство иранских наблюдателей ожидают увидеть крайне низкую явку избирателей 21 февраля. Для политической элиты Исламской Республики это голосование будет во многом проверкой на легитимность. Не случайно иранский еженедельник Sobh-e Sadeq, который отражает взгляды Корпуса стражей Исламской революции, накануне выступил с утверждением, что высокая явка будет означать победу над политикой "максимального давления" США.
В декабре 2019 года в своей колонке для Al-Jazeera доцент факультета политических наук Университета штата Теннесси Сад Голкар обратил внимание на то, что иранские консерваторы пытаются "обновить" лицо законодательного органа за счет привлечения молодых кандидатов. Однако насколько это может помочь с учетом того, что руководство страны стремительно теряет избирательную базу из-за непопулярных мер и давления, говорить сложно.

Источник - ng.ru
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