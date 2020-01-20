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Путин договорился с Эрдоганом... Мир вокруг Идлиба никто не соблюдает..., - М.Беленькая
09:23 20.01.2020

Режим прекращения огня дал осечку
Договоренности между Россией и Турцией по сирийскому Идлибу не соблюдаются

Десятки человек погибли менее чем за неделю в зоне деэскалации Идлиб (Сирия), несмотря на режим прекращения огня, объявленный по согласованию между Москвой и Анкарой. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, его терпение на исходе. Вчера он обсудил ситуацию в Идлибе с президентом РФ Владимиром Путиным на переговорах в Берлине. Тем временем СМИ сообщают, что Анкара передает оружие лояльным к ней сирийским группировкам, чтобы остановить наступление сирийской армии, а Москва обвиняет Запад в том, что он мешает "уничтожению террористического гнезда в Идлибе".
"Пришло время сказать стоп",- заявил Реджеп Тайип Эрдоган накануне отлета в Берлин на конференцию по Ливии. Он подчеркнул, что темой его переговоров с Владимиром Путиным будет не только ливийская ситуация, но и нарушения договоренностей о прекращении огня в Идлибе. Впрочем, открывая переговоры с Владимиром Путиным, о Сирии господин Эрдоган не сказал ни слова. Ее упомянул только президент РФ в контексте "эффективной работы с Турцией на ключевых направлениях международной политики". На предыдущей встрече двух президентов, прошедшей 8 января в Стамбуле, они публично объявили об инициативе прекращения огня в Ливии, но, как выяснилось на следующий день, одновременно была достигнута и договоренность по сирийскому Идлибу. "Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах",- заявил тогда начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков. Изначально сообщалось, что режим прекращения огня вводится с 14:00 местного времени 9 января, однако в итоге о вступлении договоренности в силу объявили с полуночи 12 января.
Спустя два дня президент Эрдоган пригрозил, что Анкара готова в одностороннем порядке оказать противодействие сирийским правительственным силам, если они попытаются нарушить режим прекращения огня. Он напомнил, что Россия и Турция в последние дни вели очень интенсивные переговоры по Идлибу. "Поскольку в Сирии нет легитимного правительства, которое бы представляло интересы всего народа, мы ведем эту работу с Россией",- сказал он. Впрочем, президент Турции лукавил - накануне в Москве впервые почти за девять лет состоялись переговоры с участием высокопоставленных представителей как турецкой, так и сирийской сторон.

Сирийцев представлял глава Бюро национальной безопасности Али Мамлюк, турок - глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. По данным сирийских СМИ, посланники Дамаска потребовали соблюдения сочинского соглашения по Идлибу, заключенного президентами Турции и России в сентябре 2018 года. Напомним, что тогда была достигнута договоренность о создании вокруг Идлиба "зоны безопасности" глубиной 15–20 км и отводе оттуда боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и тяжелой техники. Однако это соглашение так и не было реализовано.

Согласно информации турецкого эксперта по вопросам безопасности Метина Гюркана, трехсторонняя встреча в Москве состоялась по инициативе Владимира Путина. В своей статье на аналитическом портале Al Monitor эксперт рассказал, что представители Дамаска призвали Анкару наметить график вывода турецких войск из Сирии, в том числе ликвидировать свои наблюдательные пункты вокруг Идлиба. В свою очередь, турецкая сторона предложила Дамаску разработать совместную стратегию против курдских Отрядов народной самообороны, причисляемых Турцией к террористам.
Однако несколько дней спустя после переговоров в Москве министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна не намерена закрывать наблюдательные посты в Идлибе. Он также добавил, что сирийская армия продолжает наносить удары по региону, несмотря на режим прекращения огня.

Особо тяжелая ситуация сложилась в Идлибе в конце недели. В воскресенье российские военные зафиксировали "65 фактов открытия огня" в провинциях, входящих в зону деэскалации Идлиб, в субботу - 66, в пятницу - 62, а в четверг - 60 таких фактов. Оппозиционные СМИ обвинили в нарушении режима прекращения огня "силы режима, которые действуют под прикрытием российской авиации". По словам генерал-майора Юрия Боренкова, основную ответственность за обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации несут боевики "Джебхат ан-Нусры". "При этом руководство радикалов явно рассчитывает на поддержку Запада, который своим вмешательством в очередной раз попытается не допустить решительных действий правительственных сил по ликвидации террористического гнезда в Идлибе",- добавил он.

По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с 29 апреля 2019-го и по 15 января нынешнего года в Идлибе было убито 1506 человек, около половины из них женщины и дети. В пятницу Юрий Боренков сообщил о 12 сирийских военных, погибших в боях за сутки. В субботу стало известно и о 28 мирных гражданах, убитых в результате трех дней обстрелов Алеппо боевиками. В тот же день оппозиционный сайт Сирийской обсерватории по правам человека написал о 28 мирных гражданах, погибших в результате бомбардировок российской и сирийской авиации. Вчера же обсерватория проинформировала о наступлении оппозиционных сил и союзных с ними "джихадистских группировок". По данным сайта, только вчера с каждой стороны насчитывалось как минимум около 20 погибших, а с четверга по субботу сообщалось о 58 убитых со стороны Дамаска и 49 - со стороны оппозиционных сил.

Согласно источникам обсерватории, наступление сил оппозиции началось после встречи с представителями турецкой разведки. Утверждается, что турки проинформировали командиров лояльных к ним группировок о провале последних политических договоренностей и необходимости сосредоточиться на военном аспекте. Сообщалось, что оппозиционные группировки получили от Турции американские противотанковые ракеты TOW для противодействия Дамаску.

"Силы Башара Асада продолжали бомбардировки городов в Идлибе и наступление на земле. Соответственно, никакого перемирия в Идлибе установить не удалось. Это не в интересах Асада, которому российско-турецкие договоренности помешали войти в Маарет-Нааман - один из важнейших стратегических населенных пунктов в Идлибе",- сказал "Ъ" эксперт РСМД Кирилл Семенов. Он добавил, что Россия не заинтересована ускорять решение проблемы Идлиба и готова придерживаться договоренностей о прекращении огня, но "Асад спешит решить проблему Идлиба, втянув Россию в новые операции".
Марианна Беленькая
№8 от 20.01.2020, стр. 6

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579501380
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