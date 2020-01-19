Сколько можно "грефить" Рос-экономику? - Г.Смирнова

10:24 20.01.2020 Греф в предвкушении неладного: кто строит свое счастье за чужой счет?



Не Греф ли строит свое счастье за наш счет? Ведь, как известно, за время его председательства банк стал монополистом, завязал на себя большинство сфер экономики, наживается на комиссиях, о которых ранее и слышать не слышали, особенно самая необеспеченная категория граждан - пенсионеры.

После отставки правительства России, ставшей неожиданностью для рьяных либералов, ратующих за полномасштабную интеграцию российской экономики в мировую, причем любой ценой, на Гайдаровском форуме 16 января состоялась сессия, тема которой лежит явно не в экономической плоскости, а политической. Потому как посвящена она была доверию к власти как фактору развития экономики. Ведущими спикерами, как подметили СМИ, оказались те немногие, самые заядлые или постоянные крупные из традиционных участников форума, так как остальные после отставки правительства отказались от участия в нем. Напомним, традиционно все последние годы в форуме участвовали и вице-премьеры и министры.



Герман Греф традиционно запустил на сессии заезженную пластинку. Правда, с интересными на этот раз оговорками, нюансами. Несмотря на то, что сама по себе формулировка заданной темы сессии не совсем соответствует реальности, скорее является конечной целью поклонников глобального мироустройства с желанием сконцентрировать ресурсы в нескольких руках, глава Сбербанка в ходе своего выступления заявил, что большая проблема с доверием к власти возникла из-за распределительной политики государства.



Ошибочность суждений Грефа уже только в том, что нет проблемы доверия к власти. Есть проблема доверия к отдельным институтам, политика которых предусматривает интересы одного и того же бизнеса и далеко не государственного. Нет доверия тем, кто пытается через экономику строить политику или подстраивать политику страны под экономические интересы отдельного бизнеса. Между тем, в пользу своих рассуждений, Греф выбрал, пожалуй, самый больной мозоль народа - налоги, поясняя, что некие "мы" все время ждут новых перераспределительных инициатив: что у одних что-то отберут, повысят НДФЛ, чтобы кому-то его снизить, таким образом, строя чье-то счастье за чужой счет. Именно такая политика, по мнению Грефа, и сталкивает группы населения и создает почву для недоверия к политике властей.

Однако напомню о своей статье "Что хочется мне кушать": за жор госкорпораций заплатит частный бизнес", в которой речь шла о поправках, вносимых Минфином РФ в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", предусматривающих повышение в 2019 году поступлений в казну налогов и сборов на 205,6 млрд рублей. Необходимость роста поборов в своей пояснительной записке наряду с ожидаемым снижением поступлений от нефтегазовых доходов из-за ряда изменений макроэкономических факторов (изменение помесячной динамики мировых цен на нефть марки "Юралс" с учетом ее фактических значений в конце 2018 - начале 2019 года, увеличение прогнозного курса доллара США к рублю и прогнозных цен на газ, изменение объемов экспорта нефти, газа природного и товаров, выработанных из нефти) Минфин обосновывал, в том числе, и снижением ожидаемых ранее поступлений в бюджет страны дивидендов за 2018 год от прибыли компаний с госучастием. Как сообщалось тогда в документе, ожидалось снижение на 41 282,6 млн рублей поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации. Один только Сбербанк, пояснял Минфин, не выплатит 272 236,9 млн рублей. Так вышло, что восполнить эти неожиданные потери бюджета планировалось за счет несырьевого сектора. Между тем, Сбербанк, как мы понимаем, за счет своей прибыли может покрывать свои расходы и убытки. Опять же, как мы помним, к убыткам Герман Греф относится легко, без угрызений совести. Достаточно вспомнить, его речь перед студентами, которым он рассказывал, сколько денег банк потерял на экспериментах с искусственным интеллектом, а ведь банк строит огромную экосистему. За чей счет он ее строит, неужели за свой? Вот отсюда и берутся потери бюджета, вынуждая власть восполнять их за чей-то счет. Вот и получается, то о чем говорит Герман Греф - кто-то строит счастье за чей-то счет!



Не Греф ли строит свое счастье за наш счет? Ведь, как известно, за время его председательства банк стал монополистом, завязал на себя большинство сфер экономики, наживается на комиссиях, о которых ранее и слышать не слышали, особенно самая необеспеченная категория граждан - пенсионеры. Не говоря уже о невозврате "сгоревших" в 90-х годах вкладов. Сегодня Сбербанк не гнушается сбором комиссий и прибылью, полученной практически на пустом месте - на прокрутке одних и тех же денег, когда один клиент "перекидывает" их на карту этого же банка другому клиенту. Сроки отмены роуминга оттянуты на полгода. Судя по заявлениям Грефа касаемо комиссионных платежей, за эти полгода банк намерен их пересмотреть, что очевидно при отмене роуминга приведет к росту комиссий на другие виды операций. При этом, "набив" деньгами банк, именно Греф настаивает на его приватизации.



Большой вопрос: будь с самого начала Сбербанк коммерческим, смог бы Греф сделать его эффективным и прибыльным?! Известно, что именно этому банку люди доверяли исключительно, потому что он был государственным. И сегодняшняя база клиентов банка говорит именно о высоком доверии народа государству. Сформировал клиентскую базу банк в основном за счет государства, а дальше уже дела шли по накатанной дорожке - в гору. Так о каком низком доверии к власти, перед которой стоят государственные задачи, говорит Греф? Какова в этом случае почва под столкновениями между группами населения страны? Кто удобряет эту почву и подогревает недоверие к власти и государству?

Пойдем дальше. На всем известном "Яндекс. Дзене" канал "Адские бабки" поделился информацией о том, что многие клиенты-ипотечники Сбербанка неожиданно стали получать приглашения срочно зайти в свое отделение на беседу с менеджером. Канал пишет: "Тот (имеется в виду менеджер) их хвалил как хороших, добросовестных клиентов, не допустивших ни одной просрочки. И в награду предложил им вывести залог из их ипотеки. То есть, говоря простыми словами, переоформить остаток ипотечного кредита в потребительский. При этом квартира переходит в их полную собственность. Или вовсе рефинансировать кредит под более низкую ставку, но с обязательным привлечением созаемщиков или поручителей".



Автор указывает, что, вероятно, увлечение новостройками вышло Сбербанку боком с самой неожиданной стороны: ежегодная переоценка залогов показала, что в крупнейших городах (кроме Москвы) ипотечные залоги 4−6 летней давности подешевели в полтора раза. Высказывая свои предположения, автор говорит, что "в отделениях и даже аккредитованные оценщики писали о залогах не всю правду: кое-где дом оказался в аварийном состоянии, где-то перекрытия деревянные, где-то полный треш с пожарной безопасностью, где-то рядом построили хорошую новостройку, поэтому нынешнюю вторичку уже не продать, в результате многие залоги признаны неликвидом. Все просто: начальники отделений хотели выдавать ипотеки и получать бонусы, в результате на многое смотрели, закрыв глаза".



Что получается, за премии менеджеров Сбербанка, снова должны расплатиться обычные граждане страны, которые и так находятся в долгах перед кредитной организацией? Так как предполагается, что теперь ипотечников заманивают в банк именно для того, чтобы "навесить" на них дополнительную кредитную ответственность.



Вот потому Герману Грефу стоило бы рассуждать не о доверии народа к власти, а о доверии бизнесу, находящемуся у власти! С чем нельзя не согласиться с Грефом так это с его мнением о том, что оптимальная политика не перераспределяет блага, а "расширяет поляну". Действительно, до сих пор та же политика ЦБ, основного акционера Сбербанка, идет по пути сплошных ограничений. Разве не эти ограничения позволяют Сбербанку расширять свою "поляну"? Но опять же, расширь государство "поляну", кто тогда при существующей политике ЦБ окажется в большом плюсе от такого расширения???

Думается, что Герман Греф наговорил на Гайдаровском форуме, как минимум на повод задуматься новому правительству о том: тот ли управленец находится у власти Сбербанка?!



Удивительно, а может и не удивительно, так как Герман Греф достаточно хитромудрый "политик", но, видимо, после отставки правительства он стал предчувствовать неладное. Предполагаю, не зря он вдруг заговорил о необходимости всегда помнить об особенностях культуры, задавшись вопросом: можно ли нам превратиться в шведов? "Ребят, ну это, конечно, из серии можно ли мышкам стать ежиками. Коллеги, это во многом культурный код… Подавляющее большинство сидящих здесь родом из Советского Союза. Мы родились в другой стране, другом строе, другом культурном коде. Нельзя так - раз и в воздухе перевернуться, стать шведами. Смешно об этом говорить, это обсуждать не надо даже. Если вы не понимаете специфики страны, вас нельзя допускать к управлению", - сказал глава Сбербанка, обратив внимание на то, что россияне - одна из самых пострадавших наций в течение XX столетия, переживших две гигантские войны и потерявших порядка 70 млн человек за сто лет.



Обратим внимание на то, что Герман Греф мечтал научить танцевать слона и даже в прошлом году хвастался успехами на проделанном пути. Более того, он демонстрировал презентационные ролики, так сказать, шутливые ролики, где людям со "старым" мышлением и замшелыми взглядами на жизнь могут быть созданы специальные условия для простаивания в очередях, разделив таким образом население на группы людей. Согласитесь, в каждой шутке есть доля правды. Когда речь идет о своих клиентах, подобные шутки неуместны.

То, что вдруг и неожиданно Греф заговорил о том, что, по сути, не стоит "ломать" россиян, о необходимости учитывать культурный код, понимать специфику страны, не характерно для человека, учившего слона танцевать. Выглядело это со стороны не иначе, как попытка ретироваться в предчувствии сгущения туч!

19 января 2020

Галина Смирнова Источник - regnum.ru

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