Китайский рост выполнил план. ВВП страны по итогам года увеличился на 6,1%, несмотря на торговую войну с США

09:26 20.01.2020

Китайская экономика в прошлом году продолжила замедляться - темпы роста, по данным государственной статистики страны, составили 6,1% против 6,6% годом ранее. Это самый слабый показатель за последние десятилетия. При этом в декабре, на фоне ожиданий по подписанию торговой сделки с США и роста госинвестиций, наметилось улучшение основных макропоказателей - хотя и оно вряд ли позволит избежать дальнейшего замедления роста, полагают эксперты.

Темпы роста китайской экономики по итогам прошлого года составили 6,1%, что соответствует "плановому" интервалу в 6–6,5%, но существенно ниже показателей 2018 года, когда ВВП увеличился на 6,6%, следует из данных Национального бюро статистики КНР. Показатель также оказался самым низким в истории современного Китая. В четвертом квартале показатель увеличился на 6% - настолько же, как и по итогам июля-сентября.



Замедление роста стало в том числе следствием торговой войны между США и Китаем, продолжавшейся почти два года и вызвавшей резкое падение объемов экспорта КНР в США (по итогам 2019 года он вырос всего на 0,5% против 10% годом ранее). При этом первая фаза призванной завершить торговое противостояние сделки США и КНР, напротив, может снизить давление на китайскую экономику. Напомним, соглашение было подписано в прошлую среду - оно предусматривает отказ Вашингтона от введения последнего раунда пошлин, а также снижение вдвое (до 7,5%) тарифа на китайский импорт в объеме $112 млрд. Взамен Китай пообещал существенно - не менее чем на $200 млрд - нарастить импорт из США в ближайшие два года по сравнению с уровнем 2017 года (тогда поставки товаров составили всего $130 млрд, услуг - $56 млрд). В соглашение для этого включен секретный раздел с объемами закупок по конкретным позициям, $80 млрд приходится на продовольствие.



В декабре, по данным китайской госстатистики, в стране уже наметилось улучшение основных макропоказателей, в первую очередь в промпроизводстве - его рост ускорился до 6,9% против 6,2% в ноябре.



Это отчасти объясняется тем, что капвложения по итогам декабря выросли на 7,3% год к году - заметно выше ноябрьских 5,2%. Розничные продажи остались на прежнем уровне (8%). Некоторую поддержку росту в начале года может вновь оказать повышение расходов на инфраструктуру, а вот увеличения вклада от чистого экспорта эксперты не ждут - средний уровень тарифной защиты в отношении китайского импорта остается крайне высоким: по расчетам Peterson Institute for International Economics (PIIE), за время торговой войны он вырос с 3,1% до 21%, тогда как оговоренное снижение пошлин может привести к его уменьшению лишь до 19,3%.

Как Китай временно капитулировал в торговой войне с США

"В целом 2020-й скорее будет про стабилизацию темпов роста, нежели про их восстановление",- полагают в ING Bank. В Capital Economics также считают, что преждевременно говорить о прохождении "дна" в текущем экономическом цикле, и полагают, что улучшение внешней конъюнктуры для Китая будет нивелировано ослаблением внутреннего спроса, что потребует дополнительного смягчения условий кредитования со стороны ЦБ страны. В то же время замедление темпов роста в значительной степени объясняется структурными факторами: так, уровень рождаемости в Китае в 2019 году оказался минимальным с 1949-го - 10,48 детей на 1 тыс. человек. По прогнозу Международного валютного фонда, чья оценка на 2019 год как раз составляла 6,1%, в этом году рост ВВП КНР замедлится до 5,8%.

Татьяна Едовина

№8 от 20.01.2020, стр. 2