Цифровизация погостов. Мишустиковы мечталки, - Вл.Мальцев

10:32 20.01.2020 Премьер Мишустин поведет нас в цифровой концлагерь?

власть намерена выжать из граждан "все, и даже немножко больше"

Владислав Мальцев



15 января многие граждане России не могли отделаться от стойкого ощущения, что вдруг резко попали в будущее, причем в общество Антиутопии. Действительно, реальность, как в голливудских фильмах вроде "Бегущего по лезвию бритвы", ожила повсюду огромными экранами, с которых со стен домов, торговых центров и даже рекламных конструкций у трасс начал вещать людям Большой Брат, Великий Отец, и так далее, и так далее.



И это не только ощущения. На мысли о резком броске в общество глобального контроля наводят предыдущие и будущие инициативы Михаила Мишустина, переместившегося из кресла главы Федеральной налоговой службы (ФНС) на пост главы правительства.

После выдвижения Мишустина на пост премьер-министра в соцсетях начали шутить, чем же он будет отличаться от своего предшественника Дмитрия Медведева: "Раньше было: "денег нет, но вы держитесь", сейчас будет: "деньги есть?... а если найду?"".



Шутки шутками, но хорошо знавшие Мишустина на посту главы ФНС люди так описывают его подход к налогоплательщикам: "Он живет с чувством, что все еще что-то не доплачивают…. [всегда пытался] выжать что-то еще".



Грубо говоря, если вчера власть стояла к нищающему населению в позиции "мы вам уже ничего не должны", то сегодня добавила к этому "…зато вы нам еще не все отдали".

Именно это Мишустин анонсировал 16 января на встрече с думской фракций КПРФ. "Все домохозяйства в России в течение двух лет будут внесены в информационную систему, и каждый доход будет отслеживаться от начала до конца", – так изложил "Интерфаксу" суть инициатив нового премьера депутат-коммунист Алексей Куринный.



"Каждый доход". Любая сумма, пришедшая в ваш бюджет – отныне повод для пристального интереса органов власти. Ведь часть этих денег можно отнять в казну.

Кстати, а разве не этим занималась налоговая при Мишустине все последние годы?

Сначала лет пять назад банки – и прежде всего государственный "Сбер", имевший не только самую многочисленную аудиторию, но и самую удобную систему переводов с карты на карту – вдруг начали проверять каждый перевод. Тогда, правда, это касалось переводов в несколько десятков тысяч – их неожиданно могли заблокировать, потом звонил сотрудник банка и учинял буквально-таки допрос: а кому вы переводите, а за что, а с чего вдруг… Но тогда это касалось прежде всего переводов тем, кому ранее не переводил, людям и выглядело как проверка, не совершают ли транзакцию мошенники.



В ноябре 2018 года вполне лоялистские "Известия" сообщили: "Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы – в пределах 1 тыс. рублей. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать. С такой проблемой столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка, рассказали "Известиям" пострадавшие. По словам экспертов, таким образом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству – например, уходу предпринимателей от уплаты налогов".

Вообще-то, уход от налогов банки не беспокоит, беспокоит налоговую. Помню, в октябре 2019-го я ездил на Тенерифе через частного турагента Анну Власову из Instagram (и описал свои приключения в отдельной статье, в том числе купленные турагентом билеты с опечатками в фамилиях и отсутствие его поддержки на месте). Так вот, при оформлении турагент попросила аванс на сберкату в 20 тысяч, я перевожу ей с краткой пометкой "Тенерифе" и получаю возмущенный ответ: "А ты не в курсе этой темы, что уже два года как люди так не пишут, чтобы не налететь на налоговую? Особенно, если Сбер".

ФНС в это время как раз выстраивала систему, позволяющую видеть буквально любую транзакцию. Вот зарисовка из статьи, вышедшей 29 июля 2019 года в Financial Times:

"Михаил Мишустин, глава налоговой службы, стоит перед видеоэкраном во всю стену и готовится продемонстрировать свои возможности. "Так где вы остановились вчера вечером?" – любопытствует он. Я отвечаю, и экран надвигается на отель "Будапешт". "Вы ведь пили кофе, так?" Его сотрудники раскрывают окно с чеками на еду и напитки. "Смотрите, всего продано три капучино, один эспрессо и один латте. Так вот, один из них – ваш", – торжествует Мишустин. И он прав.

Это будущее налоговой службы – цифровое, в режиме реального времени… В течение каких-то 90 секунд власти получают отчеты о каждой сделке в России – от Санкт-Петербурга до Владивостока. Система выявляет ошибки, случаи мошенничества и уклонения от уплаты налога на добавочную стоимость… Эту систему мировой прессе Мишустин демонстрирует впервые".

Как заявил тогда глава ФНС западному журналисту: "У нас видно все до единой покупки". В более точном переводе РБК: "Мы можем видеть все, что покупается где-либо в России". Читаешь это – и представляешь себе какого-то Архитектора Матрицы…



Понятно, что покупки отслеживаются ФНС через онлайн-кассы, введенные законом в 2017 году – это несколько иное, нежели отслеживание транзакций во всех банках страны.

Однако переход от первого к второму – лишь дело техники, и, по большому счету, уровня доступа (контроль за банками прерогатива не налоговой, а Банка России и профильных "банковских" управлений ФСБ и МВД). И работа в этом направлении велась.

Так, в июне 2019 года генеральный директор юридической компании "Туров и партнеры" Владимир Туров писал в колонке на сайте klerk.ru, ссылаясь на примеры из своей практики и на письмо ФСН от 7 мая 2019 года, подробно рассматривавшее вопрос, что считать предпринимательской (и облагаемой налогом) деятельностью, а что нет:

"Одна женщина, долгое время через интернет продавала недорогую косметику. Она получала платежи со всей страны, как физическое лицо на свою карточку. Если у вас подобная ситуация, то необходимо зарегистрироваться в качестве ИП и перейти на УСН. Ради бога, спокойно работайте под 6%. Потому что в противном случае, конкретно в этом примере, вам будет доначислен НДС…

Прихожу на рынок, покупаю фрукты, но ККМ у него нет. "Кэша" у меня с собой не было. Перевел ему деньги на карточку. Но в следующий раз, когда я пойду к этому мужику фрукты покупать, я его предупрежу, что он вляпается. Причем не в 2019 году, а с 2020 года, когда начнется массовый тотальный контроль. Потому что в данном случае он от меня получил перевод на карту, от другого, третьего, пятого, десятого, однозначно, предпринимательская деятельность. Ему вкорячится НДС + штрафы + пеня и все такое".

В этом контексте в январе этого года возвышение главы ФСН до премьер-министра выглядит даже вполне ожидаемым шагом. Ведь контролировать всю финансовую сферу оптимальнее всего, имея пост повыше глав силовых ведомств и финансового регулятора.

Кстати, вспоминается и мой летний разговор с одним знакомым, любящим похвастать своими связями со спецслужбами. Так вот, подвыпив, он начал откровенничать о том, что уже в ближайшие годы нас ожидает "цифровизация и всеохватный контроль за обществом по китайскому образцу". Признаться, я тогда не поверил – чтобы наше коррумпированное и подгнившее государство было способно на такую радикальную перестройку и быструю техническую модернизацию? Теперь понимаю – зря сомневался.



"Ну и пусть собирают все эти данные! Что тут плохого? Пусть всякое ворье прищучат! А простому, честному человеку нечего скрывать!", – заявляет в ответ какой-нибудь наивный до простоты (тот случай, когда "простота хуже воровства") Иван Иваныч.

Ой ли? Во-первых, начнем с того, что в условиях нашей стагнирующей не первый год экономики те самые простые люди банально выживают как могут, потому что все больше очевидно, как говорилось в советском фильме "Кин-дза-дза", "правительство на другой планете живет, дорогой". Упомянутые в начале статье нашумевшее заявление Медведева пенсионерам "денег нет, но вы держитесь" как раз об этом.

Кто-то занялся частным извозом, кто-то делает из дерева или шерсти игрушки и иные поделки на продажи на продажу, кто-то репетиторствует, кто-то шьет дома одежду или ремонтирует приборы, кто-то выращивает овощи-фрукты, кто-то распродает вещи, чтобы выжить. Государство не помогло им ничем. Но требует платить налог с каждой продажи!

Неважно, что после уплаты 20% НДС вы будете жить беднее. Зато казна полнее. Помните такую фразу "Люди – новая нефть"? Нефть дешевеет, так что качать деньги будут из вас. До последней капельки. До самой мелкой транзакции доберутся и обложат налогом.

Во-вторых, речь ведь идет даже не только о скрытых налогах. Вы что, не понимаете, что "родное" государство хочет контролировать все ваши доходы и расходы, все ваши покупки (а на фоне вытеснения наличных расчетов безналичными они хорошо видны), а тем самым и знать о Вас с семьей все "от и до", причем в режиме онлайн-доступа?

Представим себе такую сцену из недалекого вероятного будущего. Вызывает Иван Иваныча "на беседу" приветливый сотрудник какого-нибудь цифрового ведомства и с улыбкой выводит на такой же, как у Мишустина, огромный экран кучу таблиц:

"Так-так, Иван Иваныч, непорядок! Мы видим, что вы пренебрегаете супружескими обязанностями. Судя по вашим покупкам, вы все реже приобретаете интим-товары. А кто же, спрашивается, будет выполнять за вас президентский нацпроект по повышению рождаемости? И водочкой злоупотребляете, непорядок, непорядок! А супруга ваша все больше успокоительных приобретает. По разным аптекам ходит, скрывается, но от нас-то ничего не утаишь!.. В общем, Иван Иваныч, что-то у вас в семье не так, надо бы направить к вам специалиста по налаживанию отношений, а потом проверить, как вы с супружницей выполняете указания государства!"



Специалист показывает на другую таблицу: "Так-так, а вот ваша дочка ест слишком много сладкого. Непорядок, ведь есть и нацпроект "Здоровье". Велите-ка прекращать ей с этим, а то ведь придется направить дочку в спортивный лагерь, чтобы привести в нужную физическую форму. А что этот тут? Это сынок ваш, оболтус этакий, сделал перевод денег борцам с коррупцией. Думал, мы не узнаем! Ну-ка немедленно проведите с ним воспитательную работу, а то поставим его на учет в полиции, а то и отдадим на перевоспитание в наш образцовый кадетский казачий корпус!"



Я уж не говорю о ситуации, когда какой-нибудь младший сотрудник МВД или ФНС за скромную мзду "качает" и продает все данные о вас на сторону. Начиная от ситуации, когда бандиты вычисляют таким образом богатые квартиры в отсутствие в них хозяев (а ведь по вашим тратам видно и где вы находитесь в конкретное время), и заканчивая той, когда вам хотят навязать какие-нибудь платные услуги и атакуют спам-звонками.



Вы реально остаетесь "голым" и беззащитным, "как на ладони" перед государством и любым, с кем оно (или конкретный его клерк-коррупционер) сотрудничает. А если уж решили побороться с ним в рамках легальной политической деятельности – все рычаги давления на вас у него уже включены и отлажены, все данные загодя собраны.

Интересно, что на том же Западе повсеместное внедрение безналичных расчетов встречает сопротивление в обществе как раз потому, что там хорошо понимают – это первый важный шаг для тотального контроля со стороны государства и связанного с ним крупного бизнеса. Поэтому там не хотят отказываться от наличных, использование которых сложно отследить и персонализировать через транзакции в онлайн-режиме.



А мы, увы, сильно подсели за последние годы на безнал. Вроде и удобно, наличные с собой носить не надо, сдачу опять же, всякие бонусы и кэшбэки падают. Но в итоге мы у банков как насекомые под лупой. Остается только приколоть булавкой и в альбом… Источник - zavtra.ru

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