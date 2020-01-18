 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер известный кыргызский манасчи Сапарбек Касмамбетов
09:39 20.01.2020

20 января 2020, Бишкек - , Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

В Кыргызстане скончался известный манасчи, поэт, прозаик Сапарбек Касмамбетов.
Сапарбек Касмамбетов родился 30 мая 1934 года в Нарынской области, умер 19 января на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
С девятилетнего возраста стал рассказывать о подвигах богатыря Манаса. Его наставником был манасчи Шапак Ырысмендеев. Выступал не только в Кыргызстане, но и за рубежом.

Является автором шести книг об исследовании эпоса и простых кыргызах: "Бала кыялы" ("Детская мечта", 1994), "Эр Кошой" ("Богатырь Кошой", 1994), "Бала Манас баяны" ("Детство Манаса", 1998), "Балыкчы баяны" ("Легенда о рыбаке", 1998), "Билерик" ("Браслет", 2003).
Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики. Награжден медалью "Данк".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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