Аркадаг поручил собрать туркмен-поговорки и вышедшие из употребления слова. Пишет энциклопедию ТуркмМата?

10:06 20.01.2020

В первой половине этого года во всех велаятах Туркменистана организуют экспедиции по сбору и изучению национальных культурных ценностей. Об этом 17 января президенту Гурбангулы Бердымухамедову доложила вице-премьер по вопросам культуры и СМИ Бахаргуль Абдыева.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, участники экспедиций будут собирать сведения об обычаях, традициях и обрядах туркменского народа, песни и другие нематериальные культурные ценности.



В свою очередь глава государства поручил собрать и систематизировать поговорки и пословицы, крылатые выражения, а также вышедшие из употребления слова, которые являются бесценным достоянием страны. Полученные образцы устного народного творчества необходимо готовить к публикации, что, по словам Бердымухамедова, "имеет не только большое познавательное значение, но и огромную воспитательную силу".



Абдыевой также поручено продолжать распространять сведения о таких национальных ценностях как ахалтекинский скакун, туркменский алабай, ковер ручной работы.