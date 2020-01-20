На двоих: КНР и США договорились, - А.Анпилогов

10:26 20.01.2020

новое соглашение как надгробная эпитафия концепции свободы торговли и процесса глобализации



Китай и США наконец подписали двустороннее торговое соглашение. Открытый конфликт между двумя странами, конец которому должен быть положен после подписания документа, длится еще с 2017 года. Фактически, о намерении "наказать" Китай за поощрение дисбалансов в двусторонней торговле Дональд Трамп обещал еще во время своей предвыборной кампании. Но первые официальные действия начались летом 2017 года, когда президент США инициировал расследование о краже интеллектуальной собственности США Китаем.

С чем же боролся Трамп? Товарооборот США и Китая в 2017 году, который можно считать годом начала конфликта, составлял 710 млрд долларов США. Однако распределялся он между странами крайне неравномерно: импорт китайских товаров в США составлял 523 млрд, а вот экспорт американских в Китай - всего лишь 187 млрд. Да и "товарами" это было назвать трудно - около 58 млрд долларов в американском экспорте составляла графа "услуги", под которыми подразумевалась продажа лицензий, патентов, страховые и финансовые сервисы.

Нетрудно посчитать, что дисбаланс в двусторонней торговле составлял около 336 млрд долларов ежегодно. Кстати, если сразу озвучить итоги подписанной сделки, то этот дефицит никуда не денется - в 2020-21 году Китай обязался дополнительно купить американских товаров и услуг на 200 млрд долларов или по 100 млрд в год, меньше трети от размера существовавшего дефицита. Более того, поскольку в сделке всячески подчеркивается приверженность принципам свободной торговли, то у Китая есть и очевидный ответный ход - никто не запрещает китайским компаниям одновременно нарастить свой экспорт в США на такую же, если не большую сумму. Как указано в соглашении, США и Китай не смогут принять ответные меры против таких действий, если они не могут доказать, что другая сторона действовала "недобросовестно" - а доказать что-либо в случае действий на свободном рынке ой как непросто.

Тем не менее, если взять сам текст соглашения в отрыве от общей картины, то формально баланс приобретений и потерь выглядит для США положительным. По итогам сделки у Китая остаются 5-25% тарифы на 110 млрд существующего американского экспорта, а у США - 25% тарифы на 250 млрд китайского экспорта. Вроде бы в абсолютных цифрах - жестокий плюс, только вот, опять-таки, не стоит забывать, что у Китая экспорт в США в 2,8 раза больше, чем импорт. Что делает относительные цифры уже не столь впечатляющими - на деле обе стороны оставили высокие тарифы где-то на половину импортируемых товаров.



В сделке указано, что по целому ряду товарных позиций КНР будет вынужден нарастить импорт из США. "Удивительно", но это как раз те товары, которые и без того нужны Китаю: продукты питания, нефть и природный газ. Эти товары составят практически половину сделки по обязательному импорту в КНР - около 90 млрд долларов. Еще около 40 млрд долларов составят все те же услуги, на которых в основном заработает Уолл-стрит. Ну а на промышленную продукцию США Китай согласен потратить не более 70 млрд долларов за два года - на самом деле, не так и много.



Конечно, такой протекционизм создает проблемы в первую очередь для конкурентов США - за время торгового конфликта Китай успешно наладил поставки продовольствия, энергоносителей и высокотехнологичных промышленных товаров из других стран, в том числе из ЕС, России, Индии, Вьетнама, Индонезии и Австралии. Евросоюз уже, кстати, заявил, что пункт об обязательном наращивания американского экспорта в КНР нарушает правила Всемирной торговой организации - и ЕС собирается отстаивать свои права через механизмы ВТО. Правда, сделать это европейцам будет крайне непросто - в декабре стало двое из трех оставшихся судей Апелляционного суда ВТО, главной инстанции для разрешения споров между членами организации, ушли на пенсию. США уже два года блокируют выборы новых судей, поэтому на текущий момент суд просто прекратил работу из-за отсутствия кворума.



Скорее всего, соглашение КНР и США скорректирует и планы России на рост товарооборота с КНР, так как оно бьет сразу по двум важным статьям российского экспорта в Китай - продовольствию и энергоносителям. Однако, скорее всего, речь будет идти лишь о замедлении роста - китайский рынок по этим товарам бурно растет, так как урбанизация в КНР активно требует энергоносителей, а продолжающийся рост населения и повышение его жизненных стандартов - поставок продовольствия.

В любом случае, анализируя текст американо-китайского соглашения можно сказать, что этот документ - надгробная эпитафия концепции свободы торговли и процесса глобализации, под знаменами которых мир выстраивал международные взаимоотношения на протяжении последнего полувека. Две самых крупных мировых экономики ожидаемо договариваются о правилах игры "для себя", в то время, как всех остальных просят лишь "не мешаться под ногами" и забыть о каких-либо правах или формальных правилах. Права в современном мире есть только у сильных, а правила пишутся под их выгоды и интересы.



В прошлый раз такой "мир сильных держав" закончился Первой мировой войной. Хочется верить, что в этот раз у мира хватит мудрости не дойти до этой точки.



Алексей Анпилогов

20.01.2020