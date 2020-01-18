 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что происходит с Западом?.. Смерть старого рыцаря, - А.Нарышкин
10:40 20.01.2020

Что происходит с Западом?..
старый рыцарь, который некогда весь мир завоевал, разбит нынче параличом и впал в маразм
Альберт Нарышкин

Старый рыцарь, который некогда весь мир завоевал, разбит нынче параличом и впал в маразм.
Я уж не буду анализировать, что когда пожары в России - это было "позор Путину", "все распилили и украли", "в России все и всегда так", а когда они в Австралии - то "давайте всей планетой скинемся по 10 тысяч баксов на коалу", "это глобальное потепление" (но не распил денег), это "мы должны сочувствовать и сопереживать" (а не глумиться и злорадствовать). Короче, это пожар - у кого надо пожар! И не надо путать! Это совсем другое дело! И необходимо понимать разницу! Но сегодня - не об этом…
Скажите, а что происходит с Западом?..

Я рискну обратить внимание на то, что Запад (тогда еще просто Европа) возвысился, когда добился прогресса в науке, технике и общественном устройстве. Ну а чего душой кривить?! Все на планете создают люди, и вырываются вперед страны, которые реализуют потенциал людей лучше по отношению к своим конкурентам. Туда едут, там быстрее идет развитие. Это один из важных факторов: не единственный, но один из.
Так я смотрю, в США пылает Калифорния, в Венеции не могут до сих пор дамбу построить, город постоянно затапливает - в Питере вон и то уж построили!

Россия, блин, только выползла из нищих 90-ых! Все было в разрухе, ни науки, ни промышленности, казалось, уже не было в стране - но построили дамбу в Питере. Она уже десятки наводнений предотвратила.
Скажите, граждане, а кто мешал жирующей Европе, богатой, которая в отличие от США даже деньги на оборону не тратила - ну ей-то уж кто мешал?!
Нам всегда Европу ставили в пример: мол, вот как надо не оружием бряцать, а мирную жизнь строить, комфорт граждан, уровень жизни и городскую среду.
Ну и что, ну и где? Где это все, я вас спрашиваю?!.
Почему в США горит Калифорния, самый богатый штат страны, самый освоенный и густонаселенный? Причем самые элитные и дорогие местечки выгорают!
Почему Венецию топит морскими наводнениями? Почему в "отсталой", "скрепной" России построили дамбу, а в Венеции все украли, дамбы нет?

В России тоже украли, но не все, и дамба есть, а воры сидят. А в Европе кто мешал?! Я напомнить должен, у кого там меньше всего коррупции по любым рейтингам? Ах, в Европе...
Ну и что, ну и где? Где это все, я вас спрашиваю?!.

И вот Австралия теперь полыхает… Черт возьми, целый континент (!) из космоса выглядит как тлеющие угли в мангале для шашлыка!
Кто там учил, что надо не "оружием бряцать", а строить мирную жизнь, экономику, города и то да се?..
Ну и кто закупил ДЕСЯТКИ американских F-35 на миллиарды долларов в то время, как пожарный самолет-амфибия БЕ-200 стоит на несколько порядков дешевле? Почему деньги на побряцать оружеим Австралия нашла, а позаботится о том самом уровне жизни - нет?..
Почему там теннисистки на международном турнире в обморок падают от смога?
И я вернусь к главному вопросу: а чего же они потушить не могут это все? Почему России в самых далеких медвежьих углах, в таких глухих лесах, где машина не пройдет - но тушит пожары, а США не могут потушить в полностью освоенной Калифорнии? А Австралия не может потушить у себя?..

Доминирование Запада началось с прогресса: другие не могли, а они - могли. Техника, наука… Запад опережал всех! Потому и был наверху, что уж…
А сегодня, когда тушить пожары - это технология прошлого века, когда денег именно у Запада - десятилетия жирования за плечами! Когда США взяли на себя почти все военные расходы, а их союзники получали безопасность даром, когда процветание Запада было легендарным - черт, кто же мешал обеспечить себя всем нужным на такой случай? Россия - бедная, которая прошла через разруху 90-ых - и то обеспечила! И люди есть обученные, и техника, причем техника - отнюдь не истребители 5 поколения, а вполне себе заурядная техника, но она работает, люди берут и тушат.

Я ума не приложу, в душе не понимаю - ну Западу-то кто мешает?!.
Знаете, есть одно объяснение: крамольное, бездуховное, тоталитарное…
На Западе все экономическое благополучие разворовали и распилили коррупционеры, причем так, что вообще ничего не осталось! Воруют везде, у нас тоже, но вот есть же, чем тушить в конечном итоге! А у них денег выделялось явно больше, но и украли их почти под ноль - тупо некому и нечем тушить!

Я что скажу: а вот ни фига не просто так Запад катится в задницу, переживает этот свой пресловутый кризис! Нет у них больше того преимущества, которое было прежде, и на котором их лидерство основывалось.
Когда террористы взрывали, резали и давили грузовиками Париж - чем ответил Запад? Ходил, взявшись за руки. Не могли они ничего поделать! Делалка у них вся отвалилась.

Почему Россия пошла в Сирию и завалила террористов, а эти клоуны могут только ходить, взявшись за руки?..
Сейчас пожары - и та же самая история! Снова нам предлагают походить, взявшись за руки! Я в обощенном смысле говорю… Нам предлагают спасать коал и заниматься прочим пиаром и показухой. Чтобы только не дай бог ничего не делать в реальном мире!

Да у них, уж простите, и собор Парижской Богоматери точно так же бездарно сгорел! Случись такое в России, на весь мир застыдили бы! А случилось в Париже - и снова весь мир скидывается на восстановление, опять пиар, опять хождения, взявшись за руки, в том или ином виде.

Да не умеют они уже ничего делать! Ни США, ни Европа, ни Австралия - во всем обобщенном "коллективном Западе" одно и то же, куда ни ткнись! Раньше умели, потому и были круче всех, нагибали как хотели всю планету. А теперь не умеют, потому и кризис, потому и утрата лидерства. Разучились. Запиарились уже совсем. Ничего не могут взять и сделать руками - только медиакраты и успевают одну пиар-кампанию за другой запускать! То коалы, то девочки Греты, то трангендеры… Чем угодно, лишь бы не чем-то реальным заниматься. Россия свои пожары в совершенно недоступных лесах потушила, а Австралия тупо горела, пока дождик не выпал…

Похоже, Запад реально катится не пойми куда… Им даже простые задачи уже непосильны! Были лидерами, а теперь - отстающие…
Это еще не все прочухали тему, что старый рыцарь, который некогда весь мир завоевал, разбит нынче параличом и впал в маразм. А как прочухают, то рыцаря то ли на копья-штыки поднимут, то ли на чем похуже оттаскают… Причем вчерашние же холопы этого рыцаря!..
Ну и времечко, скажу я вам… Вот уж не думал я ни в 90-ые, ни в 00-ые, что доживу до такого!

Источник - ЖЖ А.Нарышкин
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579506000
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