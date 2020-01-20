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Будет ли Узбекистан в выигрыше от членства в ЕАЭС? - Сэм Бутия
10:35 20.01.2020

Пока в Узбекистане обсуждают вступление в Евразийский экономический союз, рассмотрим, какую пользу может получить страна от членства в возглавляемом Россией торговом блоке.

ЕАЭС предоставит узбекской легкой промышленности льготный доступ на российский рынок, но также может создать ей конкуренцию. (Фото Дэвида Триллинга).
В последние месяцы ряд громких заявлений узбекских и российских чиновников подогревали слухи о том, что Узбекистан может скоро присоединиться к возглавляемому Россией Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).
Президент Шавкат Мирзиеев, после того как в 2016 году сменил изоляциониста Ислама Каримова, определил региональную интеграцию и либерализацию торговли в качестве приоритетных направлений развития страны. Узбекистан – лакомый кусок для любого торгового союза, т.к. является самой густонаселенной страной в регионе и единственным государством Центральной Азии, граничащим со всеми остальными.
Среди декларируемых преимуществ ЕАЭС – свободное перемещение рабочей силы, товаров, капитала и услуг. Оценка опыта пяти членов блока – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России – с момента образования ЕАЭС в 2015 году дает некоторое представление о том, в чем Узбекистан может выиграть от своего членства, а в чем – проиграть.
Рабочая сила: Наиболее очевидный выигрыш обеспечит трудовая миграция. В Узбекистане много молодых людей, и их численность продолжает расти. Расширение доступа к рынку труда РФ снизит давление на Ташкент, ослабив необходимость создавать рабочие места. Маленькие страны, такие как Армения и Кыргызстан, несомненно, выиграли, получив свободный доступ к российским рабочим местам, хотя это имело свою цену: в частности, Кыргызстан сильно зависит от денежных переводов из России, и властям удобнее, когда массы недовольных молодых людей имеют возможность выехать на заработки, но в то же время это не стимулирует правительство на проведение реформ – борьбу против коррупции и создание рабочих мест.
Свобода передвижения также идет на пользу российской экономике – за счет постоянного притока дешевой рабочей силы, снижающего издержки, особенно в сфере строительства и услуг. Это преимущество становится еще более очевидным в свете старения и сокращения населения России.
Товары: Беларусь и Армения получили относительно выгодные тарифы на российский природный газ. Но вступление в ЕАЭС вынудило членов (особенно Кыргызстан и Армению, которые имели либеральные режимы торговли с более низкими тарифами) повысить таможенные пошлины, что сделало импорт из-за пределов союза дороже.
Текстиль и хлопок составляют основную часть экспорта Узбекистана в Россию. Эта отрасль может получить толчок благодаря увеличенному спросу. Но, с другой стороны, узбекские предприятия на протяжении десятилетий пользовались преференциями от государства, и открытие внутреннего рынка для российских конкурентов может ухудшить их положение.
Прогресс в снижении торговых барьеров на постсоветском пространстве наблюдался и до ЕАЭС. Многие бывшие советские государства заключали преференциальные торговые соглашения друг с другом. Другие торговые объединения, к слову, продолжают существовать. В 2013 году Узбекистан вступил в Зону свободной торговли Содружества Независимых Государств (ЗСТ), присоединившись к Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану, Молдове, России, Таджикистану и Украине. ЗСТ отменила импортные и экспортные пошлины на приблизительно 90% товаров, поставляемых в СНГ. ЕАЭС расширяет список товаров, не облагаемых пошлинами, но ЗСТ по-прежнему важна с точки зрения торговли со странами, не входящими в ЕАЭС, такими как Украина.
Капитал и услуги: Несмотря на обещания, в ЕАЭС не произошло значительного увеличения потоков капитала между государствами-членами. Основная часть прямых иностранных инвестиций как России, так и Казахстана осуществляется за пределами ЕАЭС. Узбекистану и так уже удалось привлечь значительные инвестиции из России, особенно в энергетический сектор – благодаря открытию страны эта тенденция, вероятно, сохранится, независимо от того, вступит Узбекистан в ЕАЭС или нет.
Компромиссы
В ЕАЭС Узбекистан может потерять контроль над своей торговой политикой, передав право вести переговоры о торговых соглашениях блоку в целом. Наиболее успешное соглашение о свободной торговле, которым ЕАЭС может похвастать на сегодняшний день, было заключено с Вьетнамом, но выгоды при этом извлекают в основном Россия и Казахстан. Если Ташкент вступит в союз, то больше не сможет либерализовать свой торговый режим – это запрещено правилами.
Разногласия, возникшие в последнее время внутри ЕАЭС, также могут заставить Ташкент призадуматься. Регулярно поднимаются вопросы касательно способности блока выступить в качестве арбитра между своими членами. В 2017 году Казахстан начал задерживать кыргызские товары, что выглядело как политический жест вследствие разногласий между президентами двух стран. Недавно, в ноябре, уже Казахстан пожаловался, что теряет 11 млн долларов каждый месяц из-за российских ограничений на транзит угля в Украину. А теперь Россия и Беларусь никак не могут найти общий язык по поводу условий нового контракта на поставку нефти.
Пока неясно, насколько далеко Москва готова пойти, чтобы убедить Ташкент вступить в ЕАЭС. В качестве козырей Россия могла бы использовать более миллиона узбекских трудовых мигрантов, работающих на ее территории, а также то, что на РФ приходится почти 19% от общего внешнеторгового оборота Узбекистана.

Но совершенно очевидно, что чем больше Ташкент будет открываться миру, тем острее будет вставать вопрос о выборе между региональной интеграцией и либерализацией торговли.

Сэм Бутия является экономистом, который специализируется на странах бывшего СССР.
20.01.2020

Источник - russian.eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579505700
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